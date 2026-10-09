Batuta ‘tricolor’ en Brasil: la magia de Jorge Carrascal predomina en Flamengo

El atacante colombiano de 28 años, Jorge Carrascal, se reportó con una asistencia en el empate entre Flamengo y Santos.

Jorge Carrascal en Flamengo vs Santos | Reuters.

Este jueves 8 de octubre se disputó la jornada número 29 del Brasileirao. Flamengo, actual líder del campeonato, tuvo que aterrizar en el Estadio Urbano Caldeira para enfrentar al Santos de Neymar. Después de 90 minutos más que apasionantes, ambos equipos cerraron el encuentro con empate a dos goles. Eso sí, el colombiano Jorge Carrascal fue uno de los grandes destacados.

La primera mitad fue sumamente pareja. De hecho, en los primeros 40 minutos hubo casi nulas acciones de gol. El juego brusco y cortado se apoderaba de una de las rivalidades más importantes del fútbol de Brasil. No obstante, a los 43 minutos, Flamengo abrió la lata. Pedro asistió a Danilo y los visitante se fueron en ventaja.

Ahora bien, desde entonces el partido cambió y en una de las últimas jugadas de la primera mitad apareció la magia de Jorge Carrascal. El colombiano habilitó a Lucas Paquetá con un lindo centro y el brasileño puso en dos a cero parcial ante los comandados por Neymar. Pero, así como Flamengo pegó en los últimos minutos de la primer tiempo, Santos lo hizo en el último tramo del partido. En los últimos 10 minutos se presentaron dos penales para los locales y el mismo Neymar fue quien sentenció el empate en el cotejo.

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Así le fue a Jorge Carrascal ante Santos

Jorge Carrascal fue titular y disputó 68 minutos en el empate a dos goles entre Flamengo y Santos por la fecha número 29 del Brasileirao. El ‘cafetero’ fue la gran figura del partido y nuevamente se ha convertido en una pieza más que importante del equipo más grande de Brasil.

En los últimos minutos del primer tiempo, el número 15 estuvo cerca al corner para cobrar el tiro de esquina en corto. Después de una finta logró encontrar el espacio para mandar un centro preciso para la llegada de Lucas Paquetá. Esto significó el octavo pase gol del colombiano en el Brasileirao.

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En los 68 minutos disputados, Jorge Carrascal tuvo números bastante interesantes. Una asistencia, 41 de 44 pases acertados, cinco pases claves, uno de seis centros completados, uno de tres regates exitosos y tres recuperaciones, fueron las estadísticas que lo dejaron como el mejor jugador del Flamengo.

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