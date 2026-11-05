Fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre 2026: agenda de partidos, eliminatorias y cuándo juega México

Publicado por Guillermo Herrera

El equipo de Rafael Márquez tendrá dos compromisos ante Jamaica, con la vuelta programada en Monterrey el 17 de noviembre

Fútbol
La Fecha FIFA será del 9 al 17 de noviembre | Imago7

La última Fecha FIFA de 2026 se disputará del lunes 9 al martes 17 de noviembre, con encuentros oficiales, eliminatorias continentales y partidos amistosos que reunirán a selecciones de Europa, América y África. Después de la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones nacionales afrontarán el cierre del calendario internacional con compromisos que definirán clasificaciones y posiciones en distintos torneos. España, Inglaterra, Francia, Alemania, Argentina y Brasil figuran entre los combinados que tendrán actividad durante esta ventana.

Para la Selección Mexicana, dirigida por Rafael Márquez, noviembre representará el inicio de su participación en la Concacaf Nations League 2026-27, con una eliminatoria de cuartos de final frente a Jamaica. El Tricolor disputará dos encuentros que determinarán su continuidad en el campeonato regional, mientras que Europa cerrará la fase de liga de la UEFA Nations League y África avanzará en las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027. La agenda incluye enfrentamientos como España vs Inglaterra, Italia vs Francia, Alemania vs Países Bajos y Argentina vs Uruguay, además de los dos compromisos de México.

¿Qué se juega en la Fecha FIFA de noviembre 2026?

La Fecha FIFA de noviembre de 2026 abarcará nueve días, del 9 al 17, periodo establecido por la FIFA para que los equipos nacionales convoquen a sus futbolistas. Durante esta ventana habrá actividad en la UEFA Nations League 2026-27, la Concacaf Nations League 2026-27 y las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027. También se celebrarán partidos amistosos de selecciones sudamericanas y otros combinados que comenzaron su preparación para el próximo ciclo mundialista.

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En Europa se disputarán las jornadas 5 y 6 de la UEFA Nations League, que concluirán la fase de grupos y definirán posiciones, ascensos, descensos y selecciones clasificadas a la siguiente ronda. En Concacaf se jugarán los cuartos de final de la Liga A, además de encuentros correspondientes a otras divisiones. Los cuatro ganadores de las series de cuartos avanzarán a las semifinales y asegurarán su clasificación a la Copa Oro 2027. Por su parte, las selecciones africanas disputarán las jornadas 3 y 4 de las eliminatorias continentales, mientras que Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile tendrán partidos de preparación.

¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA de noviembre y contra quién?

México enfrentará a Jamaica los días sábado 14 y martes 17 de noviembre de 2026, en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El primer compromiso se celebrará en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Tres días después, la selección de Rafael Márquez recibirá al conjunto caribeño en el Gigante de Acero, a las 20:30 horas. La serie se disputará a ida y vuelta y determinará a uno de los semifinalistas del campeonato regional.

FechaPartidoHora CDMXSede
Sábado 14 de noviembreJamaica vs México19:00Estadio Nacional, Kingston
Martes 17 de noviembreMéxico vs Jamaica20:30Estadio Monterrey, Nuevo León

Estos serán los primeros partidos oficiales de Rafael Márquez como director técnico de México, después de iniciar su proceso con cuatro encuentros amistosos en los que registró dos empates, frente a Colombia y Perú, y dos derrotas, ante Estados Unidos y Chile. El Tricolor buscará defender el campeonato que conquistó en 2025 y asegurar su presencia en la fase final de marzo de 2027. Jamaica será su último rival del calendario internacional de 2026, independientemente de lo que ocurra en la eliminatoria.

¿Cuáles son los mejores partidos de la Fecha FIFA de noviembre 2026? Agenda completa

La agenda internacional tendrá actividad competitiva principalmente del 12 al 17 de noviembre, aunque la ventana oficial comenzará el lunes 9. Entre los encuentros de mayor seguimiento estarán España vs Inglaterra, Italia vs Francia, Alemania vs Países Bajos y Portugal vs Dinamarca, correspondientes a la UEFA Nations League. En América destacan Argentina vs Uruguay, Japón vs Brasil y los dos encuentros de México ante Jamaica, mientras que en África habrá enfrentamientos que pueden modificar las posiciones de los grupos eliminatorios.

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A continuación, el calendario por día de los principales partidos confirmados, con fechas, horarios del centro de México y competencia correspondiente:

Jueves 12 de noviembre

Hora CDMXPartidoCompetencia
11:00Turquía vs BélgicaUEFA Nations League
13:00Costa de Marfil vs GambiaEliminatorias Copa Africana
13:00Senegal vs SudánEliminatorias Copa Africana
13:45Italia vs FranciaUEFA Nations League
13:45Chequia vs EspañaUEFA Nations League
13:45Inglaterra vs CroaciaUEFA Nations League
18:00Curazao vs PanamáConcacaf Nations League

Viernes 13 de noviembre

Hora CDMXPartidoCompetencia
10:00Sudáfrica vs KeniaEliminatorias Copa Africana
13:00Egipto vs MalauiEliminatorias Copa Africana
13:00Mali vs RuandaEliminatorias Copa Africana
13:45Países Bajos vs GreciaUEFA Nations League
13:45Serbia vs AlemaniaUEFA Nations League
14:00Marruecos vs NígerEliminatorias Copa Africana
17:00Argentina vs UruguayAmistoso internacional
18:00Colombia vs ChileAmistoso internacional
20:00Guatemala vs CanadáConcacaf Nations League

Sábado 14 de noviembre

Hora CDMXPartidoCompetencia
04:15Japón vs BrasilAmistoso internacional
11:00Noruega vs GalesUEFA Nations League
13:00Argelia vs TogoEliminatorias Copa Africana
13:45Portugal vs DinamarcaUEFA Nations League
15:30Haití vs Estados UnidosConcacaf Nations League
19:00Jamaica vs MéxicoConcacaf Nations League

Domingo 15 de noviembre

Hora CDMXPartidoCompetencia
13:45Bélgica vs ItaliaUEFA Nations League
13:45Francia vs TurquíaUEFA Nations League
13:45España vs InglaterraUEFA Nations League
13:45Croacia vs ChequiaUEFA Nations League
17:00Panamá vs CurazaoConcacaf Nations League

Lunes 16 de noviembre

Hora CDMXPartidoCompetencia
07:00Sudán vs SenegalEliminatorias Copa Africana
13:45Alemania vs Países BajosUEFA Nations League
13:45Grecia vs SerbiaUEFA Nations League
13:45Suiza vs EscociaUEFA Nations League
19:00Canadá vs GuatemalaConcacaf Nations League

Martes 17 de noviembre

Hora CDMXPartidoCompetencia
04:00Singapur vs BrasilAmistoso internacional
07:00Tanzania vs NigeriaEliminatorias Copa Africana
10:00Gambia vs Costa de MarfilEliminatorias Copa Africana
10:00Kenia vs SudáfricaEliminatorias Copa Africana
13:45Dinamarca vs NoruegaUEFA Nations League
13:45Gales vs PortugalUEFA Nations League
14:00Níger vs MarruecosEliminatorias Copa Africana
17:00Chile vs ColombiaAmistoso internacional
18:00Estados Unidos vs HaitíConcacaf Nations League
20:30México vs JamaicaConcacaf Nations League
Por confirmarArgentina vs Costa RicaAmistoso internacional

¿Quién trasmite en vivo los partidos de México y dónde ver la Fecha FIFA?

Los partidos de México contra Jamaica podrán seguirse a través de Claro Sports Premium. La cobertura comenzará a las 18:50 horas del sábado 14 de noviembre para el partido de ida y a las 20:20 horas del martes 17 para la vuelta, diez minutos antes de los respectivos silbatazos iniciales.

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