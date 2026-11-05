Fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre 2026: agenda de partidos, eliminatorias y cuándo juega México

El equipo de Rafael Márquez tendrá dos compromisos ante Jamaica, con la vuelta programada en Monterrey el 17 de noviembre

La Fecha FIFA será del 9 al 17 de noviembre | Imago7

La última Fecha FIFA de 2026 se disputará del lunes 9 al martes 17 de noviembre, con encuentros oficiales, eliminatorias continentales y partidos amistosos que reunirán a selecciones de Europa, América y África. Después de la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá, las selecciones nacionales afrontarán el cierre del calendario internacional con compromisos que definirán clasificaciones y posiciones en distintos torneos. España, Inglaterra, Francia, Alemania, Argentina y Brasil figuran entre los combinados que tendrán actividad durante esta ventana.

Para la Selección Mexicana, dirigida por Rafael Márquez, noviembre representará el inicio de su participación en la Concacaf Nations League 2026-27, con una eliminatoria de cuartos de final frente a Jamaica. El Tricolor disputará dos encuentros que determinarán su continuidad en el campeonato regional, mientras que Europa cerrará la fase de liga de la UEFA Nations League y África avanzará en las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027. La agenda incluye enfrentamientos como España vs Inglaterra, Italia vs Francia, Alemania vs Países Bajos y Argentina vs Uruguay, además de los dos compromisos de México.

¿Qué se juega en la Fecha FIFA de noviembre 2026?

La Fecha FIFA de noviembre de 2026 abarcará nueve días, del 9 al 17, periodo establecido por la FIFA para que los equipos nacionales convoquen a sus futbolistas. Durante esta ventana habrá actividad en la UEFA Nations League 2026-27, la Concacaf Nations League 2026-27 y las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027. También se celebrarán partidos amistosos de selecciones sudamericanas y otros combinados que comenzaron su preparación para el próximo ciclo mundialista.

En Europa se disputarán las jornadas 5 y 6 de la UEFA Nations League, que concluirán la fase de grupos y definirán posiciones, ascensos, descensos y selecciones clasificadas a la siguiente ronda. En Concacaf se jugarán los cuartos de final de la Liga A, además de encuentros correspondientes a otras divisiones. Los cuatro ganadores de las series de cuartos avanzarán a las semifinales y asegurarán su clasificación a la Copa Oro 2027. Por su parte, las selecciones africanas disputarán las jornadas 3 y 4 de las eliminatorias continentales, mientras que Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile tendrán partidos de preparación.

¿Cuándo juega México en la Fecha FIFA de noviembre y contra quién?

México enfrentará a Jamaica los días sábado 14 y martes 17 de noviembre de 2026, en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El primer compromiso se celebrará en el Estadio Nacional de Kingston, Jamaica, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Tres días después, la selección de Rafael Márquez recibirá al conjunto caribeño en el Gigante de Acero, a las 20:30 horas. La serie se disputará a ida y vuelta y determinará a uno de los semifinalistas del campeonato regional.

Fecha Partido Hora CDMX Sede Sábado 14 de noviembre Jamaica vs México 19:00 Estadio Nacional, Kingston Martes 17 de noviembre México vs Jamaica 20:30 Estadio Monterrey, Nuevo León

Estos serán los primeros partidos oficiales de Rafael Márquez como director técnico de México, después de iniciar su proceso con cuatro encuentros amistosos en los que registró dos empates, frente a Colombia y Perú, y dos derrotas, ante Estados Unidos y Chile. El Tricolor buscará defender el campeonato que conquistó en 2025 y asegurar su presencia en la fase final de marzo de 2027. Jamaica será su último rival del calendario internacional de 2026, independientemente de lo que ocurra en la eliminatoria.

¿Cuáles son los mejores partidos de la Fecha FIFA de noviembre 2026? Agenda completa

La agenda internacional tendrá actividad competitiva principalmente del 12 al 17 de noviembre, aunque la ventana oficial comenzará el lunes 9. Entre los encuentros de mayor seguimiento estarán España vs Inglaterra, Italia vs Francia, Alemania vs Países Bajos y Portugal vs Dinamarca, correspondientes a la UEFA Nations League. En América destacan Argentina vs Uruguay, Japón vs Brasil y los dos encuentros de México ante Jamaica, mientras que en África habrá enfrentamientos que pueden modificar las posiciones de los grupos eliminatorios.

A continuación, el calendario por día de los principales partidos confirmados, con fechas, horarios del centro de México y competencia correspondiente:

Jueves 12 de noviembre

Hora CDMX Partido Competencia 11:00 Turquía vs Bélgica UEFA Nations League 13:00 Costa de Marfil vs Gambia Eliminatorias Copa Africana 13:00 Senegal vs Sudán Eliminatorias Copa Africana 13:45 Italia vs Francia UEFA Nations League 13:45 Chequia vs España UEFA Nations League 13:45 Inglaterra vs Croacia UEFA Nations League 18:00 Curazao vs Panamá Concacaf Nations League

Viernes 13 de noviembre

Hora CDMX Partido Competencia 10:00 Sudáfrica vs Kenia Eliminatorias Copa Africana 13:00 Egipto vs Malaui Eliminatorias Copa Africana 13:00 Mali vs Ruanda Eliminatorias Copa Africana 13:45 Países Bajos vs Grecia UEFA Nations League 13:45 Serbia vs Alemania UEFA Nations League 14:00 Marruecos vs Níger Eliminatorias Copa Africana 17:00 Argentina vs Uruguay Amistoso internacional 18:00 Colombia vs Chile Amistoso internacional 20:00 Guatemala vs Canadá Concacaf Nations League

Sábado 14 de noviembre

Hora CDMX Partido Competencia 04:15 Japón vs Brasil Amistoso internacional 11:00 Noruega vs Gales UEFA Nations League 13:00 Argelia vs Togo Eliminatorias Copa Africana 13:45 Portugal vs Dinamarca UEFA Nations League 15:30 Haití vs Estados Unidos Concacaf Nations League 19:00 Jamaica vs México Concacaf Nations League

Domingo 15 de noviembre

Hora CDMX Partido Competencia 13:45 Bélgica vs Italia UEFA Nations League 13:45 Francia vs Turquía UEFA Nations League 13:45 España vs Inglaterra UEFA Nations League 13:45 Croacia vs Chequia UEFA Nations League 17:00 Panamá vs Curazao Concacaf Nations League

Lunes 16 de noviembre

Hora CDMX Partido Competencia 07:00 Sudán vs Senegal Eliminatorias Copa Africana 13:45 Alemania vs Países Bajos UEFA Nations League 13:45 Grecia vs Serbia UEFA Nations League 13:45 Suiza vs Escocia UEFA Nations League 19:00 Canadá vs Guatemala Concacaf Nations League

Martes 17 de noviembre

Hora CDMX Partido Competencia 04:00 Singapur vs Brasil Amistoso internacional 07:00 Tanzania vs Nigeria Eliminatorias Copa Africana 10:00 Gambia vs Costa de Marfil Eliminatorias Copa Africana 10:00 Kenia vs Sudáfrica Eliminatorias Copa Africana 13:45 Dinamarca vs Noruega UEFA Nations League 13:45 Gales vs Portugal UEFA Nations League 14:00 Níger vs Marruecos Eliminatorias Copa Africana 17:00 Chile vs Colombia Amistoso internacional 18:00 Estados Unidos vs Haití Concacaf Nations League 20:30 México vs Jamaica Concacaf Nations League Por confirmar Argentina vs Costa Rica Amistoso internacional

¿Quién trasmite en vivo los partidos de México y dónde ver la Fecha FIFA?

Los partidos de México contra Jamaica podrán seguirse a través de Claro Sports Premium. La cobertura comenzará a las 18:50 horas del sábado 14 de noviembre para el partido de ida y a las 20:20 horas del martes 17 para la vuelta, diez minutos antes de los respectivos silbatazos iniciales.