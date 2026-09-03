Toluca vence a León y avanza a la final de la Leagues Cup 2026; la Fiera aún se juega su boleto a Concachampions

Federico Pereira y Federico Viñas marcaron los goles que enviaron a los Diablos a la final del presente certamen

Jugadores de Toluca en festejo tras gol ante León | Imago7

Toluca derrotó 2-0 a León y consiguió su boleto a la final de la Leagues Cup 2026, en una semifinal disputada este miércoles en el Shell Energy Stadium. Federico Pereira abrió el marcador en la primera mitad y Federico Viñas amplió la diferencia después del descanso para colocar a los Diablos Rojos en el partido por el campeonato.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed esperará al ganador de la otra semifinal entre América y Monterrey para conocer a su rival del próximo domingo, mientras que León todavía tendrá un compromiso dentro del torneo. La Fiera disputará el partido por el tercer lugar, encuentro que necesita ganar para conseguir un boleto a la Concacaf Champions Cup 2027.

Toluca tomó la iniciativa desde los primeros minutos y buscó instalarse en campo contrario, aunque León también generó aproximaciones. Al minuto 5, un tiro de esquina de los Esmeraldas recorrió el área sin que Cambindo o Arcila consiguieran rematar, mientras que Federico Viñas intentó una chilena al 9′, acción que terminó invalidada por falta.

León volvió a acercarse al minuto 11 con Cambindo, quien ganó un balón largo, pero su disparo no encontró dirección. La primera intervención que evitó el gol llegó al 23′, cuando el portero García rechazó un disparo de Helinho con una mano y mantuvo el marcador sin anotaciones.

La respuesta del equipo guanajuatense apareció seis minutos después. Arcila recibió por el costado izquierdo, entró al área y decidió rematar pese a que Cambindo esperaba el pase por el centro. Hugo González se quedó con el balón y evitó que León abriera el marcador.

Otra oportunidad llegó al 32′, cuando Guevara ganó por arriba después de un tiro de esquina y mandó su cabezazo por encima de la portería de Toluca. Viñas también tuvo una opción dentro del área seis minutos después, pero perdió el control antes de poder definir.

Pereira abre el camino del Toluca

El primer gol apareció al minuto 40. Tras un tiro de esquina desde la derecha, el arquero de León rechazó el balón hacia los límites del área y Federico Pereira aprovechó la segunda jugada. El defensor controló y sacó un disparo que pegó en el poste antes de entrar para colocar el 1-0.

Toluca se marchó al descanso con la ventaja mínima y comenzó la segunda parte todavía en posición de avanzar a la final. León necesitaba empatar para mantenerse en la pelea y realizó modificaciones al minuto 53, con las salidas de Sebastián Vegas y Jordi Cortizo para los ingresos de Iván Moreno y Juanpi Domínguez.

El equipo esmeralda consiguió tener más presencia con el balón durante ese tramo. Fernando Beltrán probó desde fuera del área al minuto 55 y Cambindo remató dentro del área al 66′, pero Hugo González controló la pelota. Entre ambas acciones, Mohamed retiró a Alexis Vega y mandó al campo a Díaz Price.

Viñas sentencia el partido ante León

Cuando León buscaba el empate llegó la segunda anotación. Toluca recuperó el balón en mediocampo al minuto 68 y lanzó un contragolpe que comenzó con Federico Viñas. El uruguayo entregó la pelota a Díaz Price, quien superó a un defensor y devolvió el pase para dejar nuevamente al delantero frente al arco.

Viñas definió ante la salida de García para establecer el 2-0. El guardameta alcanzó a tocar la pelota, pero no logró evitar que terminara dentro de su portería. La anotación dejó a León obligado a marcar dos veces durante los minutos restantes.

¡Llegó el segundo de los Diablos en Houston! ⚽️❤️‍🔥



Gran asociación entre Helinho, Jorge Díaz Price y Federico Viñas, que define con sutileza para aumentar la ventaja de @TolucaFC 👹



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La situación del cuadro esmeralda se complicó al 74′. Jhohan Romaña recibió la tarjeta roja y León terminó la semifinal con diez jugadores. Toluca administró la posesión después de la expulsión y tuvo oportunidades para aumentar la diferencia antes del cierre.

Al minuto 87, Viñas y Díaz Price estuvieron cerca de conseguir el tercer tanto, en una acción que incluyó un disparo al poste cuando el arquero ya había quedado fuera de la jugada. Dos minutos más tarde también hubo una expulsión para Toluca: Méndez recibió su segunda tarjeta amarilla y deberá cumplir una suspensión que lo dejará fuera de la final.

El árbitro añadió cinco minutos y el marcador ya no se modificó. Toluca selló el 2-0 y aseguró su presencia en la final de la Leagues Cup 2026, instancia en la que buscará quedarse con el campeonato después de superar a León en Houston.

Para la Fiera, la participación todavía no termina. León jugará el partido por el tercer lugar y necesita ganar para obtener el boleto a la Concacaf Champions Cup 2027, por lo que ese encuentro definirá si el conjunto esmeralda cierra la Leagues Cup con una clasificación al torneo continental.

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