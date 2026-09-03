Mohamed tras llevar a Toluca a la final de la Leagues Cup 2026: “No hay nada que festejar; falta una batalla”

El técnico de los Diablos destacó el trabajo defensivo ante León, aseguró que su equipo está preparado para cualquier rival y adelantó que Paulinho podría tener minutos

Toluca está en otra final y Mohamed ya piensa en la batalla por el título. Imago 7

Antonio ‘Turco’ Mohamed reconoció el trabajo de sus futbolistas después de que Toluca derrotó 2-0 a León y consiguió su boleto a la final de la Leagues Cup 2026. El técnico argentino destacó la ejecución del plan de partido, el desempeño defensivo y la paciencia que tuvo su equipo para encontrar los espacios. Los Diablos Rojos ahora esperan al ganador de la semifinal entre América y Monterrey, sin que Mohamed tenga preferencia por alguno de los dos posibles rivales.

“Primero que nada, agradecer a los futbolistas por el esfuerzo, por la entrega. Estamos en otra final y eso no es fácil”, señaló el estratega después del encuentro en conferencia de prensa.

Sobre el desarrollo del partido ante León, Mohamed consideró que Toluca logró imponer condiciones y redujo las posibilidades ofensivas de su rival. Para el técnico, uno de los puntos centrales estuvo en la manera en que sus futbolistas controlaron las transiciones del conjunto esmeralda. “Fuimos muy superiores al rival. El rival prácticamente no tuvo jugadas de gol en todo el partido y nosotros tuvimos muchísimas. Después de la expulsión se desvirtuó un poco el partido, pero llegamos 2-0 y creo que fuimos mejores que ellos hoy”, declaró.

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El técnico explicó que su equipo logró neutralizar una de las principales vías de ataque de León y, con el paso de los minutos, encontró espacios a partir de la circulación de la pelota. “Pudimos contrarrestar muy bien las transiciones de entrada del partido. Por ahí tuvieron algún intento de eso, pero el equipo estuvo muy bien defensivamente; entonces interpretamos muy bien lo que queríamos del partido”, añadió.

El técnico identificó la expulsión de Bruno Méndez como el punto negativo de la semifinal, aunque consideró que Toluca cumplió con el planteamiento en el resto de los aspectos. “Lo negativo, la expulsión. Después creo que todo lo demás, en todos los ítems, fue bastante positivo. Pudimos reducir a un equipo que venía siendo muy bueno ofensivamente a casi muy pocos tiros a gol, casi nada”, explicó.

Mohamed pone la mira en la final de la Leagues Cup

Con el boleto asegurado, Mohamed señaló que Toluca deberá administrar las horas previas al partido por el título y esperar la definición de la otra semifinal para conocer a su rival. “Vamos a descansar y pensar a ver y ver a ver qué rival nos toca, y eso para nosotros es muy importante: el descanso para poder llegar al domingo y hacer un gran partido”, afirmó.

El argentino también pidió mesura después de conseguir la clasificación. Aunque manifestó satisfacción por alcanzar otra final, señaló que el objetivo todavía no está completo. “Ahora todavía falta, no hay nada que festejar; estar muy contentos, guardar energía para el domingo que va a ser una batalla”, aseguró.

Sobre el posible rival, Mohamed descartó cualquier preferencia entre América y Monterrey. Toluca observará la segunda semifinal y después enfocará su preparación en el equipo que consiga el otro boleto. “No vamos a estar eligiendo porque te va a tocar el que tiene que ser y nosotros estamos preparados para cualquiera de los dos rivales. El que toque, toque”, sentenció.

De cara a la final, los Diablos Rojos también podrían recuperar a Paulinho. Mohamed adelantó que el delantero tendría posibilidades de disputar algunos minutos, aunque todavía no estaría listo para participar durante todo el encuentro.

“Paulinho seguramente el domingo está para jugar unos 20 o 30 minutos, más no. Así que ojalá que no lo necesitemos, porque quiere decir que es una buena señal”, explicó.

El entrenador confía en que el atacante pueda avanzar en su recuperación y recuperar paulatinamente su participación con el equipo. “Ojalá que pueda volver él con todo su nivel y que nos pueda seguir ayudando como nos ha ayudado siempre”, concluyó.

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