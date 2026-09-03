Almeyda evita polémica arbitral: “Lo importante es que eliminamos al América”

El técnico de Monterrey dejó de lado las decisiones del silbante y destacó el pase a la final ante Toluca

Matías Almeyda evitó cuestionar el trabajo arbitral después de que Monterrey eliminó al América en las semifinales de la Leagues Cup 2026. El entrenador argentino prefirió centrar su análisis en el boleto conseguido por Rayados, que avanzó a la final después del empate 2-2 en tiempo regular y el triunfo 5-4 en la tanda de penaltis.

El técnico de Monterrey fue consultado sobre algunas decisiones arbitrales que marcaron el encuentro ante las Águilas. Almeyda no quiso llevar su discurso hacia la polémica y consideró que el silbante tuvo una actuación correcta durante el partido.

“Sobre la primera pregunta no tengo una respuesta, la verdad. Nosotros tuvimos el primer partido en el que también el árbitro, por ahí, se equivocó. En este partido no sé si se equivocó, creo que cobró bien”, declaró en conferencia de prensa, después de conseguir el pase al encuentro por el campeonato.

Almeyda incluso recordó algunas decisiones relacionadas con la demora en los saques de banda, pero descartó profundizar en el tema. Para el estratega, el resultado deportivo quedó por encima de cualquier discusión sobre el arbitraje.

“Nos cobró dos laterales por los segundos, nos cobró un saque de banda por los segundos. A ellos no les contaban los segundos, no sé, pero respeto. Lo importante para nosotros es que estamos en una final y eliminamos al América, que es un club importante”, señaló.

Rayados tuvo que remontar diferentes momentos durante la semifinal. Diego Rossi abrió el marcador para Monterrey, mientras Ramón Juárez y Alan Cervantes le dieron la vuelta al resultado para el América. Un penalti sobre Orbelín Pineda permitió que Lucas Ocampos estableciera el 2-2 desde los once pasos y enviara la definición a los penaltis.

Desde el punto penal, Monterrey terminó por quedarse con el boleto. Alan Cervantes falló uno de los cobros del América y Hugo Cuypers convirtió la ejecución que colocó el 5-4 definitivo para el equipo regiomontano. De esta manera, el conjunto dirigido por Almeyda aseguró su lugar en el partido por el título.

El entrenador también destacó el proceso que ha desarrollado desde su llegada al club. Almeyda recordó que el grupo ha tenido que adaptarse a su propuesta en pocos meses y consideró que alcanzar una final representa una señal del camino que busca construir en Monterrey.

“Uno compite siempre para poder llegar a las finales y, en tres meses, lograr una final creo que nos está marcando el camino correcto. Valoro mucho la actitud del grupo que entreno. Creo que fue un gran partido ante un rival que es durísimo y que fue parejo en el correr de los 90 minutos”, explicó.

Pese a la clasificación, Almeyda dejó claro que el objetivo todavía no está completo. El argentino reconoció el valor de alcanzar la final, pero recordó que Monterrey todavía debe disputar el partido que definirá al campeón del torneo.

“Ganamos, pero no ganamos nada todavía. Ganamos un pase a una final, que es importante, y ahora iremos a competir por lo máximo que tiene el fútbol, que son los trofeos. Eso es lo que, por lo menos a mí, me apasiona”, afirmó.

Monterrey ahora tendrá como último obstáculo al Toluca, equipo que obtuvo el otro boleto a la final de la Leagues Cup 2026. Almeyda reconoció el recorrido del rival y destacó el trabajo de su entrenador, Antonio Mohamed, aunque dejó claro que Rayados llegará con la intención de conquistar el campeonato.

“El rival que vamos a enfrentar es un rival ganador, con un técnico ganador, que hace un tiempo viene trabajando junto. Pero el que llega a la final la tiene que disputar con ambición y nosotros la tenemos, tenemos ganas de ganar. Al fútbol se juega para ganar, no para otra cosa”, concluyó.

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