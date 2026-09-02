Kirk Cousins gana la carrera por la titularidad de los Raiders y deja a Fernando Mendoza como suplente

Cousins se impuso en la competencia interna y abrirá la temporada como titular de Las Vegas, mientras Mendoza comenzará su etapa en la NFL desde la banca

Cousins será el QB titular de los Raiders | Kirby Lee-Imagn Images

Los Las Vegas Raiders ya definieron quién comandará su ofensiva en el inicio de la temporada 2026 de la NFL. Kirk Cousins fue elegido como quarterback titular para la Semana 1 y será el encargado de iniciar el encuentro frente a los Miami Dolphins, dejando al novato Fernando Mendoza a la espera de su oportunidad.

Klint Kubiak, entrenador de Las Vegas, confirmó la decisión este miércoles 2 de septiembre después de evaluar el desempeño de sus quarterbacks durante el campamento y la pretemporada. “Jugó muy bien al fútbol americano. Estoy muy contento con nuestros tres quarterbacks. Kirk ha tenido una muy buena pretemporada, un muy buen campamento y se lo ha ganado”, explicó a través del sitio oficial de los Raiders.

La experiencia y el manejo de la ofensiva terminaron inclinando la competencia hacia Cousins. Kubiak destacó especialmente la evolución que observó en el veterano durante las últimas semanas. “Donde he visto crecer a Cousins es en su liderazgo y en su capacidad de mando”, señaló antes del primer compromiso del calendario.

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La decisión significa que Fernando Mendoza, seleccionado con la primera elección global del Draft de la NFL 2026, comenzará su carrera profesional desde la banca. El plan de la organización contempla darle tiempo para adaptarse a las exigencias de la liga, mientras Cousins funciona como la primera opción. Aidan O’Connell completa el grupo de quarterbacks de Las Vegas.

Mendoza tuvo sus primeras pruebas durante la pretemporada y terminó con 25 pases completos en 45 intentos para 240 yardas, un touchdown y dos intercepciones. El exjugador de Indiana mostró algunos avances, aunque también tuvo dificultades ante la velocidad de las defensivas y la lectura de determinadas coberturas, factores que influyeron en la decisión de no acelerar su proceso.

Cousins también cuenta con una ventaja adicional: conoce el sistema y la forma de trabajar de Kubiak. Ambos coincidieron en los Minnesota Vikings, donde el actual entrenador de los Raiders trabajó primero como coach de quarterbacks entre 2019 y 2020 y posteriormente asumió como coordinador ofensivo en 2021, mientras Cousins dirigía la ofensiva.

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Tom Brady, copropietario de los Raiders, también participó en el proceso para definir la posición. Kubiak reconoció que mantienen comunicación constante con el siete veces campeón del Super Bowl para diferentes decisiones deportivas. “Hablamos con él varias veces por semana. Ha sido de gran ayuda para la conformación de la plantilla, para las estrategias y para la formación del equipo. Ha sido un recurso sumamente valioso”, explicó.

La elección de Cousins confirma por ahora el plan con el que Las Vegas lo incorporó durante la temporada baja: contar con un quarterback experimentado mientras Mendoza desarrolla su juego antes de asumir mayores responsabilidades. El veterano tendrá su primera prueba como titular ante Miami, mientras la primera selección del Draft comenzará desde la banca una temporada que podría representar el inicio de una transición en la posición para los Raiders.

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