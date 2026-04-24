Draft NFL 2026 en vivo: Sony Styles es elegido por Washington Commanders

¿Quiénes son los jugadores más codiciados para el Draft NFL 2026?

Hay una gran variedad de jugadores que llaman la atención por su labor en la NCAA y en sus respectiva posiciones, como es el caso de Fernando Mendoza, quarterback campeón nacional con Indiana. El jugador con sangre cubana, apunta a llegar a Las Vegas Raiders, algo por lo que sus aficionados ya se frotan las manos. También hay elementos que han brillado por su desempeño pese a no quedarse con el título, como es el caso del corredor Jeremiyah Love de Notre Dame.

Arvell Reese | Ohio State | LB

Fernando Mendoza | Indiana | QB

David Bailey | Texas Tech | EDGE

Jeremiyah Love | Notre Dame | RB

Francis Mauigoa | Miami | OT