Draft NFL 2026 en vivo: Sony Styles es elegido por Washington Commanders
Conoce todas las selecciones para la próxima temporada de la liga más importante del fútbol americano
Primera ronda, pick 8 | New Orleans Saints elige a Jordyn Tyson
Jordyn Tyson, receptor abierto de Arizona State, se consolidó como uno de los principales prospectos rumbo al Draft de la NFL 2026 tras superar varias lesiones a lo largo de su carrera universitaria. Luego de iniciar en Colorado, donde destacó como novato, encontró su mejor versión con los Sun Devils, convirtiéndose en pieza clave de la ofensiva con temporadas productivas, incluyendo más de mil yardas en 2024. Reconocido por su precisión en rutas, capacidad atlética y control corporal, Tyson ha sido comparado con figuras como Stefon Diggs, mientras que su crecimiento también se ve respaldado por su entorno familiar, siendo hermano de Jaylon Tyson, elegido en la primera ronda del Draft de la NBA 2024.
Primera ronda, pick 7 | Washington Commanders eligen a Sonny Styles
Los Commanders eligieron a uno de los jugadores con mejor nivel de estado físico como es el linebacker Sonny Styles, siendo el líder de tacleo de Ohio State con 77. Style fue parte del equipo campeón nacional de la NCAA con Ohio en la temporada 2024-25. Curiosamente, Sonny comenzó su carrera en Ohio State como safety, pero se estableció como linebacker en 2024, donde ha mostrado su mejor potencial y condición atlética.
Primera ronda, pick 6 | Los Chiefs eligen a un esquinero prometedor
Los Kansas City Chiefs escogieron al esquinero de LSU, Mansoor Delane, quien será nuevo compañero de Travis Kelce y Patrick Mahomes, con el objetivo de regresar a la franquicia a pelear por el título tras la floja actuación que tuvieron el año pasado. Delane registró 26 tackleadas, gracias a la gran presión que ejerce sobre los mariscales de campo rivales.
Primera ronda, pick 5 | Los Giants tiene nuevo linebacker
Siguen saliendo jugadores que fueron campeones en 2025 con Ohio State, los New York Giants seleccionaron al linebacker Arvell Reese, quien fue jugador defensivo del año en el 2025. Una posición que necesitaban mejorar los de la Gran Manzana.
Primera ronda, pick 4 | Tennessee Titans eligen reforzarse con un receptor
Los Titans escogieron a wide receiver, Carnell Tate de Ohio State, con quien quiere mejorar sus números en la próxima campaña de la Liga. Tate atrapó el 77.3% de los pases dirigidos hacia él en 2025, la mejor marca entre los 183 receptores de la Football Bowl Subdivision con una profundidad promedio de objetivo de 12 yardas o más. Carnell fue campeón nacional en el 2025 con su universidad.
Primera ronda, pick 3 | Los Cardinals tienen a un corredor prometedor
Aunque Arizona Cardinals necesitaba de un quarterback, decidieron reforzarse con un corredor de grandes aptitudes, por lo que eligieron a Jeremiyah Love de Notre Dame, quine tuvo 18 touchdowns con su universidad en el 2025 y registró 1372 yardas recorridas en la temporada finalizada de la NCAA
Primera ronda, pick 2 | Los Jets eligen a David Bailey
Los New York Jets se reforzaron con David Bailey de Texas Tech, eligiendo a un tackleador muy rápido y que presiona de buena manera a los quarterbacks rivales, pues solo en el 2025 registró 32 tackleadas y provocó tres fumbles
Fernando Mendoza, orgullo familiar en Florida
18:14 | Después de ser seleccionado por Las Vegas Raiders, familiares de Fernando Mendoza se encontraban en su casa para mostrarle su apoyo en todo momento y alentarlo por la gran carrera que apunta tener. El joven mariscal de campo no hizo el traslado a Pittsburgh, Pensilvania para estar acompañado de su madre, quien padece esclerosis múltiple, algo que le complica para hacer el traslado.
Primera ronda, pick 1 | Las Vegas Raiders tienen nuevo quarterback
Las Vegas Raiders eligen a Fernando Mendoza, campeón con Indiana en la NCAA, como su nuevo quarterback, con lo que buscan dejar atrás la campaña que tuvieron en el 2025, la cual fue para el olvido. El mariscal de campo, de sangre cubana, no hizo el viaje a Pittsburgh para estar acompañado de su madre, pero recibió la llamada de la franquicia para avisarle que ahora defenderá los colores de la franquicia de la Ciudad del Pecado.
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¡Comienza el Draft 2026 de la NFL!
18:00 | En estos momentos inicia el Draft 2026 de la NFL en Pittrsburgh, con el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dando algunas palabras y acompañados con TJ Watt y muchas figuras de pasaron por Pittsburgh Steelers, como algunos campeones de Super Bowl
El apoyo familiar, indispensable en el Draft 2026 de la NFL
El defensivo de Ohio State, Caleb Downs, también se hizo presente en la alfombra roja y lo hizo en compañía de sus padres, quienes mostraron el apoyo a su hijo al estar presente y portando trajes con un forro más que especial, ya que contenía imágenes del joven jugador en sus años como jugador universitario y en sus inicios cuando era un niño enamorado al fútbol americano
Los jugadores se presentan en la alfombra roja
Comienza el desfile de jugadores en la alfombra roja, donde las jóvenes promesas comienzan a hacerse notar antes de conocer su futuro en la NFL. Arvell Reese de Ohio State ya se encuentra en el inmueble de Pittsburgh con un traje elegante.
¿Cuál es el orden de selecciones de la primera ronda hoy jueves 23 de Abril?
Las Vegas Raiders (3-14)
New York Jets (3-14)
Arizona Cardinals (3-14)
Tennessee Titans (3-14)
New York Giants (4-13)
Cleveland Browns (5-12)
Washington Commanders (5-12)
New Orleans Saints (6-11)
Cincinnati Bengals (6-11)
Kansas City Chiefs (6-11)
Miami Dolphins (7-10)
Dallas Cowboys (7-9-1)
Los Angeles Rams (procedente de 8-9 ATL)
Baltimore Ravens (8-9)
Tampa Bay Buccaneers (8-9)
New York Jets (procedente de 8-9 IND)
Detroit Lions (9-8)
Minnesota Vikings (9-8)
Carolina Panthers (8-9)
Dallas Cowboys (via 9-7-1 GB)
Pittsburgh Steelers (10-7)
Los Angeles Chargers (11-6)
Philadelphia Eagles (11-6)
Cleveland Browns (via 13-4 JAX)
Chicago Bears (11-6)
Buffalo Bills (12-5)
San Francisco 49ers (12-5)
Houston Texans (12-5)
Kansas City Chiefs (procedente de 12-5 LAR)
Miami Dolphins (procedente de 14-3 DEN)
New England Patriots (14-3)
Seattle Seahawks (14-3)
¿Qué equipo tiene el Pick número 1?
Las Vegas Raiders tuvieron una temporada para el olvido en la NFL 2025, al tener un récord de solo tres victorias y 14 derrotas a lo largo de la campaña. al ser la peor franquicia de la Liga, ahora tendrán el ‘privilegio’ de tener el primer pick del Draft 2026.
¿Quiénes son los jugadores más codiciados para el Draft NFL 2026?
Hay una gran variedad de jugadores que llaman la atención por su labor en la NCAA y en sus respectiva posiciones, como es el caso de Fernando Mendoza, quarterback campeón nacional con Indiana. El jugador con sangre cubana, apunta a llegar a Las Vegas Raiders, algo por lo que sus aficionados ya se frotan las manos. También hay elementos que han brillado por su desempeño pese a no quedarse con el título, como es el caso del corredor Jeremiyah Love de Notre Dame.
Arvell Reese | Ohio State | LB
Fernando Mendoza | Indiana | QB
David Bailey | Texas Tech | EDGE
Jeremiyah Love | Notre Dame | RB
Francis Mauigoa | Miami | OT
¿Cuáles son las reglas del Draft de la NFL y cómo funciona?
El Draft 2026 de la NFL establece como requisito principal que los jugadores hayan transcurrido al menos tres años desde su graduación de la escuela secundaria, además de haber agotado o renunciado a su elegibilidad universitaria. Este criterio define la base del proceso de selección, en el que las franquicias incorporan talento proveniente del futbol colegial bajo lineamientos previamente establecidos por la liga.
Asimismo, la normativa contempla excepciones para ciertos casos. Los estudiantes de segundo año y aquellos que concluyen sus estudios antes de terminar su elegibilidad pueden solicitar autorización para ingresar de forma anticipada. Para el Draft de 2025, la liga otorgó permisos especiales a 70 jugadores, de los cuales 55 correspondieron a estudiantes de primero o segundo año, mientras que 15 fueron casos de graduación anticipada.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del Draft 2026 de la NFL, donde las franquicias seleccionarán al mejor talento universitario de la NCAA para la próxima temporada de la liga, que dará inicio el 9 de septiembre.