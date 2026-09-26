Estados Unidos vs Perú en vivo: goles y resultados del partido amistoso, hoy 26 septiembre 2026

Sigue el encuentro entre el equipo de Las Barras y las Estrellas ante el cuadro sudamericano

Estados Unidos vs Perú, partido amistoso, en vivo. | Claro Sports.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Estados Unidos vs Perú hoy 26 septiembre 2026?

La actividad del partido amistoso entre Estados Unidos y Perú comenzará este sábado 26 de septiembre en punto de las 14:30 horas, tiempo del Centro de México.

Fecha: Sábado 26 de septiembre del 2026

Horario: México 14:30 horas | Colombia: 15:30 horas | Argentina: 17:30 horas | Centroamérica: 14:30 horas | Estados Unidos: 16:30 horas (ET), 13:30 horas (PT).

Dónde ver: A través de ESPN.

Alineaciones del Estados Unidos vs Perú, al momento

Alineaciones confirmadas para el encuentro:

Estados Unidos: Matt Freese (P); Alex Freeman, Auston Trusty, George Campbell, Yunus Musah; Tyler Adams, Gio Reyna, Cavan Sullivan; Peyton Miller, Justin Ellis y Malik Tillman.

Perú: Pedro Gallese (P); Marcos López, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Jairo Vélez, Piero Magallanes y Gianluca Lapadula.

Antecedentes del Estados Unidos vs Perú y últimos resultados

Perú y Estados Unidos volverán a enfrentarse este sábado 26 de septiembre en un nuevo partido internacional correspondiente a la Fecha FIFA. Ambas selecciones cuentan con un historial que comenzó en 1989 y que incluye tanto encuentros amistosos como duelos en competencias oficiales.

El primer cruce entre ambos se disputó el 4 de junio de 1989, con victoria de Estados Unidos por 3-0. Cuatro años más tarde empataron 0-0 en Mission Viejo, mientras que Perú consiguió su primer triunfo en 1996, cuando se impuso 4-1 en Lima. El antecedente amistoso más reciente ocurrió el 16 de octubre de 2018, con empate 1-1 en Connecticut.

En total, Perú y Estados Unidos se han enfrentado siete veces entre 1989 y 2018. El conjunto estadounidense registra tres victorias, Perú suma dos y los otros dos partidos terminaron empatados, en una serie que contempla amistosos y dos enfrentamientos en torneos internacionales.

Estados Unidos y Perú se enfrentan en partido amistoso

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Estados Unidos vs Perú! Este sábado 26 de septiembre, ambas selecciones se enfrentan en un amistoso internacional desde el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, con inicio programado a las 14:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro abre una nueva etapa para los dos equipos con la mirada puesta en el ciclo rumbo a 2030.

Estados Unidos continúa bajo el mando de Mauricio Pochettino y comienza a reorganizar su proyecto después de quedar eliminado del Mundial 2026, mientras que Perú estrena etapa con Mano Menezes. El partido servirá para observar variantes, ajustar piezas y dar minutos tanto a futbolistas de experiencia como a jóvenes que buscan ganar espacio en sus respectivas selecciones.

Entre los nombres a seguir aparecen Christian Pulisic, Tyler Adams, Gio Reyna y Ricardo Pepi por parte del conjunto estadounidense, mientras que Perú tendrá como uno de sus principales focos el regreso de Gianluca Lapadula. Sigue con nosotros todas las acciones, goles y momentos destacados de este Estados Unidos vs Perú.

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