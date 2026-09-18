Rafael Márquez presenta su primera convocatoria con la Selección Mexicana: Chivas lidera la lista

El nuevo técnico de la Selección Mexicana presentó su lista para los amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre

Rafael Márquez dio a conocer este jueves 17 de septiembre su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana. El estratega mexicano reveló una lista de 30 futbolistas para los primeros partidos amistosos del Tricolor en la Fecha FIFA de septiembre y octubre, donde comenzará oficialmente el nuevo proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

La primera prueba de Márquez al frente del combinado nacional llegará con una serie de cuatro encuentros en territorio estadounidense. México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore, posteriormente se medirá a Perú el 29 del mismo mes en Nueva Jersey, jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre en Phoenix y cerrará la gira ante Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

Uno de los aspectos destacados de esta primera lista es la presencia de Chivas como la principal base del Tricolor. El conjunto rojiblanco aporta seis futbolistas considerados por el nuevo cuerpo técnico.

Para el primer encuentro ante Colombia, el cuerpo técnico deberá considerar el acuerdo establecido para convocar a un máximo de dos jugadores por club de la Liga MX. Posteriormente, durante la misma ventana internacional, Márquez podrá contar con más futbolistas del Guadalajara y continuar evaluando perfiles para el proceso.

La convocatoria también está marcada por algunas ausencias importantes. Raúl Jiménez, Julián Quiñones y César Montes quedaron fuera por situaciones físicas, mientras que otros jugadores como Edson Álvarez y César ‘Chino’ Huerta tampoco aparecen en la primera lista del nuevo entrenador al no contar con ritmo competitivo en sus respectivos clubes.

Entre los nombres que forman parte del nuevo ciclo aparecen jugadores que ya estuvieron en procesos anteriores y jóvenes que buscan consolidarse con la Selección Mexicana. Márquez tendrá la oportunidad de observar futbolistas como Israel Reyes, Gilberto Mora, Santiago Gimenez y Armando ‘Hormiga’ González, quien atraviesa un buen momento en el Olympiacos.

El ataque mexicano tendrá modificaciones por las bajas mencionadas, mientras que en otras zonas del campo el entrenador apostó por una mezcla de experiencia y renovación. El cuerpo técnico también seguirá de cerca a futbolistas que militan en Europa y que pueden convertirse en piezas importantes durante el camino hacia 2030.

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Lista completa de convocados de la Selección Mexicana

Estos son los jugadores que forman parte de la primera convocatoria de Rafael Márquez al frente del Tricolor:

Porteros

Raúl Rangel

Óscar García

Álex Padilla

Defensas

Johan Vásquez

César Montes

Víctor Guzmán

Israel Reyes

Everardo López

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Jorge Sánchez

Diego Campillo

Mediocampistas

Luis Romo

Luis Chávez

Álvaro Fidalgo

Érick Lira

Orbelín Pineda

Alan Cervantes

Obed Vargas

Jeremy Márquez

Denzell García

Gilberto Mora

Delanteros

Roberto Alvarado

Hirving Lozano

Santiago Giménez

Armando González

Germán Berterame

Santiago Sandoval

Hugo Camberos

Isaías Violante

Rafael Márquez presenta su primera convocatoria con México. Claro Sports

Además, se informó que los jugadores de LIGA MX que se integran a la concentración en New Jersey serán: Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante, por lo que no estarán disponibles para el primer partido ante Colombia el sábado 26 de septiembre en Baltimore.

Dentro de la convocatoria de Rafa Márquez se incluyó a tres jugadores de la Selección sub 20 que participarán en los entrenamientos de la SNM en el Centro de Alto Rendimiento, los cuales son: Yohan Ernesto Orozco de Chivas,Juan Echilvestre de Santos y Henrique Simeone de Tigres.

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