Berterame revela el apoyo de Messi y Suárez tras su primer gol con Inter Miami

El delantero de Inter Miami habló tras su primer gol y destacó el respaldo que recibió de Messi y su entorno cercano.

Berterame reverla el apoyo de Messi | Foto por MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES VIA AFP

Germán Berterame logró marcar su primer gol con el Inter Miami en el empate ante el New York Red Bulls, dejando atrás su sequía goleadora. Tras el encuentro, el atacante habló sobre el proceso que vivió antes de encontrar el gol y reconoció que fue un periodo en el que tuvo que sostener el trabajo diario y la paciencia.

“Por la cabeza pasan muchas cosas. Fue una semana de mucho trabajo, de mucha paciencia, no solo la semana, sino desde que arrancaron los partidos”, explicó. El delantero señaló que el proceso no fue sencillo, pero valoró haber podido concretar: “Mucho sacrificio, obviamente paciencia, pero bueno, contento y creo que un poquito de bronca porque merecía”.

Durante las últimas semanas, el nombre de Berterame estuvo bajo cuestionamientos por la falta de goles. Sobre ese tema, el jugador fue claro al señalar que no presta atención a ese entorno. “La verdad que redes sociales no trato de manejarlo, no trato de usarlo por ese mismo motivo, porque siempre son cosas negativas”, comentó. En ese sentido, aseguró que su enfoque se mantiene en el trabajo diario: “Trato de trabajar, de tener la paciencia necesaria como delantero de que el gol va a llegar en algún momento como hoy”.

El atacante también se refirió a una jugada previa en la que no pudo concretar tras una acción generada por Lionel Messi. Berterame explicó que identificó la intención de la jugada, pero no logró ajustar el tiempo. “Sabía que iba a dar un pase casi al medio, pero salió rapidísima la pelota y no me dio de agarrar el timing”, dijo. Aun así, destacó la importancia de mantener la confianza: “Tener esa confianza mentalmente de que va a llegar otra y así fue”.

Berterame en el festejo de su gol | IMAGN IMAGES via Reuters

Sobre la presión por su lugar en la selección, Berterame señaló que su rendimiento no se limita únicamente a los goles. “En la lista no quiere decir que tengo que hacer goles. Soy delantero, sí, pero también miran el trabajo que hago dentro de la cancha, el sacrificio que hago”, explicó. Añadió que el gol es consecuencia del trabajo, pero no el único factor: “El gol va a llegar, pero eso no quita que voy a estar en la lista”.

El delantero también dedicó el gol a su entorno cercano, incluyendo compañeros y miembros del cuerpo técnico. “No solamente ellos, sino todos, hasta el staff también… siempre estuvieron”, mencionó. En particular, destacó el respaldo recibido: “Lucho sabe también los momentos y me dan esos consejos positivos… hoy también me dio y llegó, así que también se lo dediqué a él”.

En cuanto a la cercanía del Mundial, Berterame señaló que su enfoque está en el rendimiento con su club. “Eso corre por el trabajo que venís haciendo en tu club… dar lo mejor y mantener esa tranquilidad”, explicó. Añadió que el objetivo es sostener el nivel y, llegado el momento, enfocarse en la competencia internacional: “Cuando llegue, tratar de enfocarnos y disfrutarlo”.

Finalmente, el delantero habló sobre el momento posterior al gol y su interacción con Lionel Messi. “Lo saludé, él mismo también tiene esas ganas de que haga goles”, comentó. Sin embargo, dejó claro que el resultado del partido también influyó en su sensación final: “Estaba contento, pero también la bronca porque no se ganó”.

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