Gilberto Mora reaparece ante América tras cinco partidos de ausencia con Xolos

El mediocampista mexicano ingresó al minuto 57 ante las Águilas, después de varias semanas fuera por molestias físicas

Gilberto Mora volvió a las canchas luego de la Fecha FIFA. | Imago7

Gilberto Mora está de regreso en las canchas. El mediocampista mexicano volvió a tener actividad con los Xolos de Tijuana este miércoles 28 de octubre, durante el partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 frente al América. El futbolista de 18 años ingresó al terreno de juego al minuto 57, poniendo fin a una ausencia de cinco encuentros consecutivos en la Liga MX, después de los problemas físicos que presentó durante su participación con la selección mexicana.

La última aparición de Mora fue con el Tricolor el pasado 26 de septiembre, cuando marcó su primer gol con la selección mayor en el empate 1-1 frente a Colombia, durante el debut de Rafael Márquez como director técnico. Aquella anotación, conseguida al minuto 62, lo convirtió en el goleador más joven en la historia de la selección mexicana, pero posteriormente las molestias físicas interrumpieron su participación internacional y retrasaron su regreso con el conjunto fronterizo.

¿Qué le pasó a Gilberto Mora y cuánto tiempo estuvo sin jugar?

El último partido de Gilberto Mora con Tijuana había sido el 20 de septiembre, en el empate 2-2 frente a Pachuca, correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026. En aquel compromiso disputó 63 minutos y convirtió un gol de penalti. Desde entonces, el mediocampista se perdió cinco encuentros consecutivos frente a Atlas, FC Juárez, Puebla, Toluca y Santos Laguna, antes de reaparecer ante Las Águilas en el Coloso de Santa Úrsula en el partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026.

Durante su concentración con la selección mexicana, el jugador presentó molestias físicas que inicialmente fueron relacionadas con un problema en el tobillo. Sin embargo, Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, explicó posteriormente que Mora padecía una inflamación en la cadera, por lo que el cuerpo técnico decidió administrar sus cargas de trabajo para evitar complicaciones. El estratega uruguayo descartó que se tratara de una lesión de gravedad y destacó la importancia de cuidar el desarrollo físico del futbolista por su corta edad.

La recuperación de Mora avanzó durante los últimos días de octubre, hasta que pudo reincorporarse a los entrenamientos con el primer equipo. Sergio Almaguer, auxiliar técnico de Tijuana, confirmó después de la victoria 4-1 sobre Santos Laguna que el juvenil ya trabajaba con sus compañeros y se encontraba en condiciones de regresar. Finalmente, Abreu optó por llevarlo al banquillo frente al América y darle minutos durante la segunda mitad.

Gilberto Mora supera el 50% de minutos perdidos con Tijuana en el Apertura 2026

Las ausencias del seleccionado mexicano han tenido un impacto importante en sus estadísticas individuales. Antes del enfrentamiento contra América, Mora había disputado solamente 496 de los 1,170 minutos posibles de Tijuana en el Apertura 2026, sin considerar los tiempos añadidos. Esto representa el 42.4% del tiempo disponible, por lo que se había perdido el 57.6% de los minutos de su equipo.

En los primeros 13 encuentros disputados por Xolos, Mora solamente había participado en siete, seis de ellos como titular. Además de los cinco compromisos consecutivos que se perdió antes de enfrentar al América, tampoco estuvo disponible en la jornada inaugural contra Tigres. Su ingreso ante Las Águilas representó su octava aparición del certamen, mientras que sus partidos sin actividad se mantuvieron en seis.

Pese a las interrupciones, el mediocampista acumula cinco goles y una asistencia en el Apertura 2026, cifras que lo mantienen como el máximo anotador del conjunto fronterizo. Sin embargo, su participación también ha estado condicionada por las sustituciones, ya que solamente consiguió completar los 90 minutos frente a Pumas, encuentro en el que marcó un doblete.

El regreso de Gilberto Mora representa una nueva alternativa ofensiva para Sebastián Abreu en la recta final de la fase regular. Tijuana llegó al partido contra América en el octavo puesto de la clasificación con 20 puntos, en plena disputa por los lugares de Liguilla. Ahora, el principal objetivo será que el juvenil recupere continuidad competitiva después de más de un mes sin jugar en la Liga MX, mientras el club administra su condición física de cara al cierre del Apertura 2026.