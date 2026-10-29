Loco Abreu defiende a sus jugadores: “No dependemos de Gil Mora, hay guerreros que se parten la madre”

El técnico uruguayo destacó el compromiso de sus futbolistas, además de explicar el regreso del juvenil mexicano

Sebastián ‘Loco’ Abreu destacó el carácter competitivo de los Xolos de Tijuana después del empate 1-1 frente al América, en el partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador uruguayo reconoció la importancia de recuperar a Gilberto Mora, pero dejó claro que su equipo ha conseguido mantenerse en puestos de Liguilla gracias al esfuerzo colectivo y no por depender exclusivamente del talento del juvenil mexicano.

“No dependemos de una individualidad, no dependemos de su genialidad, sino que hay unos guerreros que se parten la madre sin tanta luz, sin tantas luces, sin tanto reconocimiento”, expresó Abreu, quien resaltó el trabajo realizado por sus futbolistas durante las semanas en las que Mora permaneció fuera de actividad por problemas físicos.

El estratega señaló que la reincorporación del mediocampista representa una alternativa importante para afrontar la recta final del campeonato, aunque insistió en reconocer a los jugadores que han sostenido al equipo durante su ausencia. “Teniendo a Gil tenemos un plus, pero nada nos quita la posibilidad de competir sin tener a Gil”, aseguró el técnico, quien también destacó la entrega de sus dirigidos frente a uno de los equipos protagonistas del torneo.

Sebastián Abreu explica por qué no arriesgó a Gilberto Mora durante su recuperación

Abreu quiere que reconozcan a todos sus jugadores. | Imago7.

Gilberto Mora regresó a la actividad oficial al minuto 57 del encuentro frente al América, después de permanecer alejado de las canchas desde el 26 de septiembre, cuando marcó su primer gol con la selección mexicana mayor en el empate 1-1 ante Colombia. Su última participación con Tijuana había sido el 20 de septiembre, durante el empate 2-2 frente a Pachuca, en el que también consiguió una anotación.

Al ser cuestionado sobre el proceso de recuperación del futbolista de 18 años, Abreu explicó que su prioridad siempre fue proteger la integridad física del jugador, incluso por encima de las necesidades deportivas del equipo. El uruguayo recordó su experiencia trabajando con jóvenes talentos y aseguró que conoce los riesgos de exigirles cuando todavía presentan molestias.

“Nunca voy a exponer a un jugador por un egoísmo de entrenador de ‘ay, necesito ganar por la chamba’. No, después el fútbol sigue y habrá otros partidos y habrá otros clubes. No voy a arriesgar a nadie por un resultado”, afirmó el entrenador, quien también mencionó que las exigencias del alto rendimiento pueden provocar consecuencias físicas a largo plazo.

Abreu detalló que Mora tuvo que completar una semana de entrenamientos con el grupo y superar distintas evaluaciones físicas antes de recibir autorización para regresar a una convocatoria. Una vez que el cuerpo técnico confirmó su evolución, consideró que las características del mediocampista podían resultar importantes durante la segunda mitad frente al América.

“Te tiene el balón, te genera obviamente una pausa, te saca faltas, te mete una bocha de gol que nadie espera”, explicó el estratega sobre las cualidades del juvenil, quien estuvo cerca de marcar al minuto 77 con un disparo de zurda desde fuera del área que pasó ligeramente desviado del poste derecho.

El Loco Abreu defiende las rotaciones de Xolos y responde sobre el América

Otro de los temas abordados durante la conferencia fue la decisión de ambos entrenadores de realizar múltiples modificaciones en sus alineaciones. Abreu rechazó que los cambios representaran una falta de respeto hacia el rival y señaló que la acumulación de partidos obliga a administrar las cargas físicas de los futbolistas.

“Nosotros también cambiamos siete. ¿Subestimar al América porque no fue mi equipo estelar? Tampoco fue su equipo titular, no sé si se dieron cuenta”, respondió el uruguayo, quien precisó que solamente tres futbolistas habituales en su alineación inicial comenzaron el encuentro en el Estadio Azteca.

El técnico explicó que Tijuana afrontaba su quinto compromiso en apenas 16 días, una situación que, sumada a los traslados y la altura de la Ciudad de México, incrementa el desgaste físico. También cuestionó las condiciones del terreno de juego, al considerar que la cancha estaba blanda e inestable, factores que debían tomarse en cuenta para evitar lesiones durante una etapa decisiva del campeonato.

Además, Abreu destacó la actitud de sus futbolistas, incluso cuando su equipo afrontó los instantes finales con un hombre menos. El uruguayo reveló que tuvo que intervenir para impedir que sus defensores centrales se incorporaran al ataque en la última jugada, pues ambos pretendían buscar el gol de la victoria a pesar del riesgo de quedar expuestos a un contragolpe.

Xolos quiere consolidarse como un equipo habitual en la Liguilla

Con el empate frente al América, Tijuana llegó a 21 puntos y se mantuvo en la séptima posición del Apertura 2026, resultado que le permite continuar en la pelea por la clasificación. Abreu aseguró que uno de sus principales objetivos es transformar a los Xolos en una institución que compita regularmente por un lugar en la fase final.

“Queremos tener en el club de mantenernos siempre en zona de clasificación”, manifestó el entrenador, quien recordó que durante su etapa al frente del conjunto fronterizo ha buscado construir una identidad competitiva, independientemente de las diferencias económicas y deportivas con otros clubes.

El uruguayo también resaltó el desempeño de Tijuana como visitante, al señalar que su equipo solamente ha sufrido una derrota fuera de casa, ante Guadalajara. “Si no se puede ganar, importante no perder y sumar”, comentó al recuperar una enseñanza de su trayectoria, en referencia al punto conseguido frente al conjunto azulcrema.

Finalmente, Abreu dejó claro que los Xolos todavía no han conseguido su objetivo, pero confía en que su equipo pueda mantener el ritmo competitivo durante los últimos compromisos de la fase regular. El siguiente desafío será enfrentar a Monterrey, un rival que, de acuerdo con el estratega, llegará con mayor descanso, por lo que nuevamente tendrá que evaluar la condición física de sus jugadores antes de definir la alineación.