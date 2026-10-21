Gilberto Mora, entre lesiones y ausencias: se ha perdido casi la mitad de los minutos posibles con Xolos

La nueva joya del fútbol mexicano ha disputado 496 de los 990 minutos disponibles con Tijuana en el Apertura 2026, equivalente al 50.1% del tiempo de juego

Los minutos de Gil Mora en el Apertura 2026 | Claro Sports

Las ausencias de Gilberto Mora han comenzado a acumularse durante el Apertura 2026. Entre partidos sin convocatoria, sustituciones y problemas físicos, el jugador de Tijuana ha visto reducida su participación en un torneo en el que no ha conseguido mantener la continuidad sobre el terreno de juego.

Su actividad también se ha visto interrumpida durante sus convocatorias con la Selección Mexicana, mientras que con Xolos ha pasado de ser titular a perderse encuentros por lesión. Aunque ha contribuido con goles y asistencias, los minutos que no ha disputado reflejan el contraste entre su aportación ofensiva y el tiempo que ha permanecido fuera de las canchas.

¿Cuántos minutos ha jugado Gilberto Mora con Tijuana?

El mediocampista ha disputado 496 de los 990 minutos posibles en los 11 encuentros que ha jugado Tijuana durante el Apertura 2026, lo que representa el 50.1% del tiempo disponible. Esto significa que ha dejado de participar en 494 minutos, sin considerar el tiempo añadido, entre las sustituciones y los partidos en los que no fue convocado.

Mora ha tenido actividad en siete encuentros, seis de ellos como titular, pero solamente completó los 90 minutos frente a Pumas. Su primera aparición fue ante León, en la jornada 2, cuando ingresó al minuto 45 y anotó el gol de la victoria por 1-0.

Los minutos de Gilberto Mora | Claro Sports

Posteriormente, fue titular contra Atlético de San Luis, Cruz Azul y Guadalajara, aunque salió de cambio a los minutos 74, 80 y 78, respectivamente. Ante Pumas disputó el encuentro completo y consiguió un doblete en el triunfo por 2-0.

En las jornadas 8 y 9 volvió a salir de cambio, a los minutos 66 y 63, frente a Querétaro y Pachuca. Este último encuentro, disputado el 16 de octubre, marcó su aparición más reciente con Xolos y también su última anotación.

Pese a la falta de continuidad, Mora acumula cinco goles y una asistencia, por lo que ha sumado seis participaciones directas en gol durante sus siete apariciones.

De la selección mexicana a las ausencias con Xolos

La actividad de Mora también estuvo marcada por sus compromisos con la selección mexicana. El 26 de septiembre participó y anotó frente a Colombia, pero no tuvo minutos en los siguientes encuentros del combinado nacional: ante Perú, el 29 de septiembre; Estados Unidos, el 3 de octubre, y Chile, el 6 de octubre, este último ya no fue parte de la convocatoria ya que rompió la concentración debido a molestias físicas.

Aunque posteriormente regresó a la actividad con Tijuana y consiguió marcar frente a Pachuca el 16 de octubre, los problemas físicos han condicionado su disponibilidad. Desde entonces, acumula tres jornadas consecutivas sin convocatoria, ante Atlas, FC Juárez y Puebla, además de estar en duda para el partido ante Toluca de la jornada 13.

En total, el mediocampista se ha perdido cuatro de los 11 encuentros disputados por Xolos, incluida la jornada 1 ante Tigres.

De esta manera, Gilberto Mora ha disputado el 50.1% de los minutos disponibles de Tijuana durante el torneo, a pesar de haber participado directamente en seis anotaciones. Sus registros muestran el contraste entre la producción ofensiva que ha tenido cuando juega y las ausencias que han limitado su presencia en el equipo.