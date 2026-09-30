Guardiola se pronuncia tras la condena al Manchester City: “Superaremos esto juntos”

El exentrenador citizen respaldó al club tras el fallo por infracciones financieras y llamó a la unión antes de conocer la sanción

El técnico español envía un mensaje de ánimo a la afición | Reuters

El Manchester City recibió uno de los fallos más relevantes de su historia reciente después de que una comisión independiente lo declarara culpable de infracciones a las reglas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas. La resolución provocó distintas reacciones y Pep Guardiola, extécnico del conjunto inglés, decidió pronunciarse para respaldar públicamente a la institución.

La Premier League informó que las irregularidades abarcan desde la temporada 2009-10 hasta la 2017-18. Entre las conclusiones aparecen contratos comerciales que no reflejaban los acuerdos reales, información financiera incorrecta y el ocultamiento de la situación económica del club ante auditores y organismos reguladores. La comisión también determinó incumplimientos de los límites de gasto de la Premier y la UEFA.

El organismo inglés señaló además que los mecanismos utilizados permitieron inflar los ingresos y reducir los costos del Manchester City en más de 900 millones de libras durante el periodo investigado. La comisión concluyó que el club buscó eludir las normas financieras y confirmó también tres de los cuatro cargos relacionados con la falta de cooperación durante la investigación.

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Guardiola respalda al Manchester City después del fallo

Un día después de que se hiciera pública la resolución, Guardiola publicó un mensaje en sus redes sociales para mostrar su respaldo al Manchester City, a sus dirigentes, trabajadores, futbolistas y aficionados. El entrenador español estuvo al frente del club entre 2016 y 2026, por lo que parte del periodo revisado por la investigación coincidió con sus primeros años en el banquillo del equipo.

Guardiola escribió un mensaje en el que dejó clara su postura ante el proceso que enfrenta su antiguo club: “Quiero que cada aficionado del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados. Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos”.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

El mensaje apareció acompañado de imágenes del entrenador junto a integrantes de la estructura del City, entre ellos Khaldoon Al Mubarak, presidente del club, y Ferran Soriano, además de otras figuras vinculadas con la institución. El Manchester City respondió públicamente a la publicación de Guardiola con un corazón azul.

¿Qué sanción podría recibir el Manchester City?

Aunque ya existe una resolución sobre las infracciones, todavía no hay un castigo definitivo para el Manchester City. La Premier League confirmó que la sanción será estudiada en una audiencia posterior ante la comisión independiente y que el procedimiento se mantendrá de forma privada hasta que pueda publicarse una nueva determinación.

Las reglas de la competición conceden a la comisión distintas posibilidades para imponer una pena. Entre las medidas disponibles aparecen multas, deducciones de puntos y otras sanciones deportivas, aunque hasta este 30 de septiembre no existe una decisión oficial sobre cuál de ellas se aplicará. Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, calificó el procedimiento como el caso disciplinario y la decisión de mayor importancia en la historia de la competición.

El Manchester City, por su parte, rechazó las conclusiones de la comisión y sostuvo que es inocente de las acusaciones. La institución aseguró que la resolución contiene errores de derecho, principio y hecho, por lo que anunció que utilizará las vías de recurso disponibles. El club tiene hasta el viernes 2 de octubre de 2026 para presentar una apelación contra las conclusiones.

Mientras continúa el procedimiento, Guardiola decidió situarse públicamente del lado del club con el que permaneció durante una década. Su mensaje llega antes de que se defina la sanción y en medio de la respuesta jurídica anunciada por la directiva del Manchester City, que buscará revertir un fallo que ya confirmó infracciones financieras durante nueve temporadas.