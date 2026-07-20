Italia busca a Guardiola: Maldini y Leonardo viajan a Barcelona para convencerlo de tomar a la Azzurra

Además del nombre del entrenador catalán, hay dos estrategas italianos que podrían tomar el cargo

Guardiola, ¿sería nuevo DT de Italia? | Reuters

La Federación Italiana de Futbol abrió una nueva etapa para definir al próximo entrenador de la selección nacional y el nombre de Pep Guardiola apareció como una de las principales opciones para ocupar el banquillo de la Azzurra. Según reportes de Sky Italia y medios italianos, Paolo Maldini y Leonardo viajaron a Barcelona con la intención de conocer la postura del técnico catalán y explorar si existe alguna posibilidad de convencerlo.

De acuerdo con la información publicada por el Diario AS, Maldini y Leonardo compartieron el fin de semana en Barcelona con el objetivo de acercarse a Guardiola, quien recientemente concluyó su etapa al frente del Manchester City. El entrenador español se encuentra ante una posible pausa en su carrera, aunque su perfil sigue siendo uno de los más buscados por los grandes proyectos internacionales.

La llegada de Guardiola a Italia representaría una operación complicada, principalmente porque el técnico habría expresado su intención de tomarse un descanso del fútbol para dedicar más tiempo a su familia y analizar su futuro. Sin embargo, la relación que mantiene con Maldini y Leonardo habría sido uno de los factores que motivaron el acercamiento.

La admiración entre Guardiola y Maldini tiene antecedentes. En 2009, después de conquistar la Champions League con el Barcelona, el entrenador catalán dedicó parte del reconocimiento al histórico defensor italiano, quien había anunciado su retiro del futbol profesional ese mismo año.

Aunque Guardiola sería el nombre que podría generar mayor consenso dentro del proyecto italiano, su contratación todavía luce lejana. La Gazzetta dello Sport señaló que, por ahora, la posibilidad de que el técnico cambie de decisión y acepte dirigir a Italia parece complicada, debido a su intención inicial de alejarse de los banquillos durante un periodo.

Guardiola, Mancini y Pirlo aparecen como candidatos para Italia

El futuro entrenador de la selección italiana parece estar entre varios candidatos. Además de Guardiola, los nombres de Roberto Mancini y Andrea Pirlo forman parte de la lista de opciones para asumir el cargo.

Mancini conoce el entorno de la Azzurra después de dirigir al equipo entre 2018 y 2023, periodo en el que conquistó la Eurocopa 2020. Pirlo, por su parte, aparece como una alternativa vinculada a una nueva generación de entrenadores italianos con experiencia como futbolistas de alto nivel.

Giovanni Malagò pidió paciencia antes de tomar una decisión definitiva y aseguró que Maldini y Leonardo forman parte de las conversaciones para definir el rumbo del proyecto.

“Con Maldini y Leonardo no hay ningún enfrentamiento, al contrario, estamos hablando para entrar en detalles. Unos días más de paciencia y lo sabrán todo. ¿La lista se limita a Mancini y Pirlo? Puede haber otros nombres posibles”, explicó el presidente de la FIGC a Sky Sport 24.

Malagò también señaló que la elección del entrenador debe considerar la estructura del fútbol italiano y no únicamente el nombre del técnico. “Para cualquiera que sugiera contratar a un pez gordo, la primera pregunta que hay que hacerse es si está interesado. La segunda es qué peticiones o exigencias podría tener y si son compatibles con nuestros presupuestos”, comentó.

La decisión final dependerá de si Guardiola está dispuesto a regresar de inmediato a los banquillos o si mantiene su plan de alejarse temporalmente del fútbol. Mientras tanto, Italia mantiene abiertas varias vías para encontrar al entrenador que encabezará la reconstrucción de la selección nacional rumbo a sus próximos compromisos internacionales.

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