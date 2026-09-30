Los resultados que necesita Guatemala para clasificar a cuartos de final de la Nations League

Los ‘chapínes’ van por la victoria ante Surinam.

Aaron Herrera, figura de Guatemala (FFG)

El próximo viernes 2 de octubre el seleccionado de Guatemala jugará por la tercera jornada de la Concacaf Nations League frente a Surinam como visitante. Los de Luis Fernando Tena llegan a este cotejo en medio de un presente muy auspicioso, luego de golear 6 a 0 a El Salvador en su último partido y buscarán cuando menos sostener lo hecho ante uno de los rivales de moda que para el caso, también llega en gran forma.

El caso es que se lleva jugada la mitad de la fase de grupos, y por como se dieron los resultados, Guatemala ya está en modo calculadora analizando qué resultados necesita que se lleven adelante en la tercera fecha, a fines de llegar a la cuarta y última con opciones reales de conseguir el objetivo de meterse entre los ocho mejores de la región.

Como primera medida, debe ganarle a Surinam de visitante. Si obtiene la victoria, llegará a seis puntos y quedará como líder por diferencia de gol. De darse la victoria, el otro resultado que le vendría bien sería que tanto Jamaica contra El Salvador y Martinica frente a Honduras, terminen empatados, algo difícil pero que responde al perfecto escenario de cara a la última fecha.

En caso de que Guatemala no consiga la victoria contra Surinam, sumaría cuatro puntos y seguiría en carrera por el objetivo. Pero ahí sí que necesitaría que los otros dos partidos terminen igualados ya que por diferencia de gol quedaría segundo y continuaría dependiendo de sí mismo para lograr meterse en cuartos de final.

En la eventualidad de que los de Tena pierdan como visitante frente a Surinam, ahí sí que el panorama sería muy adverso y necesitaría que si o si empaten los otros partidos, ya que de haber un ganador en cualquiera de los dos, lo dejaría sin la posibilidad de depender de sí mismo, más allá de ganarle o no en la última a Surinam en la última fecha.

Grupo B

Pos. Selección PJ G E P Goles DG Pts 1. Suriname 2 2 0 0 5:3 +2 6 2. Guatemala 2 1 0 1 8:3 +5 3 3. Jamaica 2 1 0 1 3:3 0 3 4. Honduras 2 1 0 1 3:3 0 3 5. El Salvador 2 1 0 1 3:7 -4 3 6. Martinique 2 0 0

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre: Jamaica 3-2 Guatemala, Kingston.

28 de septiembre: Guatemala 6-0 El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

Lo que sigue para el equipo es Surinam, uno de los rivales más duros de la actualidad, que llega al cotejo luego de haber superado a Honduras y a Martinica y por ende en calidad de líder e invicto. El partido será en calidad de visitante el próximo 2 de octubre, y supondrá una prueba perfecta para ver en qué está el seleccionado, si logra sostener.

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