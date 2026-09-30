Trono cedido: Curazao, Surinam y Haití… ¿Las nuevas Costa Rica, Honduras y Guatemala?

Centroamérica y un presente de absoluto cambio de mando.

Surinam, Curazao y Haití, dueños de una realidad notable (Concacaf)

El fútbol centroamericano a nivel selecciones está viviendo un cambio de mando. Es algo que está a la vista con solo analizar el último año, en el que países como Curazao, Surinam y Haití, dieron vuelta la historia deportiva ante equipos como Costa Rica, Honduras y Guatemala, frente a los que históricamente siquiera competían a la hora de jugar y que hora, tras sendas transformaciones, se dio vuelta la cosa.

El primer análisis podría ser que las viejas selecciones se quedaron, y las nuevas crecieron. El caso es que nadie, ni la persona más conocedora del fútbol centroamericano hubiera avalado que a la Copa del Mundo 2026, en la última eliminatoria particular de Concacaf sin la presencia de México, Estados Unidos y Canadá (clasificadas por ser sede), tanto Costa Rica como Honduras, e incluso Guatemala, se quedarían afuera.

Así como nadie, ni los más fanáticos de Curazao y Haití, imaginaban que jugarían la Copa del Mundo 2026, así como Surinam llegara al repechaje mundialista. El caso es que esto es fútbol, respuesta que sirve para explicar lo inesperado. Las tres selecciones revelación no viven el presente actual de casualidad, sendos planes deportivos tuvieron éxito y hoy lo consolidan en la Concacaf Nations League.

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El torneo actual ya dejó de manifiesto que no fue casualidad, y que tanto Costa Rica como Honduras están atravesando un proceso de transición y por ende renovación que es difícil, como todo cambio, y que encuentra por otro lado a las nuevas selecciones ya consolidadas y con un rumbo certero. Guatemala está algo más firme hoy día que las viejas históricas.

Si vamos a los fines prácticos, en la tercera fase de clasificación al Mundial 2026, Haití quedó primero en un grupo que compartía junto a Honduras y Costa Rica. Curazao fue primero de un grupo que compartía con Jamaica, y Surinam fue una de las mejores segundas del grupo que disputó contra Panamá, que clasificó directo y con Guatemala, que se quedó sin nada.

Disputadas dos jornadas de la Concacaf Nations League 2026, Costa Rica perdió contra Curazao y Haití, Honduras perdió con Surinam. Resultados que no definieron aún qué selecciones clasificarán pero que reafirman lo que se viene, tres países en gran presente, con proyecto y que pone en jaque la superioridad histórica que sufrieron a nivel fútbol durante tanto tiempo.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre: Jamaica 3-2 Guatemala, Kingston.

28 de septiembre: Guatemala 6-0 El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

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