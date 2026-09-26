Acá está Surinam: remontada y justa victoria de visitante frente a un tibio Honduras

Gran victoria de los surinameses a domicilio

Surinam ganó de visita ante Honduras en el debut. (Captura Concacaf)

Por la primera jornada del Grupo B de la Concacaf Nations League 2026, el seleccionado de Honduras recibía en casa a la sorprendente Surinam, en un duelo en el que en la previa no había favoritos, y que se terminó por llevar

La primera parte fue un vendaval de goles y fútbol, en el que los visitantes se pusieron en ventaja al minuto 18 por intermedio de Justin Lonwijk, pero en una ráfaga sufrieron la temporal remontada de los hondureños, gracias a Derek Moncada primero y de Bryan Rochez luego, al 20′ y 23′ respectivamente.

Cuando parecía que la primera parte se terminaba con victoria de Honduras, apareció Denzel Jubitana al 40′ para marcar la igualdad con la que ambos equipos se irían al descanso, tras un primer período parejo en cuanto al resultado, posesión y chances de gol.

Más información: Honduras vs Surinam: goles y resultados del partido de la Concacaf Nations League 2026 Ya en el complemento Surinam creció desde el juego, posicionándose en campo rival y generando una importante superioridad desde lo anímico, siempre pareciendo más cerca del tercer que otra cosa. Poco de Honduras, principalmente hasta el 68′, cuando Jubitana, al momento de querer centrar encontró la espalda de Palma, generando un desvió que confundió al portero y terminó adentro del arco. El local respondió rápidamente intentando empatar por medio de una buena jugada por izquierda de Palma, que culminó en un buen centro al punto penal que no pudo conectar de cabeza Flores. Honduras insistía pero no conseguía ser efectivo y con el paso de los minutos iba creciendo en frustración. Apenas llegadas aisladas y sin peso ofensivo describen el tramo final de un partido que Honduras no supo jugar, y que lucía más preocupado por no sufrir el cuarto, que ir por el empate final. Entre silbidos y decepción fue que la afición hondureña despidió a un seleccionado que al igual que Costa Rica y Guatemala, llamados a reivindicarse, no pudo ganar y por ende deja de manifiesto que hay mucho trabajo por hacer. Más información: No siempre gana el mejor: Guatemala pierde un partido increíble contra Jamaica Lo que sigue para los hondureños es Jamaica, el próximo 28 de septiembre en Kingston, equipo que viene de ganarle agónicamente y sin merecerlo a Guatemala como local. En tanto, los surinameses recibirán el mismo día a Martinica, el rival más débil del grupo al que espera poder vencer para encaminar su objetivo.

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