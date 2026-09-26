Tena habló tras la caída agónica ante Jamaica: “No fue justa la derrota”

El entrenador consideró que el desarrollo del partido dejó argumentos para pensar en otro resultado.

Luis Fernando Tena, entrenador de Guatemala | Imago7

Luis Fernando Tena se refirió a la derrota de Guatemala por 3-2 ante Jamaica en el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf. La Azul y Blanco estuvo cerca de sumar en Kingston, pero un gol de Renaldo Cephas en el minuto 94 terminó definiendo un encuentro en el que Óscar Santis convirtió los dos tantos guatemaltecos.

El entrenador consideró que el desarrollo del partido dejó argumentos para pensar en otro resultado. “Sí, lamentablemente nos vamos muy molestos por el marcador. Obviamente, creo que el trámite del partido no era para perder. Creo que en el primer tiempo fuimos superiores, tuvimos más opciones de gol. Sin embargo, nos fuimos al descanso 1-1 y el segundo tiempo fue más parejo. Nosotros tuvimos el 3-2 a favor y pegó al poste. Ellos la metieron”, señaló.

Tena también hizo referencia al rendimiento colectivo y diferenció el resultado de lo mostrado por sus dirigidos. “Fue un partido de segundo tiempo de ida y vuelta y el que tuvo, a la postre, más puntería fue el que ganó. Nos vamos molestos por el marcador, por supuesto, no así con el desenvolvimiento del equipo. El equipo se entregó como siempre, jugó bien al fútbol, supo adaptarse a las circunstancias y creo que hoy no fue justa la derrota”, expresó.

Guatemala deberá dejar atrás rápidamente el encuentro de Kingston. “Sabemos que esto es así, hay que anotar y, bueno, ya tenemos que estar pensando en el juego del próximo lunes contra El Salvador”, sentenció Tena sobre el siguiente compromiso.

Óscar Santis señaló qué debe corregir Guatemala tras la derrota

Santis fue uno de los protagonistas del encuentro al marcar a los minutos 2 y 67. Tras la derrota, el atacante puso el foco en los errores que permitieron a Jamaica quedarse con los tres puntos sobre el final.

“Es complicado, un resultado que ya lo teníamos y al último minuto nos pasó factura. Hay que estar más concentrados y nada, creo que queda un gran aprendizaje en este juego donde en realidad teníamos que haber estar más enfocados”, expresó Santis después del partido.

El delantero insistió en la necesidad de corregir ese aspecto para los próximos encuentros. “Esto es fútbol y nada, toca estar concentrado para sacar el resultado. Toca estar concentrados, la concentración es la base en estos partidos y bueno, esto sigue, hay que aprender de esto y seguir adelante”.

La siguiente oportunidad para Guatemala llegará el lunes 28 de septiembre frente a El Salvador, en el Estadio El Trébol, por la segunda jornada de la Liga de Naciones. El equipo de Tena buscará conseguir sus primeros puntos después de comenzar el torneo con una derrota.

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