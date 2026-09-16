La contundente frase de Bolillo Gómez antes de enfrentar a Guatemala

La competencia representa una nueva oportunidad para que el equipo salvadoreño mejore sus resultados.

‘Bolillo’ Gómez, entrenador de El Salvador (La selecta X)

Hernán Darío “Bolillo” Gómez comenzó una nueva etapa de trabajo con la Selección de El Salvador, que ya se encuentra concentrada para disputar sus próximos partidos por la Liga de Naciones de la Concacaf. El entrenador trabaja con 26 futbolistas de cara a una ventana que tendrá incidencia en el camino hacia la Copa Oro 2027.

La Selecta tendrá cuatro compromisos durante esta fase. Enfrentará a Martinica el 25 de septiembre y nuevamente el 5 de octubre, mientras que visitará a Guatemala el 28 de septiembre en el estadio Manuel Felipe Carrera. Entre ambos encuentros también tendrá que medirse con Jamaica, el 2 de octubre.

Antes del inicio de la concentración, Gómez analizó el momento de sus dirigidos y señaló uno de los aspectos que pretende mejorar. “Yo siento que individualmente los jugadores se sienten mejor, más fuertes, seguros y confiados. El trabajo táctico lo expresan bien y lo hacen sin pensar en ello. En un año y medio lo hemos transmitido y lo hacen por trabajo. Me preocupa la concentración dentro del partido. Tenemos que estar en mejor nivel porque ya llevamos año y medio trabajando”, expresó “El Bolillo” Gómez.

Bolillo Gómez analiza a los rivales de El Salvador

El técnico colombiano también recordó lo sucedido durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En aquella instancia, El Salvador perdió sus tres encuentros como local, aunque Gómez considera que el desarrollo de esos partidos no reflejó una diferencia amplia entre su selección y sus adversarios.

“Nosotros perdimos los tres partidos de locales en la eliminatoria sin que los rivales fueran superiores en cuanto al juego. Con Guatemala, llegamos siete veces y ellos en una vez, pero terminamos perdiendo. En el juego, ninguna de las tres selecciones fue superior a nosotros (Panamá, Guatemala y Surinam) y aseguro que los otros tres equipos contra quienes vamos a jugar en Liga de Naciones, no son superiores a nosotros. Los resultados no puedo decir, dependemos de muchos factores: la concentración, carácter, seguridad y el momento de los jugadores. Contra Jamaica, Guatemala y Martinica, no vamos a ser menos”, agregó Hernán Gómez.

Desde su llegada al banquillo salvadoreño, Gómez ha dirigido 16 partidos oficiales, con un registro de tres victorias, cinco empates y ocho derrotas. A esos encuentros se agregan siete compromisos disputados frente a clubes o academias, con tres triunfos, dos igualdades y dos caídas.

El Salvador comparte su grupo de la Liga de Naciones con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras. El formato contempla cuatro encuentros para la Selecta durante esta etapa, divididos entre dos presentaciones como local y otras dos fuera de casa.

La competencia representa ahora una nueva oportunidad para que el equipo salvadoreño mejore sus resultados. La Liga de Naciones determinará parte del camino hacia la Copa Oro 2027, mientras Gómez busca trasladar al marcador el rendimiento que considera que su selección ya mostró durante distintos tramos de las eliminatorias.

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