América, con la plantilla más cara de Liga MX y aumenta su presión por conquistar el Apertura 2026

Las Águilas alcanzan un valor de 104.85 millones de euros tras incorporar cuatro refuerzos para el nuevo torneo

Carlos Álvarez aumentó el valor de la plantilla del América | Claro Sports

El América afrontará el Apertura 2026 con una presión adicional. Las Águilas no solo parten como uno de los equipos con mayor expectativa por su historia y plantilla, sino que también cuentan con el plantel más caro de toda la Liga MX, de acuerdo con los valores de mercado de Transfermarkt.

El conjunto azulcrema está tasado en 104.85 millones de euros, cifra que lo coloca en la primera posición entre los clubes del fútbol mexicano. Detrás aparecen Chivas, con 93.33 millones de euros, y Toluca, con 92.50 millones, mientras que Cruz Azul ocupa el cuarto puesto con 91.23 millones.

La diferencia también refleja el nivel de inversión realizado por el América durante el mercado de fichajes. El equipo de Coapa incorporó a los colombianos Óscar Perea y Miguel Borja, al mexicoestadounidense Edwin Cerrillo y al español Carlos Álvarez para reforzar su plantilla de cara al Apertura 2026.

América aumenta su valor con sus nuevos refuerzos

Las cuatro incorporaciones representaron una parte importante del valor actual del plantel azulcrema. En conjunto, los fichajes suman 21.8 millones de euros dentro de las tasaciones de Transfermarkt, aunque no todos tienen el mismo peso económico dentro del equipo.

El jugador que más valor aporta entre las nuevas caras es Carlos Álvarez. El futbolista español aparece tasado en 15 millones de euros, cantidad que lo convierte en el elemento con mayor valor de mercado dentro de la plantilla americanista. Su llegada también representa una de las apuestas principales del club para esta temporada.

Óscar Perea, Miguel Borja y Edwin Cerrillo completan un mercado en el que América buscó sumar alternativas para distintas zonas del campo. Las incorporaciones se sumaron a una plantilla que ya contaba con jugadores cuyo valor de mercado mantiene al equipo en la cima de la clasificación económica de la Liga MX. Por si esto fuera poco su valor podría incrementar en caso de que se haga oficial la llegada del mediocampista mexicano Iván Tona.

Valor de los nuevos fichajes del América

Edwin Cerrillo | Valor en el mercado: 3.50 millones

Carlos Álvarez | Valor en el marcado: 15 millones

Óscar Perea | Valor en el mercado: 1.50 millones

Miguel Borja | Valor en el mercado: 1.80 millones

La cifra de 104.85 millones de euros coloca al América por encima de sus principales rivales en este apartado. La Máquina, vigente campeona del fútbol mexicano, aparece con 91.23 millones de euros, mientras Monterrey registra 74.43 millones y Tigres alcanza 73.35 millones, que son dos equipos que suelen hacer una gran inversión para que sus planteles cuenten con un valor alto.

El América cuenta con la plantilla más cara del Apertura 2026 | Claro Sports

El valor de la plantilla también eleva las expectativas

La inversión y el valor de mercado no garantizan un campeonato, pero sí incrementan las expectativas alrededor de un equipo como América y las exigencias de su afición. Las Águilas tienen ahora otro argumento para ser consideradas entre los principales candidatos al título del Apertura 2026.

El club de Coapa, además, arrastra una espera que comienza a pesar en su entorno. Las Águilas no consiguen un campeonato de Liga MX desde 2024, por lo que buscará terminar con ese periodo sin títulos en el presente torneo. La presión también está relacionada con su propia historia, pues es el equipo más ganador de México y cada torneo sin conseguir el campeonato aumenta la exigencia alrededor de una institución acostumbrada a disputar las instancias definitivas.

Por ello, el valor de 104.85 millones de euros puede convertirse en un elemento más dentro del análisis de la temporada. El América tendrá que demostrar en la cancha que su condición de plantilla más cara puede traducirse en resultados y, sobre todo, en el título que su afición espera.

El Apertura 2026 se acerca a la mitad, por lo que las expectativas aumentan sobre Las Águilas. Con cuatro incorporaciones y el plantel de mayor valor de mercado de la Liga MX, los Azulcremas afrontarán lo que resta del certamen con poco margen para justificar un nuevo fracaso en la búsqueda del campeonato.

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