América pierde su dominio en los Clásicos: una victoria en los últimos nueve

Guillermo Almada afrontará su primer Clásico Nacional con América que arrastra una deuda en sus partidos más importantes

El América llega al Clásico Nacional con una cuenta que comienza a crecer. Las Águilas acumulan siete partidos consecutivos sin conseguir una victoria frente a Chivas, Cruz Azul o Pumas, además de tener un solo triunfo en los últimos nueve encuentros ante sus máximos rivales. Un par de rachas que contrastan con el dominio que mantuvieron en años recientes y que ahora Guillermo Almada intentará detener frente al Guadalajara.

El entrenador uruguayo tendrá este sábado 19 de septiembre su primer Clásico Nacional al frente del América, apenas una semana después de haber dirigido su primer Clásico Joven. Aquella presentación terminó con derrota por 4-3 frente a Cruz Azul en el Estadio Azteca, resultado que también significó el primer descalabro azulcrema en el Apertura 2026.

La situación ante sus rivales directos se extiende desde el torneo pasado. La última victoria del América en un clásico ocurrió el 27 de septiembre de 2025, cuando derrotó 4-1 a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Alejandro Zendejas marcó dos veces aquella noche en un encuentro correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025.

Después de ese partido, América perdió 2-1 contra Cruz Azul el 18 de octubre de 2025 y no ha vuelto a ganar ninguno de sus enfrentamientos frente a los otros tres equipos considerados entre los cuatro grandes del fútbol mexicano. El balance desde entonces es de cuatro derrotas y tres empates en siete compromisos.

Cruz Azul 4-3 América | Apertura 2026

Guadalajara 1-0 América | Clausura 2026

Pumas 3-3 América | Clausura 2026 semifinal vuelta

América 3-3 Pumas | Clausura 2026 semifinal ida

Pumas 1-0 América | Clausura 2026

América 1-1 Cruz Azul | Clausura 2026

Cruz Azul 2-1 América | Apertura 2025

América 4-1 Pumas | Apertura 2025

América 1-2 Guadalajara | Apertura 2025

América no ha ganado un Clásico durante todo el 2026

América no puede ganar sus Clásicos. | Imago7.

El problema se acentuó durante 2026. América ha disputado seis clásicos oficiales de primer equipo durante el año y registra tres empates y tres derrotas, sin victorias.

El recorrido comenzó el 14 de febrero, cuando Chivas se impuso 1-0 en Guadalajara gracias a una anotación de Armando ‘Hormiga’ González. Poco más de un mes después llegó otra derrota por la mínima, ahora frente a Pumas en Ciudad Universitaria.

Cruz Azul fue el siguiente rival. El 11 de abril, América y La Máquina empataron 1-1 en el Estadio Azteca, en el primer partido de Liga MX disputado en el inmueble después de su reapertura. El resultado mantuvo sin triunfo a Las Águilas en esta clase de encuentros.

La Liguilla del Clausura 2026 agregó dos capítulos más. América y Pumas empataron 3-3 en la ida de los cuartos de final, disputada el 3 de mayo en el Azteca. Una semana después volvieron a igualar por el mismo marcador en Ciudad Universitaria, para un global de 6-6 que clasificó a los universitarios por su mejor posición en la tabla.

El episodio más reciente llegó el pasado 12 de septiembre. Cruz Azul venció 4-3 al América, después de tomar una ventaja de 4-1 que Las Águilas recortaron con dos goles en los minutos finales. Guillermo Almada reconoció tras el encuentro los problemas defensivos que condicionaron al equipo.

Los Clásicos del América en 2026

Chivas 1-0 América | 14 de febrero | Clausura 2026

| 14 de febrero | Clausura 2026 Pumas 1-0 América | 21 de marzo | Clausura 2026

| 21 de marzo | Clausura 2026 América 1-1 Cruz Azul | 11 de abril | Clausura 2026

| 11 de abril | Clausura 2026 América 3-3 Pumas | 3 de mayo | Cuartos de final, ida

| 3 de mayo | Cuartos de final, ida Pumas 3-3 América | 10 de mayo | Cuartos de final, vuelta

| 10 de mayo | Cuartos de final, vuelta Cruz Azul 4-3 América | 12 de septiembre | Apertura 2026

Balance en 2026: seis partidos, cero victorias, tres empates y tres derrotas.

El Clásico Nacional, otra cuenta pendiente para el América

La situación adquiere otra dimensión cuando el análisis se concentra únicamente en Chivas. América cumplió dos años sin derrotar al Guadalajara en un partido de Liga MX. Su última victoria fue el 14 de septiembre de 2024, cuando Ramón Juárez marcó el único gol del encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Desde entonces, los rojiblancos han modificado la tendencia en el torneo local. Chivas venció 2-1 al América en septiembre de 2025 y volvió a derrotarlo, ahora 1-0, en febrero de 2026. Gabriel Milito llegará al encuentro del sábado después de ganar los dos Clásicos Nacionales de Liga MX que ha dirigido frente a las Águilas.

Una victoria ante Chivas no solamente significaría tres puntos en la pelea por los primeros lugares. También terminaría una racha de siete clásicos consecutivos sin triunfo y evitaría que el América se acerque a cumplir un año sin vencer a ninguno de sus tres rivales históricos.

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