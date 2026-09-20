Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs San Diego? Resultado de la MLS 2026

Antecedentes del Inter Miami vs San Diego y últimos resultados en la MLS

El duelo de este domingo tendrá un ingrediente particular: será el primer enfrentamiento entre Inter Miami y San Diego FC dentro de la MLS, por lo que no existe un historial previo entre ambos equipos en la competencia.

Miami llega como segundo lugar de la Conferencia Este con 45 puntos, producto de 12 victorias, nueve empates y cuatro derrotas. Su último compromiso liguero terminó 2-2 contra Nashville SC, resultado que extendió a tres su racha de empates consecutivos en la MLS. Entre semana cortó esa secuencia fuera de la liga con el 2-0 sobre Cruz Azul en la Campeones Cup.

San Diego ocupa el noveno puesto de la Conferencia Oeste con 30 puntos, tras ocho triunfos, seis empates y 11 derrotas. El equipo de Mikey Varas acumula tres caídas consecutivas: 1-0 ante Orlando City, 3-2 contra San Jose Earthquakes y 5-0 frente a Philadelphia Union.