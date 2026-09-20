Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs San Diego? Resultado de la MLS 2026
No te pierdas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Nu Stadium
Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?
De acuerdo con los momios consultados en Caliente.mx, el Inter Miami sale como favorito al pagar –209 por su triunfo, el empate +420 y San Diego FC +425.
Antecedentes del Inter Miami vs San Diego y últimos resultados en la MLS
El duelo de este domingo tendrá un ingrediente particular: será el primer enfrentamiento entre Inter Miami y San Diego FC dentro de la MLS, por lo que no existe un historial previo entre ambos equipos en la competencia.
Miami llega como segundo lugar de la Conferencia Este con 45 puntos, producto de 12 victorias, nueve empates y cuatro derrotas. Su último compromiso liguero terminó 2-2 contra Nashville SC, resultado que extendió a tres su racha de empates consecutivos en la MLS. Entre semana cortó esa secuencia fuera de la liga con el 2-0 sobre Cruz Azul en la Campeones Cup.
San Diego ocupa el noveno puesto de la Conferencia Oeste con 30 puntos, tras ocho triunfos, seis empates y 11 derrotas. El equipo de Mikey Varas acumula tres caídas consecutivas: 1-0 ante Orlando City, 3-2 contra San Jose Earthquakes y 5-0 frente a Philadelphia Union.
MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs San Diego, al momento
Los dos equipos buscan sumar tres puntos más en la competencia, por lo que los técnicos echarán mano de sus mejores futbolistas disponibles.
Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza; Luis Suárez, Germán Berterame y Lionel Messi. DT: Cristian González.
San Diego FC: Duran Ferree; Kieran Sargeant, Ian Murphy, Manu Duah, Oscar Verhoeven; Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Alejandro Alvarado; Elias Achouri, Amahl Pellegrino y Anders Dreyer. DT: Mikey Varas.
Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs San Diego
El Inter Miami vs San Diego FC se disputa este domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Nu Stadium de Miami, Florida. En Estados Unidos, el inicio está previsto para las 19:00 horas del Este y 16:00 del Pacífico. Para México, el encuentro podrá seguirse a través de Apple TV, plataforma que transmite los partidos de la MLS durante la temporada 2026.
¡¡¡BUENAS TARDES!!!
Lionel Messi vuelve a la actividad con el Inter Miami este domingo 20 de septiembre, cuando reciban la visita del San Diego FC en el Nu Stadium por la jornada 27 de la temporada regular de la MLS 2026. El conjunto de Florida busca volver al triunfo en la liga después de tres empates consecutivos.
El encuentro representa el debut de Cristian ‘Kily’ González como entrenador del Inter Miami en la MLS. El argentino ya dirigió a las Garzas en la Campeones Cup, torneo en el que vencieron 2-0 a Cruz Azul con anotaciones de Messi y Casemiro.
Messi llega al compromiso después de alcanzar los 100 goles con la camiseta del Inter Miami. En la MLS 2026 suma 19 tantos y 13 asistencias, cifras que lo colocan con 32 participaciones directas en gol antes del choque frente al conjunto californiano. Así que no te despegues de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.