Inter Miami vs Nashville en vivo la Concachampions 2026: ¡Messi marca su gol 900!

Inter Miami y Nashville se enfrentan en la Concachampions 2026 para definir quién avanza a los cuartos de final. Messi lidera al local en un duelo crucial

Partidos en directo: Inter Miami vs Nashville | Claro Sports

El Inter Miami recibe al Nashville este miércoles 18 de marzo de 2026 en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026. El partido se disputa en el Inter Miami Stadium, también conocido como Chase Stadium, con el objetivo de definir qué equipo avanza a los cuartos de final del torneo regional más importante de clubes en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

En el partido de ida, celebrado el 11 de marzo en Geodis Park, ambos equipos empataron 0‑0, por lo que la serie queda abierta de cara a la revancha de hoy. Inter Miami llega con la necesidad de romper la paridad en el marcador global para avanzar, mientras que Nashville SC intentará aprovechar cualquier oportunidad para complicar al campeón de la MLS Cup.

¿Quién gana el partido de hoy? Aunque todavía se juega el encuentro y el resultado final puede variar, las casas de apuestas y análisis previos colocan a Inter Miami como ligero favorito para imponerse en este duelo de vuelta gracias a su poder ofensivo, especialmente con figuras como Lionel Messi liderando el ataque local.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Nashville hoy 18 de marzo en la Concacaf Champions Cup?

El partido comenzará este miércoles 18 de marzo de 2026 a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Para los aficionados en Estados Unidos, el encuentro está programado a las 19:00 horas ET (18:00 CT; 16:00 PT). La sede será el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale, Florida, donde el conjunto local buscará sacar provecho de su condición de local para definir la eliminatoria.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver el partido de la Concachampions 2026?

Para los espectadores en México, el partido se puede ver en FOX One y otros canales que tengan los derechos de transmisión de la Concacaf Champions Cup 2026. En Estados Unidos, la transmisión en vivo está disponible a través de TUDN, Fox Sports 1 y Fox Sports 2, además de plataformas de streaming compatibles con estos canales para quienes sigan el partido desde dispositivos móviles o servicios en línea. También es posible seguir la cobertura en el minuto a minuto de Claro Sports, donde se actualiza el marcador y las incidencias en tiempo real.

Alineaciones del Inter Miami vs Nashville, al momento

Inter Miami : Dayne St. Clair, Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael Silva, Sergio Reguilón, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Lionel Messi, Tadeo Allende, Germán Berterame.

: Dayne St. Clair, Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael Silva, Sergio Reguilón, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Lionel Messi, Tadeo Allende, Germán Berterame. Nashville: Brian Schwake, Daniel Lovitz, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Cristian Espinoza, Patrick Yazbek, Sam Surridge, Hany Mukhtar, Matt Corcoran, Andy Nájjar, Warren Madrigal.

Criterios de desempate de la Primera Ronda de la Concachampions

En las eliminatorias a doble partido de la Concacaf Champions Cup, como los octavos de final, los criterios de desempate cuando una serie termina empatada en el marcador global tras los dos juegos son los siguientes:

El primer criterio para decidir qué equipo avanza es el número de goles anotados como visitante durante los dos partidos. El equipo que haya marcado más goles fuera de casa se clasifica si el global está igualado.

durante los dos partidos. El equipo que haya marcado más goles fuera de casa se clasifica si el global está igualado. Si el empate persiste tras aplicar el criterio de goles de visitante, generalmente se procede a jugar tiempos extra en el partido de vuelta, consistentes en dos periodos de 15 minutos cada uno.

tras aplicar el criterio de goles de visitante, generalmente se procede a jugar en el partido de vuelta, consistentes en dos periodos de 15 minutos cada uno. Tras el tiempo extra, si el marcador sigue empatado, la serie se decide mediante una tanda de penales.

Estos criterios se aplican en las fases de eliminación directa como primera ronda, octavos de final, cuartos y semifinales, mientras que la final se disputa a partido único y, en caso de empate, también puede definirse con prórroga y penales según el reglamento general

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