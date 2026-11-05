Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs Charlotte FC

El Inter Miami de Messi cerrará la temporada regular en el Nu Stadium, recinto en el que recibirá al Charlotte FC para el Decision Day de la MLS

Inter Miami vs Charlotte, en vivo online la MLS | Claro Sports

La temporada regular de la MLS llega a su fin este sábado con el tradicional Decision Day, una jornada que promete emociones hasta el último momento. Entre los encuentros que acapararán los reflectores destaca el Inter Miami vs Charlotte FC, partido que tendrá lugar el 7 de noviembre en el NU Stadium y que contará con Lionel Messi como principal protagonista, pues el astro argentino está muy cerca de asegurar la Bota de Oro gracias a la ventaja que mantiene sobre sus principales perseguidores. Además, Las Garzas ya tienen asegurado su boleto a los playoffs, pero buscarán cerrar la fase regular con una victoria que les permita consolidar el liderato de la Conferencia Este.

El capitán de Las Garzas tendrá una última oportunidad para ampliar su registro goleador y confirmar su dominio individual en una campaña en la que volvió a marcar diferencias en el ataque del conjunto de Florida. Por su parte, Inter Miami también aspira a fortalecer su candidatura como uno de los principales favoritos al título de la MLS Cup, por lo que el compromiso ante Charlotte FC representa una oportunidad para llegar a la fase decisiva con buenas sensaciones y el impulso necesario para pelear por el campeonato.

Inter Miami vs Charlotte FC: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

La temporada regular de la MLS llega a su última jornada y el Inter Miami se prepara para recibir al Charlotte FC este sábado 7 de noviembre en el NU Stadium, en un partido que marcará el cierre de la primera fase del campeonato. Ambos equipos buscarán despedir esta etapa con un resultado positivo, en un encuentro que promete emociones hasta el último minuto. No olvides que en Claro Sports te llevamos todos los detalles de este compromiso a través de nuestro minuto a minuto, con el seguimiento puntual de los goles, las estadísticas, las jugadas de mayor peligro y cada incidencia del partido. Además, encontrarás las noticias más relevantes y el análisis de lo que suceda dentro y fuera de la cancha.

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México : 15:00 horas.

: 15:00 horas. Centroamérica : 15:00 horas.

: 15:00 horas. Estados Unidos: 16:00 horas ET, 13:00 horas PT.

16:00 horas ET, 13:00 horas PT. Colombia : 16:00 horas.

: 16:00 horas. Argentina: 18:00 horas.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Charlotte FC?

El Inter Miami de Lionel Messi llega al Decision Day de la MLS en la segunda posición de la Conferencia Este con 59 puntos, mientras que Charlotte FC ocupa el quinto puesto con 53 unidades. Ambos equipos se enfrentaron por última vez en marzo, cuando firmaron un empate sin goles, pero ahora afrontan el cierre de la temporada regular con objetivos distintos. Las Garzas buscarán asegurar su condición de sublíderes, mientras que The Crown intentará escalar hasta los primeros cuatro lugares de la clasificación, una posición que les otorgaría la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup.

La atención también estará sobre Lionel Messi, quien llega a esta última jornada como líder de la tabla de goleo con 26 anotaciones, cuatro más que su perseguidor, Petar Musa. El delantero argentino tiene ante sí la oportunidad de cerrar la temporada regular con la Bota de Oro de la MLS, un reconocimiento que añadiría otro logro a su destacada campaña en el fútbol estadounidense.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

De acuerdo con información de Caliente MX, el Inter Miami cuenta con el respaldo de los pronósticos para defender su localía en el Nu Stadium, con una cuota de -250 para quedarse con la victoria ante Charlotte. El empate aparece con +450, mientras que el triunfo del conjunto visitante alcanza un momio de +500. La diferencia entre las opciones coloca al equipo de Florida como favorito, con una ventaja importante sobre su rival, aunque Charlotte tiene la posibilidad de sorprender si consigue neutralizar el poder ofensivo de los locales y aprovecha sus oportunidades frente al arco.

Por otra parte, el mercado de goles anticipa un encuentro con actividad ofensiva, pues la línea de más de 2.5 anotaciones presenta una cuota de -450, frente a los +300 del menos de 2.5. La distancia entre ambos momios refleja una expectativa considerable de que el partido supere los dos tantos, un escenario que podría favorecer al Inter Miami por su condición de local y su capacidad para generar peligro. Así, los pronósticos apuntan a una victoria del conjunto de Florida en un duelo con posibilidades de varios goles.