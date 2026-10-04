¡Drama en Milwaukee! Brewers deja tendidos a Padres y los pone contra la pared en la NLDS

Jackson Chourio decidió el segundo juego en la novena entrada y Milwaukee quedó a una victoria de avanzar

Miller pierde el control y Chourio sentencia a Padres | Benny Sieu-Imagn Images

Los Cerveceros de Milwaukee volvieron a golpear en el último momento y dejaron a los Padres de San Diego contra la pared en la Serie Divisional de la Liga Nacional. Milwaukee ganó 4-3 el Juego 2 con un sencillo de dos carreras de Jackson Chourio en la parte baja de la novena entrada, un batazo que convirtió una desventaja en victoria y puso la serie 2-0 a favor de los Cerveceros. San Diego quedó obligado a ganar los siguientes tres encuentros si quiere mantenerse con vida en la postemporada, después de perder dos juegos consecutivos por una sola carrera en el American Family Field.

La fórmula que había sostenido a los Padres durante buena parte de la campaña estuvo cerca de funcionar otra vez. Michael King dominó a los primeros 14 bateadores que enfrentó y mantuvo sin corredores a Milwaukee durante casi cinco entradas, mientras que Mason Miller tomó la pelota en el octavo episodio con la misión de conseguir un salvamento de seis outs. El cerrador superó sin daño su primer inning de trabajo, pero la apuesta de Craig Stammen terminó por romperse en la novena, cuando Miller perdió la zona y abrió la puerta para la remontada local.

San Diego tomó la ventaja desde el primer episodio. Manny Machado negoció una base por bolas con dos outs, avanzó a segunda por un lanzamiento descontrolado y anotó con un sencillo de Ty France al jardín derecho-central. Los Padres ampliaron la diferencia gracias a una secuencia de errores de la defensiva de Milwaukee, primero con una pelota que Brice Turang no pudo controlar y después con un tiro de Cooper Pratt que se alejó de Jake Bauers. Luis Campusano aprovechó la jugada para cruzar el plato y colocar el 2-0, mientras King continuaba sin permitir imparables.

MÁS INFORMACIÓN: Cinco mexicanos siguen en carrera por la Serie Mundial de la MLB

El dominio del abridor terminó cuando Christian Yelich conectó un doblete y Sal Frelick lo llevó al plato para acercar 2-1 a los Cerveceros. King salió después de golpear a Chourio al inicio de la sexta entrada y Yuki Matsui apagó la amenaza. San Diego recuperó dos carreras de ventaja en la séptima, cuando otro error de Milwaukee abrió el camino y France produjo su segunda carrera del encuentro con un sencillo. Sin embargo, Machado fue puesto fuera al intentar avanzar a tercera base y los Padres dejaron escapar la posibilidad de extender el ataque.

Milwaukee respondió de inmediato. Con dos corredores en circulación y dos outs, un rodado de David Hamilton terminó en el primer error de San Diego en esta postemporada: Jake Cronenworth no pudo asegurar la pelota y después realizó un tiro desviado a primera. Garrett Mitchell anotó para reducir la diferencia a 3-2 y mantener a los Cerveceros a una carrera antes de los últimos dos capítulos. En la octava, Jackson Merrill y Samad Taylor abrieron con sencillos consecutivos, pero Xander Bogaerts se ponchó y Freddy Fermín bateó para doble play, otra oportunidad desperdiciada por los visitantes.

Stammen entregó la ventaja a Miller desde el octavo. El derecho retiró a los bateadores 2, 3 y 4 del orden de Milwaukee con 14 lanzamientos y dos ponches, pero el noveno cambió por completo el escenario. Miller caminó a Christian Yelich, quien robó segunda, y después otorgó pasaporte a Sal Frelick; tras retirar a Andrew Vaughn, volvió a conceder una base por bolas a Gary Sánchez y llenó las almohadillas. Entonces apareció Chourio: el venezolano conectó una línea por el centro que remolcó a Yelich y Frelick para el 4-3 definitivo, con el que Milwaukee quedó a una victoria de la Serie de Campeonato.

El cable del techo que marcó el Juego 1 entre Brewers y Padres

La derrota del domingo llegó apenas un día después de otro desenlace que dejó a San Diego sin margen. En el Juego 1, los Padres se adelantaron 2-0, pero Jackson Chourio igualó la pizarra con un jonrón de dos carreras en el tercer inning y William Contreras rompió el empate con otro cuadrangular en la séptima para el 3-2. San Diego todavía tuvo una última oportunidad en la novena y Ty France conectó un batazo profundo hacia el jardín izquierdo que parecía capaz de cambiar el partido, pero la trayectoria encontró un elemento poco habitual dentro del estadio.

Ty France hits a ball that hits a cable and is caught by Jackson Chourio



The ball hit the cable in fair territory, meaning that it's live and ruled an out.pic.twitter.com/9mSGwZpYy7 — Underdog MLB (@UnderdogMLB) October 4, 2026

La pelota de France golpeó uno de los cables de la estructura del techo del American Family Field y después cayó en el guante del propio Chourio para el segundo out de la novena. Las reglas particulares del parque establecen que, si una pelota bateada toca el techo o un cable sobre territorio bueno y un fildeador la atrapa, la jugada continúa y el bateador queda fuera. Tras la revisión, la decisión se mantuvo y Milwaukee cerró el 3-2. Con dos derrotas de una carrera y la serie 0-2, los Padres regresan a Petco Park para el Juego 3, con Nick Pivetta programado frente a Dustin May y sin margen para otra caída.