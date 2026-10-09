¡Golpe brutal para Eagles! Saquon Barkley y DeVonta Smith se pierden el partido ante Jaguars en Londres

Las lesiones obligan a Nick Sirianni a modificar su ofensiva para el duelo internacional de la Semana 5

Jalen Hurts se queda sin Saquon Barkley y DeVonta Smith | Reuters

Los Philadelphia Eagles viajarán a Londres con un problema que podría complicar sus aspiraciones en la Semana 5 de la NFL 2026. El equipo de Nick Sirianni confirmó este viernes 9 de octubre que Saquon Barkley y DeVonta Smith no estarán disponibles para enfrentar a Jacksonville Jaguars, un compromiso que llegará en un momento complicado para la franquicia de Pensilvania, después de acumular dos derrotas consecutivas en la temporada regular.

La ausencia de Barkley representa uno de los golpes más importantes para la ofensiva de Philadelphia. El corredor sufrió una lesión en los isquiotibiales durante la derrota por 24-20 frente a Los Angeles Rams, encuentro que tuvo que abandonar durante el primer cuarto. El jugador no pudo entrenar durante la semana y su recuperación será evaluada partido a partido, por lo que todavía existe incertidumbre sobre cuándo podrá regresar al emparrillado.

Por su parte, DeVonta Smith se perderá su segundo encuentro consecutivo debido a una lesión muscular en la parte posterior del muslo. El receptor tampoco estuvo disponible frente a los Rams y no consiguió recuperarse para el compromiso internacional. Pero los problemas no terminan ahí: Philadelphia también descartó al receptor Marquise ‘Hollywood’ Brown, por una lesión de tobillo; al centro Drew Kendall, por molestias en la rodilla; y al safety Marcus Epps, por una lesión en la ingle.

¿Quiénes reemplazarán a Saquon Barkley y DeVonta Smith ante los Jaguars?

La baja de Barkley obligará a los Eagles a modificar su ataque terrestre, especialmente porque Tank Bigsby también se encuentra en la lista de reservas lesionados. Ante esta situación, Will Shipley tendrá la oportunidad de asumir un papel protagónico, acompañado por Dameon Pierce y Carson Steele. La principal tarea será mantener la efectividad por tierra y evitar que Jacksonville concentre toda su atención defensiva sobre el quarterback Jalen Hurts.

En el juego aéreo, la responsabilidad recaerá en receptores que tendrán que responder ante la ausencia de Smith y Hollywood Brown. Dontayvion Wicks y el novato Makai Lemon aparecen entre las principales alternativas, mientras que Darius Cooper también podría recibir más oportunidades. Wicks sufrió una molestia muscular durante el entrenamiento del jueves, aunque logró participar de manera limitada en la última práctica y no recibió una designación que le impida disputar el encuentro.

La línea ofensiva también atraviesa una profunda transformación que podría poner en riesgo la protección de Hurts. El centro Drew Kendall quedó descartado por una lesión de rodilla, una baja que se suma al reciente retiro de Lane Johnson y al traspaso de Cam Jurgens a Baltimore Ravens. Jake Majors se perfila como una de las alternativas para ocupar la posición de centro, en una unidad que necesitará encontrar coordinación rápidamente para contener la presión defensiva de Jacksonville.

Eagles recuperan jugadores importantes antes de enfrentar a Jacksonville en Londres

No todas las noticias son negativas para Nick Sirianni. El ala cerrada Dallas Goedert estará nuevamente disponible después de perderse dos encuentros por una lesión de rodilla, mientras que el linebacker Zack Baun recibió autorización para regresar tras superar el protocolo de conmoción cerebral. Jalen Hurts también apareció en el reporte médico por molestias en una pantorrilla, pero entrenó con normalidad y no fue descartado. Por otro lado, el defensivo Jonathan Greenard permanece como cuestionable debido a una lesión de tobillo.

Philadelphia Eagles y Jacksonville Jaguars se enfrentarán el domingo 11 de octubre a las 07:30 horas, tiempo del centro de México, en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Los Eagles llegan con marca de dos victorias y dos derrotas, mientras que Jacksonville registra tres triunfos y un descalabro. El equipo de Nick Sirianni intentará cortar su racha negativa pese a las cinco ausencias confirmadas, ante unos Jaguars que buscarán aprovechar las dificultades de su rival para sumar su cuarta victoria de la campaña.