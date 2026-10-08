Bucks remontan ante el Thunder con 13 puntos de Jaime Jaquez en la pretemporada

El mexicano inició el encuentro con dos triples y terminó con tres asistencias y un rebote; Milwaukee se impuso 128-126 tras superar una desventaja de 24 puntos

Jaime Jaquez brilla con los Bucks | IMAGN IMAGES via Reuters

Los Milwaukee Bucks consiguieron su segunda victoria de pretemporada de la NBA al imponerse 128-126 al Oklahoma City Thunder en un encuentro que tuvo una remontada de 24 puntos. El mexicano Jaime Jaquez Jr contribuyó con 13 puntos, un rebote y tres asistencias, además de participar en el inicio ofensivo de Milwaukee, que tuvo que recuperarse de una desventaja de 18 unidades al descanso.

Jaquez comenzó el partido con dos triples y sumó ocho puntos durante los primeros minutos del encuentro. Su participación ayudó a los Bucks a colocarse al frente 18-13, aunque Oklahoma City respondió con una ofensiva que le permitió tomar el control del marcador durante el resto de la primera mitad.

El Thunder encontró espacios para atacar la defensa de Milwaukee y, con Shai Gilgeous-Alexander en la cancha, consiguió cerrar el primer periodo con ventaja de 44-35. Los Bucks tuvieron dificultades para mantener su producción ofensiva, situación que permitió a los locales aumentar la diferencia durante el segundo cuarto.

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Milwaukee llegó a estar 24 puntos por debajo en el marcador durante el segundo periodo. Los intentos por reducir la distancia incluyeron jugadas de Ousmane Dieng y Kasparas Jakucionis, quienes comenzaron a tener participación en esta pretemporada.

El encuentro también dejó la salida de Ament, quien sufrió una torcedura de tobillo después de atacar el aro y recibir una falta. El jugador abandonó la duela y no volvió a participar.

Quien va a llegar encendido a la temporada es el mexicano Jaime Jaquez Jr. 🇲🇽🔥🏀 Partido de 13 PTS frente al OKC Thunder. 🙌 📹: @Bucks https://t.co/FrMkowlRbi — NBA MÉXICO (@NBAMEX) October 8, 2026

A pesar de los problemas para contener al Thunder, los Bucks consiguieron recortar parte de la diferencia antes del descanso. Tyler Herro y Ryan Rollins aportaron anotaciones, aunque Oklahoma City mantuvo el control del encuentro y se marchó a los vestidores con ventaja de 82-64.

Milwaukee inicia la remontada ante Oklahoma City

La dinámica del encuentro cambió después del descanso. Oklahoma City decidió reservar a sus titulares durante la segunda mitad, con excepción de Aday Mara, mientras que Milwaukee mantuvo por más tiempo a parte de su alineación inicial.

Los Bucks aprovecharon las modificaciones para reducir la diferencia mediante una circulación de balón que les permitió encontrar oportunidades de anotación. Milwaukee ganó el tercer cuarto por 33-20 y llegó al último periodo con una desventaja de cinco puntos. El marcador de 102-97 dejó abierta la posibilidad de completar la remontada después de haber estado 18 unidades abajo al medio tiempo.

Myles Turner encabezó la producción ofensiva de los Bucks con 19 puntos en 22 minutos de participación, mientras que Mara terminó como líder anotador de Oklahoma City con 22 unidades.

Brayden Burries define la victoria de Bucks en los últimos minutos

El cuarto periodo quedó en manos de los jugadores que buscaban aprovechar sus oportunidades durante la pretemporada. Milwaukee utilizó a Bogoljub Markovic, Kameron Jones, Cormac Ryan, Pete Nance y Brayden Burries para disputar el cierre del encuentro.

Burries tomó protagonismo cuando restaban aproximadamente cuatro minutos, al conseguir una anotación que devolvió la ventaja a los Bucks. Oklahoma City respondió y recuperó el control, pero Milwaukee se mantuvo a una posesión de distancia.

Con menos de dos minutos por jugar, Burries recibió una falta y convirtió los tiros libres para igualar el marcador. El Thunder volvió a ponerse al frente con un triple de Bennet Stirtz, aunque la respuesta llegó mediante otra anotación de Burries cerca del aro.

Después de un tiro libre convertido por Oklahoma City, Burries consiguió una volcada que volvió a empatar el encuentro y mantuvo a Milwaukee en la disputa por el triunfo.

Los Bucks terminaron por imponerse 128-126, resultado con el que completaron la remontada y sumaron otra victoria en su preparación para la temporada de la NBA.

Para Jaime Jaquez, el encuentro representó una oportunidad de sumar minutos y participar en la ofensiva de Milwaukee. El mexicano cerró con 13 puntos, un rebote y tres asistencias en un partido que comenzó con dos triples de su parte y terminó con la remontada de los Bucks ante Oklahoma City.