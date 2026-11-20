La última jornada del Apertura 2026 enfrenta a universitarios y Rayados en un duelo marcado por la tabla, la diferencia de goles y otros resultados

Ambos equipos necesitan el triunfo / Claro Sports

La última jornada del Apertura 2026 tendrá uno de sus partidos más atractivos en Ciudad de México. Pumas y Monterrey se enfrentan con la clasificación a la Liguilla en juego, en un encuentro que puede cambiar el destino de ambos equipos y definir quién continúa en la pelea por el título del futbol mexicano.

Aunque los dos llegan con objetivos distintos, la presión es la misma: no hay margen para equivocarse. Los universitarios necesitan una victoria y una combinación de resultados para meterse entre los ocho mejores, mientras que Rayados tiene la oportunidad de asegurar su boleto sin depender de otros clubes.

Pumas necesita ganar y esperar resultados para entrar a la Liguilla

Pumas ocupa el undécimo lugar de la clasificación con 21 puntos. Su primera obligación es ganar, ya que un empate o una derrota lo dejarían eliminado. Sin embargo, los tres puntos tampoco serían suficientes por sí solos; el conjunto universitario necesita que León, Pachuca y Tijuana dejen escapar unidades para recuperar posiciones.

El margen de goles también puede cambiar el panorama. Monterrey tiene una diferencia de +2, mientras que Pumas registra −2. Si los universitarios ganan por un gol, ambos quedarían con 24 puntos, pero Rayados conservaría ventaja en ese criterio. Una victoria por dos tantos igualaría la diferencia de goles y obligaría a revisar el siguiente criterio de desempate. Con tres o más goles de ventaja, Pumas superaría a Monterrey en ese apartado, aunque todavía necesitaría resultados favorables.

Monterrey busca asegurar su boleto y evitar sorpresas en la última jornada

Del otro lado, Rayados llega al compromiso en el séptimo puesto con 24 unidades. Una victoria lo llevaría a 27 puntos y garantizaría su presencia en los cuartos de final. El empate, en cambio, podría complicar sus aspiraciones, pues algunos escenarios señalan que necesitaría que Pachuca o Tijuana no consiguieran ganar. Por eso, el conjunto regio tiene un incentivo adicional para buscar los tres puntos y evitar cualquier cálculo de última hora.

La presión se traslada así a otros estadios. Los partidos Santos-León, Pachuca-Toluca y Tijuana-Atlante serán determinantes para completar el panorama de la clasificación. Pumas necesita combinar su victoria con tropiezos ajenos; Monterrey, por su parte, busca evitar que su futuro dependa de lo que ocurra en esas canchas.

La amenaza no se limita al rival que tendrán enfrente. León suma 23 puntos y puede llegar a 26 si derrota a Santos; Pachuca y Tijuana tienen 22 unidades y alcanzarían 25 con una victoria. Estos tres equipos pueden modificar la parte baja de la zona de clasificación y dejar sin posibilidades tanto a universitarios como a regiomontanos.

¿Pumas y Monterrey pueden quedar eliminados en la misma jornada? Sí. Existe una combinación especialmente complicada para ambos: si Pumas derrota a Rayados, los dos terminarían con 24 puntos, mientras que Pachuca y Tijuana ganarían sus respectivos compromisos para llegar a 25. Santos, que ya tiene 25 unidades, también se mantendría por encima. En ese escenario, los puestos disponibles quedarían ocupados por otros equipos y ninguno de los dos protagonistas conseguiría avanzar, independientemente del resultado de León.

Más allá de los números, el enfrentamiento representa una prueba de carácter para dos instituciones acostumbradas a competir por objetivos importantes. Para Pumas, es una oportunidad de rescatar una temporada que se ha complicado y mantener viva la ilusión de su afición. Para Monterrey, significa evitar que una clasificación que parecía encaminada termine convirtiéndose en una eliminación inesperada. En el Olímpico Universitario no solamente estarán en disputa tres puntos, también puede definirse el futuro de ambos clubes en el Apertura 2026.

Pumas vs Monterrey: fecha, horario y dónde ver en Estados Unidos

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026

sábado 21 de noviembre de 2026 Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Horario: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 5:00 p.m. PT Transmisión en televisión en Estados Unidos: TUDN

TUDN Streaming: ViX

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