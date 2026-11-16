¿Cuándo se juega la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX?

La Fecha FIFA detuvo el Apertura 2026, pero nueve encuentros definirán los ocho boletos directos a la Liguilla

El Chivas vs Cruz Azul tendrá los reflectores en la jornada 17 | Imago7

La espera está por terminar para los aficionados al fútbol mexicano. La jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, después de una pausa por la Fecha FIFA. Serán tres días de actividad en los que los 18 equipos disputarán su último encuentro de la fase regular, con el liderato, las posiciones de clasificación y los últimos boletos a la Liguilla todavía en juego.

El cierre del campeonato tendrá como principales atractivos el Chivas vs Cruz Azul y el Tigres vs América, dos encuentros que podrían modificar la parte alta de la tabla general. Además, Pumas recibirá a Monterrey en un enfrentamiento con implicaciones para la clasificación, mientras León, Pachuca y Tijuana buscarán terminar entre los ocho mejores. A diferencia de otros torneos, el Apertura 2026 no tendrá Play In, por lo que la jornada será definitiva para los aspirantes al título.

¿Cuándo regresa la Liga MX después de la Fecha FIFA de noviembre?

La actividad de la Liga MX regresará el viernes 20 de noviembre, cuando Puebla reciba al Atlético de San Luis a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. Este encuentro abrirá una programación de nueve partidos que continuará el sábado 21 y terminará el domingo 22. La jornada 17 marcará el cierre de la fase regular y definirá los enfrentamientos de los cuartos de final del Apertura 2026.

El campeonato quedó en pausa después de la jornada 16, disputada entre el 6 y el 8 de noviembre, debido a los compromisos internacionales programados por la FIFA. La ventana de selecciones se desarrolla del 9 al 17 de noviembre, con actividad de distintos representativos nacionales, incluida la Selección Mexicana. Aunque la liga suspendió su calendario habitual, el sábado 14 de noviembre se disputó el encuentro pendiente entre Querétaro y Monterrey, correspondiente a la jornada 7.

¿Cuáles son los partidos y horarios de la jornada 17 de la Liga MX?

La última jornada del Apertura 2026 tendrá tres partidos el viernes, cuatro el sábado y dos el domingo:

Fecha Partido Horario Viernes 20 Puebla vs Atlético de San Luis 19:00 Viernes 20 FC Juárez vs Atlas 21:00 Viernes 20 Tijuana vs Atlante 21:00 Sábado 21 Pachuca vs Toluca 16:50 Sábado 21 Santos Laguna vs León 17:00 Sábado 21 Pumas vs Monterrey 19:00 Sábado 21 Tigres vs América 21:00 Domingo 22 Chivas vs Cruz Azul 17:07 Domingo 22 Querétaro vs Necaxa 19:00

Uno de los encuentros más esperados será el Tigres vs América del sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, en el Estadio Universitario de Nuevo León. Las Águilas llegan a la última fecha con posibilidades de terminar como líderes generales, mientras el conjunto regiomontano buscará cerrar su participación con una victoria ante su afición.

El domingo tendrá como protagonista al Chivas vs Cruz Azul, programado para las 17:07 horas en el Estadio Akron de Guadalajara. El encuentro enfrenta a dos de los tres primeros lugares de la clasificación, con La Máquina en la cima y el Rebaño Sagrado a solamente dos puntos. El resultado podría definir al superlíder del Apertura 2026 y modificar los cruces de la Liguilla. La jornada concluirá con Querétaro frente a Necaxa, a las 19:00 horas, en el Estadio Corregidora.

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¿Qué equipos se juegan la Liguilla y cuándo comienzan los cuartos de final?

La lucha por la cima sigue abierta. Cruz Azul ocupa el primer lugar de la tabla con 32 puntos, seguido por América y Chivas, ambos con 30 unidades. Toluca aparece en la cuarta posición con 27 puntos y completa el grupo de equipos que ya aseguraron su clasificación. La Máquina depende de sí misma para terminar como líder, aunque América y Guadalajara todavía tienen posibilidades matemáticas de arrebatarle esa posición en la última jornada.

Atlas suma 27 puntos, Santos Laguna tiene 25 y Monterrey cuenta con 24, mientras León ocupa el octavo puesto con 23 unidades. Por detrás aparecen Pachuca y Tijuana con 22 puntos, además de Pumas con 21. Los equipos que terminen del noveno lugar hacia abajo quedarán eliminados, debido a que solamente los ocho primeros avanzarán a la fase final.