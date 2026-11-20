Las Águilas llegan a la última jornada fuera de la cima, pero todavía tienen posibilidades de terminar como líderes del Apertura 2026

Henry Martín y América en busca de recuperar el liderato | Claro Sports

La jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá un ingrediente especial, ya que el América todavía puede terminar como líder del Apertura 2026 de la Liga MX, aunque ya no depende exclusivamente de sus propios resultados, por lo que necesita de paciencia y contundencia, dos virtudes que lo pueden llevar a recuperar el liderato.

El equipo de Guillermo Almada perdió terreno después de encadenar cinco partidos sin ganar (cuatro de Liga MX y uno amistoso) y ahora necesita una combinación específica para recuperar el primer puesto en la última jornada.

La primera condición es obligatoria y es ahí donde entra la contundencia: debe derrotar a Tigres el sábado 21 de noviembre. Después, las Águilas tendrán que tener paciencia y mirar hacia el enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas, porque el resultado de ese partido definirá si pueden cerrar la fase regular en la cima.

MÁS INFORMACIÓN: Gabriel Milito y su confianza en la cantera rojiblanca

El margen de error desapareció para los azulcremas. Un triunfo les permitiría mantenerse en la pelea, pero cualquier otro resultado terminaría con sus posibilidades de alcanzar el liderato. La calculadora del Nido tiene dos escenarios principales y ambos dependen de lo que suceda entre sus dos rivales.

La primera condición: América debe vencer a Tigres

Antes de hacer cuentas con los demás equipos, América necesita resolver su propio compromiso haciendo goles. Las Águilas recibirán a Tigres en el cierre de la fase regular, en un encuentro que llega en un momento complicado para ambos clubes.

El conjunto capitalino atraviesa una racha de cinco partidos sin conocer la victoria. La caída de rendimiento le costó el primer lugar y aumentó la presión sobre un equipo que comenzó el torneo con aspiraciones de dominar la clasificación.

El panorama de Tigres tampoco es sencillo. El rival llega en crisis, de acuerdo con el contexto presentado para esta última jornada, pero eso no significa que el partido esté resuelto. América necesita imponer condiciones desde el inicio, recuperar contundencia y evitar que la urgencia por ganar termine convirtiéndose en un problema.

MÁS INFORMACIÓN: El retorno de Luis Malagón aprieta la portería del América

Si las Águilas no consiguen los tres puntos, no habrá combinación favorable en el encuentro entre Cruz Azul y Chivas que pueda devolverles el liderato.

Cruz Azul y Chivas: el resultado que necesita el América

Una vez conseguido el triunfo ante Tigres, el siguiente paso será seguir muy de cerca el partido entre Cruz Azul y Chivas. La Máquina es el rival que América necesita que no gane, porque una victoria celeste haría imposible que los azulcremas la superaran en la clasificación.

El escenario más favorable para el América sería un empate. De acuerdo con las diferencias de goles actuales, ese resultado sería suficiente para que las Águilas recuperaran la primera posición, siempre y cuando también hayan derrotado a Tigres.

Si Chivas consigue la victoria, las cuentas serán más delicadas. América necesitará que el Rebaño no gane por una diferencia de cuatro goles o más. Un marcador de 3-0 o cualquier triunfo rojiblanco por un margen menor permitiría que la diferencia de goles siguiera favoreciendo al conjunto azulcrema.

En cambio, una goleada de Chivas por cuatro tantos o más complicaría definitivamente las posibilidades americanistas. Por eso, el partido entre rojiblancos y celestes tendrá una importancia directa para el cierre de las Águilas.

La diferencia de goles puede decidir el liderato del Apertura 2026

La última jornada puede terminar definiéndose por un criterio que suele pasar inadvertido durante buena parte del campeonato: la diferencia de goles. No bastará con mirar quién suma más puntos; también será necesario observar cuántos tantos marcan y reciben los equipos involucrados.

Para América, la ruta está claramente marcada: ganar ante Tigres, esperar que Cruz Azul no consiga los tres puntos y, si Chivas se impone, evitar que el Rebaño obtenga una victoria demasiado amplia.

Las Águilas llegan a esta instancia después de un cierre irregular, que incluyó también una derrota en un amistoso frente a un equipo de la MLS y un incidente que terminó con seis expulsados. Ese episodio aumentó las dudas alrededor del equipo, pero todavía existe una oportunidad deportiva para cerrar la fase regular con una noticia positiva.

El sábado 21 de noviembre será decisivo. América necesita hacer su parte y después esperar. El liderato sigue a su alcance, aunque ahora depende de una combinación de resultados y de una diferencia de goles que puede terminar siendo tan importante como los propios puntos.

Te puede interesar