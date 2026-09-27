Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Columbus Crew vs Inter Miami? Resultado de la MLS 2026

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Columbus Vs Inter Miami, en vivo

MLS 2026: alineaciones del Columbus Crew vs Inter Miami, al momento

Columbus Crew e Inter Miami presentaron sus posibles alineaciones para el duelo correspondiente a la temporada 2026 de la MLS. El conjunto de Ohio aparece con una formación 4-4-2, mientras que las Garzas utilizarían un esquema 3-4-3 en el compromiso disputado en el ScottsMiracle-Gro Field.

Alineación Columbus Crew (4-4-2)

Portero:

Patrick Schulte

Defensas:

Mohamed Farsi

Sean Zawadzki

E. Bailly

Malte Amundsen

Mediocampistas:

Anass Zaroury

Dylan Chambost

Taha Habroune

Santiago Rodríguez

Delanteros:

Brais Méndez

J. Martínez

Alineación Inter Miami (3-4-3)

Portero:

Rocco Ríos Novo

Defensas:

Michael

Casemiro

Gonzalo Luján

Mediocampistas:

– Sergio Reguilón

– Rodrigo De Paul

– Yannick Bright

– Facundo Mura

Delanteros:

D. Pintér

Luis Suárez

Lionel Messi

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Aunque Miami se encuentra mejor ubicado en la Conferencia Este con 46 puntos, Columbus llega después de una victoria y buscará aprovechar su condición de local para sumar unidades. El conjunto de Ohio acumula 26 puntos y necesita resultados para acercarse a los puestos de clasificación.

Un pronóstico basado en el momento de ambos equipos apunta a un partido con opciones para ambos lados, debido a las ausencias y al rendimiento reciente. La expectativa está en saber qué equipo podrá adaptarse mejor a las modificaciones en sus alineaciones.

Además del duelo de MLS, Columbus Crew llega con otro objetivo en mente: disputar la final de la US Open Cup el próximo 21 de octubre ante St. Louis City SC, torneo que entrega un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. Inter Miami, por su parte, continúa con su calendario de temporada regular mientras prepara la segunda edición de la Messi Cup, programada del 25 de octubre al 1 de noviembre.

Antecedentes del Columbus Crew vs Inter Miami y últimos resultados en la MLS

Los últimos cinco enfrentamientos entre Columbus Crew e Inter Miami muestran una ventaja para el conjunto de Florida, con tres victorias para las Garzas, un triunfo del Crew y un empate.

El enfrentamiento más reciente ocurrió el pasado 1 de agosto, cuando ambos equipos igualaron 2-2. Luis Suárez adelantó al Inter Miami, pero un autogol de Casemiro permitió el empate del Columbus Crew. Posteriormente, Noah Allen volvió a poner arriba a las Garzas y Brais Méndez estableció la igualdad definitiva.

Los últimos cinco duelos entre ambos son:

Inter Miami 2-2 Columbus Crew

Columbus Crew 1-0 Inter Miami

Inter Miami 3-0 Columbus Crew

Columbus Crew 1-2 Inter Miami

Inter Miami 2-1 Columbus Crew

En sus partidos recientes, Columbus Crew llega con resultados como la victoria 2-0 ante Montréal y el triunfo 2-1 sobre Orlando City, mientras Inter Miami empató 2-2 con San Diego FC y venció 2-0 a Cruz Azul.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Columbus Crew vs Inter Miami

El partido entre Columbus Crew e Inter Miami se disputará este domingo 27 de septiembre de 2026 en el ScottsMiracle-Gro Field.

Ciudad: Columbus, Ohio

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field

Fecha: domingo 27 de septiembre

Horario: 16:00 horas ET (Estados Unidos) / 17:00 horas (México)

La transmisión para México estará disponible mediante MLS Season Pass de Apple TV.

¡Bienvenidos a la fiesta de la MLS!

Buenas tardes damas y caballeros. La MLS 2026 tendrá uno de sus partidos más esperados este domingo 27 de septiembre, cuando el Columbus Crew reciba al Inter Miami en el ScottsMiracle-Gro Field. El encuentro llega con dos equipos ubicados en diferentes escenarios dentro de la Conferencia Este y con la presencia de Lionel Messi como uno de los principales atractivos del compromiso.

Columbus Crew llega después de derrotar 0-2 al CF Montréal, con anotaciones de Mohamed Farsi y Brais Méndez. Sin embargo, el conjunto de Ohio se mantiene fuera de la zona de clasificación, al ubicarse en el decimotercer lugar de la Conferencia Este con 26 puntos.

Por su parte, Inter Miami atraviesa una etapa en la que busca recuperar resultados. Las Garzas vienen de empatar 2-2 frente a San Diego FC en el Nu Stadium, partido en el que Lionel Messi y Luis Suárez marcaron para el equipo local, aunque Anders Dreyer consiguió un doblete para igualar el marcador. Con 46 unidades, Miami ocupa el cuarto puesto de la Conferencia Este.

No te pierdas las mejores acciones del partido entre Columbus Crew y el Inter Miami dentro de la temporada 2026 de la MLS solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.