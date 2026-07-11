La FIFA pone a Julián Quiñones entre los mejores atacantes del Mundial 2026

El mexicano aparece en el décimo lugar de los mejores jugadores de la Copa del Mundo, luego de anotar cuatro goles en cinco partidos

Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 | Imago7

Julián Quiñones se mantiene entre los futbolistas con mejor rendimiento ofensivo del Mundial 2026, pese a que México quedó eliminado ante Inglaterra en los octavos de final. Antes de que concluyan los cuartos de final, el delantero tricolor ocupa el décimo puesto de la clasificación de ataque de los FIFA Power Rankings.

El atacante del Al Qadisiya alcanzó una valoración de 6.83 puntos en ataque, además de 6.75 en creatividad y 5.29 en labores defensivas. Sus números le permitieron competir en la tabla con jugadores como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham y Vinícius Júnior.

Quiñones terminó su primera participación mundialista con cuatro goles y una asistencia en cinco partidos. El delantero anotó frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra, además de participar en el segundo tanto de México durante el triunfo sobre la selección ecuatoriana.

El FIFA Power Ranking se estrenó durante esta Copa del Mundo y asigna a cada jugador de campo una puntuación de cero a diez en ataque, creatividad y defensa. La evaluación utiliza los datos recopilados en cada encuentro y la clasificación se actualiza después de los partidos, por lo que las posiciones pueden cambiar conforme avanza el torneo.

Por esa razón, el décimo lugar de Quiñones todavía no es definitivo. Futbolistas de selecciones que continúan en competencia, como Francia, Suiza y España, pueden elevar sus valoraciones y desplazarlo. Mikel Merino aparece detrás del mexicano, así como Rubén Vargas de Suiza.

Puesto Variación Jugador Selección Ataque Creatividad Defensa 1 0 Kylian Mbappé Francia 8.86 7.60 4.48 2 0 Lionel Messi Argentina 8.19 6.90 4.51 3 0 Erling Haaland Noruega 7.84 4.82 5.29 4 0 Harry Kane Inglaterra 7.23 4.99 4.82 5 0 Johan Manzambi Suiza 7.13 6.78 4.75 6 0 Jude Bellingham Inglaterra 7.11 6.31 5.84 7 +2 Ousmane Dembélé Francia 7.10 6.99 5.15 8 +4 Charles De Ketelaere Bélgica 7.10 6.25 5.82 9 -2 Vinícius Júnior Brasil 6.95 6.95 4.63 10 -2 Julián Quiñones México 6.83 6.75 5.29 11 — Mikel Merino España 6.62 5.75 6.00 12 -1 Romelu Lukaku Bélgica 6.42 5.69 4.75 13 +1 Ismael Saibari Marruecos 6.36 6.15 5.07 14 +2 Cyle Larin Canadá 6.24 5.15 5.13 15 +2 Rubén Vargas Suiza 6.22 6.47 5.38

La FIFA coloca a Julián Quiñones entre los mejores debutantes del Mundial 2026

La FIFA también incluyó al representante mexicano en su análisis sobre los debutantes que han destacado en el escenario mundialista y Quiñones figura en el top 3 del ataque. El organismo tomó como referencia sus clasificaciones de rendimiento para reconocer a los jugadores que disputaron su primera Copa del Mundo y tuvieron aportaciones en ataque, creatividad o defensa.

Quiñones inició el torneo con un gol ante Sudáfrica durante el partido inaugural y volvió a marcar contra Chequia. En la ronda de dieciseisavos fue elegido jugador del partido frente a Ecuador después de conseguir una anotación y una asistencia, antes de cerrar su cuenta personal ante Inglaterra.

De esta manera, el delantero concluyó el Mundial como el mexicano mejor ubicado en la clasificación ofensiva, mientras Roberto Alvarado también apareció entre los primeros lugares del apartado de creatividad. Aunque la posición de Quiñones puede cambiar por la actividad de las selecciones que permanecen en el torneo, sus cuatro goles le permiten conservar un sitio entre los atacantes con mayor puntuación de la competencia.

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