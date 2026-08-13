Julián Quiñones celebra con sombrero charro su gol y asistencia en el debut de Al Qadisiya

Seguidores mexicanos entregaron el sombrero al delantero tras el 3-1 sobre Al Shabab y le agradecieron su actuación con México en el Mundial 2026

Quiñones arrancó con gol la temporada 2026-27 | @Alqadsiah

Julián Quiñones inició la temporada 2026-27 de la Saudi Pro League con gol, asistencia y una celebración marcada por México. Después de participar directamente en dos anotaciones durante la victoria 3-1 de Al Qadisiya sobre Al Shabab, el delantero recibió un sombrero charro de parte de aficionados mexicanos, se lo colocó y festejó con él al término del encuentro.

El momento quedó registrado en un video publicado en la cuenta oficial de Al Qadisiya. Mientras Quiñones portaba el sombrero, los seguidores mexicanos que se encontraban cerca del futbolista comenzaron a reconocer su participación con la selección nacional durante la reciente Copa del Mundo. “Bien, Quiñones, bien, bien. Te amamos” y “Gracias por el Mundial” fueron algunos de los mensajes que recibió el atacante antes de continuar con los festejos.

Quiñones llegó a este inicio de temporada después de anotar cuatro goles con México en el Mundial 2026. El delantero marcó frente a Sudáfrica en el partido inaugural, Chequia durante la fase de grupos, Ecuador en los dieciseisavos de final e Inglaterra en los octavos, cifra con la que igualó a Luis ‘Matador’ Hernández y Javier ‘Chicharito’ Hernández como máximos goleadores mexicanos en la historia de las Copas del Mundo.

Ya de regreso con Al Qadisiya, el mexicano fue titular en la primera jornada del campeonato saudí ante Al Shabab. El conjunto local abrió el marcador por medio de Hammam Al-Hammami al minuto 15, pero Mohammed Abu Al-Shamat respondió al 36 para establecer el 1-1 antes del descanso.

La aparición de Quiñones llegó en la recta final. Al minuto 80, Mohammed Al-Qahtani envió un servicio al área y el atacante mexicano remató de primera intención para colocar el 2-1 y completar la remontada. Fue su primera anotación de la temporada después de regresar a la actividad con su club.

El seleccionado mexicano todavía participó en otra jugada decisiva. Durante el tiempo agregado, Al Qadisiya encontró espacios en un contragolpe y Quiñones entregó la asistencia para Turki Al-Ammar, quien definió al 90+3 y estableció el 3-1 definitivo con el que el equipo sumó sus primeros tres puntos de la campaña.

Quiñones comienza así una nueva temporada después de terminar la anterior con 33 anotaciones en la Saudi Pro League y como líder de goleo del campeonato. El delantero forma parte de Al Qadisiya desde 2024, cuando dejó la Liga MX después de haber conquistado títulos con Atlas y América.

El siguiente compromiso de Al Qadisiya será ante Al Ta’ee en la Copa del Rey de Campeones, mientras que en la Saudi Pro League enfrentará a Al Ittihad en la jornada 2. Quiñones llegará a esos partidos después de comenzar el torneo con un gol, una asistencia y una imagen con sombrero charro que conecta su regreso al fútbol de clubes con su participación en el Mundial 2026 con México.

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