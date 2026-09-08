Luis Díaz, nominado entre los finalistas al Balón de Oro 2026

El colombiano está dentro de los 30 nombres que harán parte de las opciones de votación para el importante galardón.

Luis Díaz, con el Bayern. – Angelika Warmuth, Reuters.

Este martes, la organización del Balón de Oro ha dado a conocer los nominados para el galardón en la edición 2026. Se trata de un listado de 30 finalistas, los cuales van a entrar dentro de las opciones de votación para llevarse el reconocimiento y el colombiano Luis Díaz hace parte de ellos, junto a futbolistas que vienen marcando la actualidad de las competencias más importantes.

El guajiro aparece por los méritos hechos con el Bayern y la Selección Colombia en la temporada anterior. En este punto, es preciso aclarar que el premio no se entrega por lo realizado en un año calendario, sino por lo realizado en el ciclo más común para las competencias europeas, yendo de la mitad de un año hasta mediados del siguiente. Concretamente, las fechas que se tienen en cuenta en esta oportunidad son del 3 de agosto de 2025 al 19 de julio de 2026.

Los logros de Díaz en ese primer periodo con el cuadro alemán se dieron después de un fichaje desde el Liverpool que acaparó los titulares de prensa y generó bastante expectativa. Consiguió tres títulos con el conjunto bávaro: la Supercopa de Alemania, la Copa de Alemania y la Bundesliga. El colombiano dio gran aporte para un dominio absoluto en el fútbol del país europeo.

Además, el proyecto dirigido por Vincent Kompany se quedó muy cerca de la gloria continental. En lo que respecta a la UEFA Champions League 2025-26, el Bayern estuvo dando grandes presentaciones y siendo uno de los grandes candidatos a quedar campeón. No obstante, acabó siendo eliminado por el París Saint-Germain en las semifinales del certamen.

Eso sí, esta edición del premio es particular por incluir el Mundial 2026 y ahí parece haber deuda por parte del cafetero. Viene siendo la principal figura referencial de la Tricolor, pero su aporte en el evento orbital se limitó a un gol contra Uzbekistán en el primer partido de la fase de grupos. La Selección Colombia quedó por fuera en los octavos de final frente a Suiza tras un 0-0 con prórroga y siendo superada por penaltis.

De hecho, con la gran temporada que había hecho con su club antes de unirse a la concentración con el rentado nacional, se venía hablando de que hacer una buena labor en el Mundial lo catapultaría como serio candidato para pelear distinciones individuales, como son este Balón de Oro y el Premio The Best de FIFA. Por el momento, no se ve como el candidato más fuerte, pero cualquier cosa podría suceder.

Vale la pena recordar que el Balón de Oro se define principalmente por las votaciones de personajes escogidos por la organización para el sufragio. Directores técnicos de selecciones nacionales, capitanes de selecciones y periodistas de todo el mundo son invitados a dejar sus preferencias, aportando distintos coeficientes que luego son consolidados.

Luis Díaz es el único colombiano que apare en el listado de finalistas, pues, a diferencia de otras oportunidades, la jugadora del Real Madrid Femenino Linda Caicedo no entró. Un caso particular es el del delantero Julián Quiñones, que nació y se crió en Colombia, pero que emprendió su carrera en el fútbol mexicano, fue nacionalizado y también aparece dentro de las opciones por el gran Mundial que hizo.

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