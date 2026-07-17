Karim López vive sus primeros minutos con Memphis en la NBA Summer League

La aparición de López representó otro paso en su carrera después de convertirse en el primer basquetbolista nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft

Karim López debuta en la Summer League | DAVID BECKER / NBAE / GETTY IMAGES VIA AFP

Karim López disputó sus primeros minutos con los Memphis Grizzlies durante la NBA Summer League, en el partido frente a los Atlanta Hawks celebrado en el Thomas & Mack Center de Las Vegas. El jugador mexicano ingresó desde el banquillo después de no participar en los tres encuentros anteriores del equipo de Tennessee.

El alero permaneció en la cancha durante 11 minutos y nueve segundos. En ese periodo no consiguió puntos y únicamente realizó un intento de campo, aunque tuvo participación en otras áreas del juego durante el triunfo de Memphis por 96-64.

Su primera intervención llegó con un robo de balón cerca de la mitad de la duela. López inició el contragolpe, pero la jugada terminó con una pérdida. A lo largo de su actuación sumó cuatro rebotes, de los cuales uno fue ofensivo y tres defensivos.

El mexicano también registró dos bloqueos, tres faltas personales y dos pérdidas de balón. Su balance de puntos con el jugador en la cancha fue de +12, una cifra que reflejó la diferencia conseguida por Memphis durante sus minutos de participación.

¡Robo de Karim López! 😎🇲🇽 Así se luce el mexicano, en su presentación con los @memgrizz en la #NBASummerLeague pic.twitter.com/RTbFcIrONQ — NBA MÉXICO (@NBAMEX) July 17, 2026

Cameron Boozer encabezó la producción de los Grizzlies con 24 puntos, siete rebotes y tres asistencias. El jugador procedente de Duke, seleccionado con la tercera elección global del Draft de 2026, tuvo presencia en ambos costados de la cancha durante el encuentro.

La aparición de López representó otro paso en su carrera después de convertirse en el primer basquetbolista nacido en México seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA. Además, fue el segundo mexicano en atravesar este proceso desde Eduardo Nájera, quien fue elegido en 2001.

Antes de llegar a Memphis, el sonorense formó parte del Joventut de Badalona, donde avanzó desde las categorías juveniles hasta tener participación con el primer equipo en la Liga ACB. Posteriormente se incorporó a los New Zealand Breakers de la NBL de Australia y debutó con la selección mexicana en 2024 durante una ventana clasificatoria rumbo a la AmeriCup.

Con marca de tres victorias y una derrota, los Grizzlies consiguieron su pase a las semifinales de la NBA Summer League. El equipo conocerá a su próximo rival una vez que concluya la primera fase, mientras López podría volver a recibir minutos después de superar las molestias en una pierna que retrasaron su debut.

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