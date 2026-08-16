Vladimir Guerrero Jr. entra al protocolo por conmoción tras choque 

El dominicano impactó con George Lombard Jr. en una jugada en tercera base ante Yankees. Aunque logró levantarse y anotar, presentó dolor de cabeza y tuvo que abandonar el encuentro

Guerrero Jr. figura clave dentro de los Blue Jays | Reuters

Toronto Blue Jays movió su róster este sábado después de colocar a Vladimir Guerrero Jr. en la lista de lesionados de siete días por síntomas de conmoción cerebral. El primera base, seis veces seleccionado al Juego de Estrellas, salió del partido del viernes ante los Yankees tras recibir un golpe en la cabeza durante una jugada en tercera base.

La acción ocurrió en la sexta entrada, cuando George Lombard Jr., campocorto novato de Nueva York, intentó saltar sobre Guerrero mientras este se deslizaba hacia la antesala. La rodilla y el muslo del jugador de los Yankees impactaron la cabeza del dominicano, cuyo casco salió despedido tras el contacto.

Guerrero consiguió levantarse y completó la jugada hasta llegar al plato para anotar la carrera del empate, aunque después de cruzar mostró señales de aturdimiento. En la séptima entrada, Charles McAdoo tomó su lugar en la primera base.

Después del encuentro, el mánager John Schneider explicó que Guerrero presentaba “un ligero dolor de cabeza”. La molestia continuó el sábado, por lo que Toronto decidió ingresarlo al protocolo correspondiente y colocarlo en la lista de lesionados.

La baja llega en un momento en el que Guerrero registra promedio de bateo de .263, con siete jonrones y 46 carreras impulsadas. Su ausencia obligará a los Blue Jays a reorganizar parte de su cuadro durante los próximos días.

Vladimir Guerrero Jr. left the game vs. the Yankees after a collision at third base. pic.twitter.com/14YJVZetIS — Sportsnet (@Sportsnet) August 15, 2026

Como parte de los movimientos, Toronto ascendió al jardinero Daz Cameron desde Triple-A Buffalo. Además, el club llamó al lanzador zurdo Ricky Tiedemann y envió al derecho Chase Lee a Triple-A. Para liberar un lugar en el róster de 40 jugadores, el derecho Lázaro Estrada fue designado para asignación.

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Tiedemann llega después de registrar marca de 0-1 y efectividad de 6.43 en siete apariciones, dos de ellas como abridor, repartidas en tres niveles de ligas menores durante la temporada. Mientras tanto, los Blue Jays quedarán pendientes de la evolución de Guerrero y de su respuesta al protocolo antes de definir cuándo podrá regresar.

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