¡Escalofriante momento en MLB! Geraldo Perdomo queda tendido tras recibir un pelotazo en la cabeza

El campocorto dominicano de los Arizona Diamondbacks tuvo que abandonar el encuentro ante Houston Astros después de recibir el impacto de una línea de 93 millas por hora en el casco durante la tercera entrada

Perdomo se lleva un pelotazo en la cabeza | Getty Images via AFP

El campocorto de los Arizona Diamondbacks, Geraldo Perdomo, tuvo que abandonar el encuentro del domingo frente a los Houston Astros luego de recibir un fuerte impacto en la cabeza durante una jugada en la tercera entrada. El pelotero dominicano fue diagnosticado con una contusión en la cabeza tras el incidente ocurrido mientras se encontraba en los senderos.

La acción se presentó después de que Perdomo había iniciado el capítulo con un sencillo. Minutos más tarde, mientras avanzaba hacia segunda base tras un batazo de Ketel Marte, una línea del venezolano salió a 93 millas por hora y terminó golpeando el costado del casco del infielder de Arizona.

El impacto provocó que Perdomo cayera inmediatamente al terreno de juego. El jugador permaneció tendido boca arriba durante algunos minutos mientras integrantes de ambos equipos se acercaron para conocer su estado y los cuerpos médicos ingresaron al campo para atenderlo.

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Los preparadores físicos revisaron al dominicano durante la pausa en el encuentro. Después de permanecer varios instantes en el suelo, Perdomo logró incorporarse y conversó brevemente con el personal médico antes de recibir ayuda para ponerse de pie.

El campocorto pudo salir del terreno por su propio pie, aunque los Diamondbacks decidieron retirarlo del partido como medida preventiva después del golpe recibido en la cabeza. El equipo continuará evaluando su condición conforme avance el protocolo correspondiente.

Scary scene as Geraldo Perdomo got smoked by a line drive off the head🤕 Hopefully he is ok #astros #dbacks pic.twitter.com/Fx2NJZgdUM — Decibel Houston (@decibelsports) September 6, 2026

Tras la salida de Perdomo, Arizona realizó ajustes en su alineación defensiva para completar el encuentro ante Houston. El venezolano Ildemaro Vargas tomó la posición de campocorto durante la parte baja de la tercera entrada.

Además, Tim Tawa ingresó al partido para ocupar la primera base, con lo que los Diamondbacks reorganizaron su cuadro interior después de perder a uno de sus jugadores titulares por la lesión.

Hasta el momento, el equipo no ha informado mayores detalles sobre la evolución de Perdomo ni el tiempo que podría estar fuera de actividad. El dominicano será sometido a seguimiento médico antes de determinar los siguientes pasos en su recuperación.

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