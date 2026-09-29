Keyrol Figueroa le da a Honduras un triunfo clave frente a Jamaica

El equipo dirigido por José Francisco Molina tuvo un buen comienzo y encontró la diferencia a los 14 minutos.

Honduras y un triunfo histórico en Kingston | @FFH_Honduras

Honduras consiguió su primera victoria en la Concacaf Nations League 2026 al derrotar 1-0 a Jamaica en el National Stadium de Kingston. La Bicolor se recuperó de la caída ante Surinam, triunfó por primera vez en esta ciudad y sumó tres puntos en la segunda jornada del Grupo B de la Liga A.

El equipo dirigido por José Francisco Molina tuvo un buen comienzo y encontró la diferencia a los 14 minutos. La acción pasó por Deybi Flores y Jonathan Rubio, quien habilitó a Keyrol Figueroa para que el delantero definiera dentro del área y estableciera el 1-0.

Jamaica intentó responder y tuvo una oportunidad después de un error de Denil Maldonado en la salida. Bailey Cadamarteri recuperó la pelota y buscó el empate, pero Edrick Menjívar intervino para evitar el gol. Honduras también estuvo cerca del segundo con un cabezazo de Luis Palma que Andre Blake desvió al córner.

Keyrol Figueroa marcó el gol del triunfo de Honduras

La Bicolor mantuvo la ventaja hasta el descanso y volvió a generar peligro durante el comienzo del complemento. Dereck Moncada tuvo una aproximación dentro del área, mientras que José Reyes probó desde larga distancia con un remate que pasó cerca de la portería jamaicana.

El escenario cambió a los 68 minutos, cuando Dereck Moncada fue expulsado por un codazo sobre Ronaldo Webster. Honduras quedó con diez futbolistas para afrontar el tramo final y Molina realizó modificaciones para sostener el resultado ante el avance del conjunto local.

A pesar de la inferioridad numérica, los visitantes tuvieron una oportunidad para ampliar la diferencia. Alenis Vargas envió un balón al área, Luis Palma lo volvió a colocar en zona de definición y Figueroa estuvo cerca de conectar antes de ser reemplazado por Bryan Róchez.

Jamaica aumentó su presencia ofensiva durante los últimos minutos. Javon East encontró un espacio cerca del área y remató a portería, pero Menjívar volvió a responder para mantener su arco sin goles. Deybi Flores también intentó desde media distancia antes del cierre.

Honduras resistió los seis minutos adicionados y aseguró el triunfo 1-0 en Kingston, resultado que le permite alcanzar sus primeros tres puntos en el Grupo B. Después de perder 3-2 contra Surinam en el debut, la Bicolor logró recuperarse como visitante y continúa en la pelea por avanzar a los cuartos de final.

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