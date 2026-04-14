¡Bombazo en la MLS! Lionel Messi se queda sin técnico: Mascherano renuncia al Inter Miami

El Inter Miami publicó un comunicado de prensa donde anunció la salida de Javier Mascherano por “razones personales” en medio de la temporada de la MLS

Mascherano renuncia al Inter Miami | Reuters: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

El Inter Miami CF, club en el que milita Lionel Messi, sorprendió al anunciar durante las primeras horas de este martes 14 de abril la salida de su entrenador, Javier Mascherano, quien deja el banquillo de las Garzas por “razones personales”. La noticia llega en un momento inesperado, en plena temporada de la MLS (Major League Soccer), y genera impacto dado que el estratega argentino había llevado recientemente al equipo a conquistar su primer título en el campeonato estadounidense hace sólo cinco meses.

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, decidió finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF. En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”, declaró Javier Mascherano a través del comunicado de prensa del equipo.

¿Quién será el nuevo técnico del Inter Miami?

Guillermo Hoyos, quien se desempeñaba como director deportivo, asumirá el cargo de entrenador del Inter Miami CF para los próximos partidos, respaldado por su experiencia de más de 20 años en el fútbol profesional. Por su parte, su vacante en el área administrativa será ocupada por Alberto Marrero, quien cuenta con trayectoria dentro de la estructura interna del Atlético de Madrid y como director general entre 2017 y 2022 del Atlético San Luis de la Liga MX.

“También quiero agradecer al hincha ya toda La Familia de Inter Miami, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el club seguirá cosechando éxitos en el futuro”, indicó el ahora extécnico de las Garzas.

Los números de Javier Mascherano al frente del Inter Miami

En su debut en los banquillos, Javier Mascherano selló una página imborrable en la historia del Inter Miami CF con Lionel Messi. Bajo su mando, el equipo logró su primera MLS Cup. La temporada 2025 rompió todos los registros conocidos: 101 goles entre fase regular y playoffs, la cifra más alta jamás vista en la MLS, con un impresionante saldo de 20 tantos en los playoffs. A lo largo de su mando, el club afrontó 58 encuentros en todas las competiciones.

“Javier forma parte para siempre de la historia de este club y siempre tendrá un lugar de honor en la familia del Inter Miami CF. No solo por haber sido una pieza fundamental en logros inolvidables, como conquistar la MLS Cup o la actuación histórica en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo de su dedicación y su trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y le estamos muy agradecidos por todo lo que aportó, deseándole la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”, señaló el copropietario de las Garzas, Jorge Más.

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