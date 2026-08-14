Inter Miami

DT de Inter MIami se rinde ante Messi: “No hay calificativos para el valor de su persona”

Publicado por Redacción Claro Sports

Guillermo Hoyos habla del 10, quien jugó en la Leagues Cup tras haber estado en Argentina por el fallecimiento de su padre

Leo Messi durante el partido de la Leagues Cup 2026 entre Inter Miami vs León
Guillermo Hoyos habla de Leo Messi | Imago7

Luego de viajar a Argentina tras el fallecimiento de su padre, Leo Messi decidió volver y jugar el partido de la Leagues Cup ante el León. Inter Miami perdió ante el equipo esmeralda y quedaron fuera del torneo, pero lo hecho por el astro argentino inspira a sus compañeros.

Así lo aseguró Guillermo Hoyos, DT interino del equipo de la Florida, quien habló previo al regreso a la actividad por la MLS sobre lo que representó tener a Leo, no por todo lo que genera en el fútbol, sino por su calidad humana. Lee las palabras del entrenador aquí.

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