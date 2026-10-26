¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la Fórmula 1 2026 en el GP de México?

El piloto de Mercedes podría conquistar su primer campeonato mundial de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez y superar una marca histórica de Sebastian Vettel

Solo dos puntos separan al italiano del título | Reuters

Kimi Antonelli está a un paso de convertirse en campeón mundial de Fórmula 1. Tras conquistar el Gran Premio de Estados Unidos 2026, el piloto italiano de Mercedes llegará al GP de México, programado para el domingo 1 de noviembre, con la posibilidad de asegurar matemáticamente su primera corona. Con apenas 20 años, el joven de Bolonia podría escribir una nueva página en la historia de la máxima categoría y poner fin a una larga sequía de títulos para Italia.

La novena victoria de Antonelli en la temporada le permitió alcanzar los 365 puntos, con una ventaja de 123 unidades sobre su compañero George Russell y de 124 respecto a Lewis Hamilton, piloto de Ferrari. Aunque todavía quedan cinco grandes premios por disputarse, el italiano depende de sí mismo para proclamarse campeón en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario donde otros pilotos han celebrado la conquista del Mundial.

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de F1 en el GP de México 2026?

Antonelli necesita sumar únicamente dos puntos en el Gran Premio de México para garantizar el campeonato, sin depender de ningún otro resultado. Después de la carrera en territorio mexicano quedarán cuatro grandes premios: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, con un máximo de 100 unidades disponibles. Para coronarse, el piloto de Mercedes deberá conservar una diferencia de al menos 100 puntos sobre sus perseguidores, gracias a que el criterio de desempate por victorias también lo favorece.

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Un noveno puesto, que otorga dos puntos, sería suficiente para que Antonelli alcanzara las 367 unidades. Incluso si George Russell ganara en México y llegara a 267 puntos, la diferencia sería de exactamente 100. Aunque el británico consiguiera ganar las cuatro carreras restantes y empatara en el campeonato, Antonelli se quedaría con el título por su mayor número de victorias: el italiano ya acumula nueve triunfos, mientras Russell tiene tres y solamente podría alcanzar ocho antes de terminar el año.

Las combinaciones también permiten que Antonelli sea campeón sin terminar entre los nueve primeros. Si finaliza décimo y suma un punto, conquistará el Mundial siempre que Russell no gane la carrera. Incluso podría coronarse sin sumar unidades, siempre que ni Russell ni Hamilton consigan la victoria. Por el contrario, si Russell gana y Antonelli termina décimo o fuera de los puntos, la definición deberá esperar. Lo mismo ocurriría si Hamilton gana y el italiano se queda sin puntuar.

¿Qué récords rompería Kimi Antonelli si se corona campeón de Fórmula 1?

El principal récord estaría relacionado con su edad. Antonelli se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1, con 20 años y 68 días, si consigue el título el 1 de noviembre de 2026. Superaría la marca de Sebastian Vettel, quien conquistó su primera corona con Red Bull en 2010, a los 23 años y 134 días. El italiano rebajaría el récord de precocidad por más de tres años, una diferencia considerable en una categoría donde la experiencia suele resultar determinante.

Otro logro significativo sería terminar con 73 años de ausencia de campeones italianos en la Fórmula 1. El último piloto de esa nacionalidad en conquistar el Mundial fue Alberto Ascari, quien obtuvo dos títulos consecutivos con Ferrari en 1952 y 1953. Antonelli se uniría a una lista integrada únicamente por Ascari y Giuseppe ‘Nino’ Farina, campeón inaugural en 1950. Además, sería el primer italiano en conquistar el campeonato de pilotos con Mercedes, escudería que ha dominado buena parte de la temporada 2026.

El piloto de Mercedes también sería el primer campeón mundial nacido en el siglo XXI, además de conseguir su primer título en apenas su segunda temporada dentro de la máxima categoría, después de debutar en 2025. Su consagración llegaría con cuatro carreras todavía pendientes, luego de una campaña en la que ya ha sumado nueve victorias y ha establecido registros de precocidad, como convertirse en el líder más joven del Mundial de Pilotos.

¿Qué pilotos se han coronado campeones de Fórmula 1 en el GP de México?

El Autódromo Hermanos Rodríguez ha sido escenario de cinco definiciones del Campeonato Mundial de Pilotos, correspondientes a 1964, 1967, 1968, 2017 y 2018. La primera ocurrió en 1964, cuando John Surtees consiguió su único título de Fórmula 1 con Ferrari al finalizar segundo, detrás de Dan Gurney. El británico superó por apenas un punto a Graham Hill y se convirtió en el único piloto de la historia en conquistar campeonatos mundiales de motociclismo y Fórmula 1.

En 1967, Denny Hulme consiguió su primer y único campeonato mundial con Brabham, después de terminar tercero en el Gran Premio de México, ganado por Jim Clark. El neozelandés superó por cinco puntos a su compañero Jack Brabham en la clasificación final. Un año más tarde, Graham Hill conquistó su segundo título de Fórmula 1 con Lotus, tras ganar la carrera mexicana de 1968 y superar a sus principales rivales, Jackie Stewart y Hulme.

La historia volvió a repetirse décadas después con Lewis Hamilton. En 2017, el británico conquistó su cuarto campeonato mundial al terminar noveno en México, mientras que en 2018 aseguró su quinta corona con una cuarta posición. En ambas ocasiones, Max Verstappen ganó el Gran Premio, pero Hamilton se llevó el título. Si Antonelli consigue coronarse el próximo 1 de noviembre, México habrá presenciado su sexta definición de un campeonato de pilotos y al quinto monarca diferente que celebra su coronación en este circuito.