Show Run de Sergio Pérez en vivo: sigue en directo el recorrido de Cadillac F1 por Paseo de la Reforma

¿Cómo llegar al Show Run de Sergio Pérez? Avenidas cerradas y alternativas

La opción más práctica para llegar al Show Run es utilizar el transporte público, debido a las restricciones de circulación en Paseo de la Reforma. Los aficionados pueden acercarse mediante las estaciones Sevilla, Insurgentes o Chapultepec de la Línea 1 del Metro y caminar hacia las zonas habilitadas, de acuerdo con los accesos que mantengan abiertos las autoridades.

Los cierres viales comenzaron desde el martes 27 de octubre por las labores de montaje del circuito. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre restricciones en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, desde la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia, incluidos los cruces vehiculares de ese tramo. Entre las alternativas se encuentran Circuito Interior, avenida Chapultepec, Insurgentes, Eje 2 Poniente, Eje 3 Poniente, Maestro Antonio Caso y James Sullivan.

La Línea 7 del Metrobús también puede presentar modificaciones en su operación, debido a que parte de su recorrido atraviesa la zona del evento. Las autoridades desplegarán un dispositivo de seguridad con 102 policías y unidades de apoyo. Aunque la exhibición tiene previsto terminar a las 12:30 horas, la reapertura total de Paseo de la Reforma dependerá del retiro de las estructuras y de las indicaciones del personal de tránsito. Se recomienda consultar los avisos de @OVIALCDMX y @SSC_CDMX antes de trasladarse.