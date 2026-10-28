Show Run de Sergio Pérez en vivo: sigue en directo el recorrido de Cadillac F1 por Paseo de la Reforma
Checo Pérez protagoniza el Show Run de Cadillac en Paseo de la Reforma este 28 de octubre. Consulta horarios, recorrido, transmisión en vivo, cierres viales y alternativas
¡Todo listo para el Show Run! Oficiales de pista desfilan por Paseo de la Reforma
Los oficiales de pista hacen su aparición en Paseo de la Reforma, donde se preparan los últimos detalles para el Show Run de Sergio ‘Checo’ Pérez. El personal de seguridad desfila por el recorrido en el que el piloto mexicano realizará su exhibición con Cadillac y estará encargado de auxiliar ante cualquier incidente que pudiera presentarse durante el evento, con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y aficionados.
¡Checo Pérez vuelve a Reforma cinco años después! Su segundo Show Run en la CDMX
Sergio ‘Checo’ Pérez protagoniza este miércoles 28 de octubre su segundo Show Run en Paseo de la Reforma, cinco años después de su primera exhibición en la capital mexicana. El 3 de noviembre de 2021, el tapatío recorrió la avenida a bordo del Red Bull RB7 ante más de 100 mil aficionados. Ahora regresa con Cadillac para celebrar sus 300 Grandes Premios en la Fórmula 1. Esta será su cuarta exhibición de este tipo en México, después de sus presentaciones en Guadalajara en 2011 con Sauber y 2022 con Red Bull, además de la realizada en la CDMX en 2021.
¡Nadie se quiere perder a Checo Pérez! La afición mexicana llega desde temprano a Reforma
La afición mexicana comenzó a reunirse desde las primeras horas de este miércoles 28 de octubre en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, para presenciar el Show Run de Sergio ‘Checo’ Pérez. Los seguidores del piloto tapatío llegaron con anticipación para conseguir un lugar cerca del recorrido, donde el integrante de Cadillac realizará una exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1, como parte de las actividades previas al Gran Premio de México 2026.
¿Cómo llegar al Show Run de Sergio Pérez? Avenidas cerradas y alternativas
La opción más práctica para llegar al Show Run es utilizar el transporte público, debido a las restricciones de circulación en Paseo de la Reforma. Los aficionados pueden acercarse mediante las estaciones Sevilla, Insurgentes o Chapultepec de la Línea 1 del Metro y caminar hacia las zonas habilitadas, de acuerdo con los accesos que mantengan abiertos las autoridades.
Los cierres viales comenzaron desde el martes 27 de octubre por las labores de montaje del circuito. El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre restricciones en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, en ambos sentidos, desde la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia, incluidos los cruces vehiculares de ese tramo. Entre las alternativas se encuentran Circuito Interior, avenida Chapultepec, Insurgentes, Eje 2 Poniente, Eje 3 Poniente, Maestro Antonio Caso y James Sullivan.
La Línea 7 del Metrobús también puede presentar modificaciones en su operación, debido a que parte de su recorrido atraviesa la zona del evento. Las autoridades desplegarán un dispositivo de seguridad con 102 policías y unidades de apoyo. Aunque la exhibición tiene previsto terminar a las 12:30 horas, la reapertura total de Paseo de la Reforma dependerá del retiro de las estructuras y de las indicaciones del personal de tránsito. Se recomienda consultar los avisos de @OVIALCDMX y @SSC_CDMX antes de trasladarse.
¿Quién transmite en vivo el Show Run de Sergio Pérez y dónde ver?
El Show Run de Sergio Pérez contará con transmisión en vivo y gratuita a través de YouTube, en el canal ‘Desde el Paddock’. La cobertura está programada para comenzar a las 10:00 horas de este miércoles 28 de octubre, por lo que los aficionados podrán seguir el recorrido de Cadillac en Paseo de la Reforma desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
La transmisión contará con especialistas en automovilismo, entre ellos Memo Rojas, Alex Escalera, Munir Silveyra y Pía Ramos, además de la participación de Juca. El programa ofrecerá imágenes de la exhibición, comentarios sobre la presentación y el ambiente alrededor del evento. No será necesario contratar un servicio de televisión de paga para seguir el Show Run en directo.
¿Qué es el Show Run y por qué Sergio Pérez correrá su auto en Reforma previo al GP México F1 2026?
Un Show Run es una exhibición automovilística que permite a los pilotos conducir monoplazas fuera de los circuitos habituales de competición. Estos eventos acercan la Fórmula 1 al público mediante recorridos controlados, demostraciones de aceleración y distintas maniobras. No otorgan puntos para el campeonato ni forman parte de las sesiones oficiales de un Gran Premio.
La presentación de este miércoles tiene dos objetivos: celebrar el regreso de Checo Pérez al Gran Premio de México y comenzar los festejos por sus 300 Grandes Premios en Fórmula 1. Cadillac Formula 1 Team y los organizadores de la carrera, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, prepararon el evento antes de las actividades que se desarrollarán del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Cadillac también tendrá su primera participación en el Gran Premio de México desde su incorporación al campeonato. La escudería afronta su temporada inaugural con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos titulares, por lo que la exhibición representa una oportunidad para presentar su proyecto ante la afición mexicana, antes de que Checo dispute la carrera del domingo 1 de noviembre.
¿Cuál es la ruta que Checo Pérez y Cadillac harán en la avenida principal de la CDMX?
El recorrido de Sergio Pérez se realizará sobre Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre la glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. En esta sección de la avenida se instalaron barreras de protección y estructuras para permitir el paso del monoplaza ante los asistentes.
A diferencia de una competencia de Fórmula 1, Checo no tendrá que completar una cantidad determinada de vueltas ni buscar un tiempo de clasificación. La presentación estará enfocada en mostrar las capacidades del automóvil y las maniobras del piloto frente a los aficionados. La ruta de exhibición no debe confundirse con el perímetro de cierres viales, que abarca una zona más extensa.
¿A qué hora empieza el Show Run de Sergio Pérez en Paseo de la Reforma hoy 28 de octubre?
El Show Run de Checo Pérez comenzará este miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas, tiempo del centro de México. El programa tiene una duración aproximada de dos horas y media, por lo que se espera que las actividades concluyan alrededor de las 12:30 horas, aunque los tiempos de cada presentación estarán sujetos al desarrollo del evento.
La entrada será completamente gratuita para el público general, que podrá colocarse en las zonas habilitadas a lo largo del recorrido. Los organizadores también realizaron una dinámica para obtener lugares en la Grada Fans, pero el periodo de registro ya terminó. Los asistentes podrán observar la exhibición sin necesidad de adquirir un boleto para las áreas públicas.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Show Run de Checo Pérez en Paseo de la Reforma, previo al GP de México!
La Fórmula 1 toma las calles de la Ciudad de México este miércoles 28 de octubre con Sergio ‘Checo’ Pérez como protagonista del Show Run de Cadillac en Paseo de la Reforma. El piloto mexicano volverá a conducir un monoplaza frente a sus aficionados, a pocos días de disputar el Gran Premio de México 2026 y alcanzar las 300 participaciones en la máxima categoría del automovilismo.
No es la primera vez que Checo Pérez encabeza una exhibición de Fórmula 1 en México. En noviembre de 2021 recorrió Paseo de la Reforma con Red Bull, mientras que en 2022 llevó un espectáculo similar a Guadalajara, Jalisco. Ahora, el tapatío regresa a la principal avenida de la capital con Cadillac, la escudería estadounidense que debutó en la temporada 2026, después de que el mexicano permaneciera fuera de la parrilla durante 2025.