Antonelli domina en Austin y acaricia el título de F1: México apunta a su coronación

El italiano de Mercedes impuso su ritmo en el Gran Premio de Estados Unidos y apunta a coronarse en México, mientras Leclerc y Verstappen protagonizaron una batalla por el segundo lugar

Antonelli, sin rival en COTA y apunta a su coronación | REUTERS/Mike Segar

Andrea Kimi Antonelli dio otro golpe de autoridad en el Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto de Mercedes dominó el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, donde impuso su ritmo desde la primera vuelta y dejó a sus perseguidores concentrados en la batalla por el segundo lugar. El italiano llegará al Gran Premio de México con la posibilidad de conquistar el campeonato, mientras Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo una carrera complicada con Cadillac y terminó en la posición 19, último entre los pilotos que completaron la competencia.

Antonelli aprovechó su pole position para conservar el liderato desde la arrancada, mientras Max Verstappen perdió momentáneamente el segundo lugar ante Charles Leclerc, quien protagonizó un inicio favorable para Ferrari. El neerlandés consiguió recuperar la posición durante la segunda vuelta, pero para entonces el Mercedes ya había construido una ventaja de dos segundos y medio, una diferencia que le permitió manejar el ritmo sin quedar involucrado en los enfrentamientos de sus perseguidores.

La superioridad del líder del campeonato quedó reflejada durante el primer tercio de la competencia. Antonelli marcó una vuelta de 1:40.330 y mantuvo un ritmo constante, mientras Verstappen intentaba reducir la distancia y Leclerc buscaba mantenerse en la pelea. Por detrás, George Russell recibió una penalización de cinco segundos que complicó su carrera y redujo sus posibilidades de conseguir los puntos necesarios para mantener la presión sobre su compañero de Mercedes.

La primera ronda de paradas abrió distintas alternativas estratégicas. Verstappen ingresó a los boxes para cambiar neumáticos blandos por otro juego del mismo compuesto, una decisión que confirmó su apuesta por dos detenciones. Ferrari siguió una estrategia similar con Lewis Hamilton y Charles Leclerc, mientras McLaren eligió neumáticos duros para Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes mantuvo a Antonelli en pista hasta la vuelta 24, cuando sustituyó los medios por duros, con la intención de completar la distancia restante sin otra parada.

Antonelli recupera el liderato y controla la carrera en Austin

El movimiento de Mercedes permitió que Verstappen encabezara provisionalmente la competencia, mientras Leclerc también llegó a ocupar el primer puesto durante la secuencia de detenciones. Sin embargo, Antonelli recuperó el liderato en la vuelta 32 después de superar al Ferrari del monegasco, que todavía debía realizar otra parada. El italiano aprovechó el rendimiento de sus neumáticos duros para recuperar el control de la carrera y comenzar a ampliar su ventaja.

Mientras el Mercedes se alejaba, Verstappen enfrentó dificultades con el comportamiento de su monoplaza y la comunicación por radio. “Algo le pasó al auto. Está inmanejable”, reportó el neerlandés, quien también señaló problemas para escuchar a su ingeniero. Pese a los inconvenientes, Red Bull mantuvo la apuesta por una segunda detención y colocó neumáticos medios para afrontar la parte definitiva de la competencia.

Verstappen, Leclerc y Norris desatan una batalla por el segundo lugar

La lucha por el segundo puesto se convirtió en el principal atractivo de las últimas vueltas. Norris intentaba conservar la posición con neumáticos duros y una estrategia de una sola parada, mientras Verstappen se acercaba con medios más recientes. Leclerc también entró en la disputa después de completar su segunda detención, lo que provocó un enfrentamiento entre McLaren, Red Bull y Ferrari cuando restaban menos de diez giros.

La resistencia de Norris terminó en la vuelta 48, cuando Verstappen ejecutó un rebase en la frenada de la primera curva para colocarse segundo. El británico también quedó bajo la presión de Leclerc, quien aprovechó su mejor ritmo para superar al McLaren y continuar su persecución del Red Bull. Apenas dos vueltas después, el piloto de Ferrari consiguió adelantar al neerlandés y recuperar la segunda posición, aunque Max se mantuvo a distancia de ataque.

El desgaste de los neumáticos también afectó a Norris, quien posteriormente perdió el cuarto lugar frente a Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo aprovechó su mejor ritmo para superar al McLaren, que había apostado por completar buena parte de la carrera con el compuesto duro. Mientras tanto, Antonelli ya había establecido una ventaja superior a los 15 segundos, muestra de la diferencia de rendimiento entre el líder y sus perseguidores.

La competencia entró en sus últimas vueltas con una nueva interrupción después de que el Cadillac de Valtteri Bottas quedara detenido y provocara un virtual safety car en la vuelta 52. El incidente llegó cuando Antonelli mantenía una diferencia considerable sobre sus rivales y Leclerc sostenía la pelea con Verstappen por la segunda posición. Por su parte, Checo Pérez terminó en el puesto 19, último entre los pilotos que finalizaron la carrera, después de un domingo sin posibilidades de pelear por los puntos. Con el campeonato cada vez más cerca, el italiano de Mercedes apunta a convertir el Gran Premio de México en el escenario de su coronación mundial.

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