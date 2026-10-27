Checo Pérez y la mentalidad como clave para crear talento mexicano: “Tiene que venir otro tan bueno o más que yo”

Sergio ‘Checo’ Pérez está cerca de alcanzar los 300 Grandes Premios en la Fórmula 1, una cifra que lo ha llevado a reflexionar sobre su trayectoria y el futuro del automovilismo mexicano. El tapatío considera que su historia no debe terminar sin que una nueva generación de pilotos nacionales encuentre oportunidades para llegar a la máxima categoría, aunque advirtió que el talento al volante no es suficiente para triunfar.

En una entrevista exclusiva con Alberto Lati para Claro Sports por W Radio, después de su conferencia de prensa y de participar en el partido De la Pista a la Cancha en Plaza Carso, el integrante de Cadillac habló sobre la necesidad de fortalecer las categorías de formación en México y preparar a los jóvenes para las exigencias del automovilismo internacional.

“Cuando no esté yo tiene que venir otro Checo tan bueno como yo o más, pero necesita esa mentalidad”, aseguró el mexicano, quien considera que las próximas generaciones deben desarrollar habilidades que van más allá de conducir un monoplaza a gran velocidad.

Sus declaraciones llegan en la semana del Gran Premio de México 2026, donde Pérez celebrará su participación número 300 en la Fórmula 1 frente a los aficionados que lo han acompañado desde su debut con Sauber en 2011. Una trayectoria que, según explicó, ha requerido mucho más que velocidad para mantenerse durante tantos años en la categoría.

Checo Pérez pide más oportunidades para formar a los futuros pilotos mexicanos de F1

Escudería Telmex Telcel, semillero de pilotos | Escudería Telmex Telcel

Durante la conversación, Alberto Lati cuestionó al tapatío sobre las condiciones necesarias para que México produzca más deportistas capaces de competir al máximo nivel, no solamente en el automovilismo, sino también en otras disciplinas. Pérez señaló que la formación debe comenzar desde las categorías inferiores, donde considera indispensable ampliar las oportunidades de desarrollo y preparar a los jóvenes para los desafíos que enfrentarán a lo largo de sus carreras.

“Yo creo que las bases, abajo es donde se tiene que trabajar más, se tienen que buscar más oportunidades y al final estoy seguro de que regresará. Cuando no esté yo tiene que venir otro Checo tan bueno como yo o más”, expresó.

Sin embargo, el mexicano hizo énfasis en que las condiciones para alcanzar el éxito no dependen exclusivamente de las capacidades deportivas. Para él, existen otros factores que pueden marcar la diferencia entre un piloto que tiene velocidad y otro que consigue establecerse en la Fórmula 1.

“Manejar el auto rápido o meter goles o ir rápido en la bici, yo me imagino que muchos lo pueden hacer. Es todo ese paquete que hay que trabajar a los chavos desde muy temprana edad para que hagan esa diferencia, porque como mexicano en deportes tan complicados como la Fórmula 1, necesitas mucho más que solo manejar rápido“, explicó.

El piloto de Cadillac considera que desarrollar una mentalidad competitiva representa uno de los principales desafíos para los jóvenes mexicanos. La preparación física, el manejo de la presión, la capacidad para tomar decisiones y el compromiso con su entorno forman parte de las exigencias que ha identificado durante su trayectoria.

La mentalidad que ha permitido a Checo Pérez mantenerse durante 15 años en la F1

En 2026 se cumplieron 15 años del debut de Checo Pérez en la F1 | AFP/Reuters

A punto de disputar su carrera número 300, Sergio Pérez reconoció que uno de los aprendizajes más importantes de su trayectoria llegó desde su infancia, cuando su padre le enseñó que conducir rápido no garantizaba construir una carrera profesional.

El mexicano recordó una frase que escuchaba cuando comenzaba a competir y que todavía considera fundamental para comprender las exigencias del automovilismo.

“Algo que siempre me enseñó mi papá es que no es solo manejar el auto, no es solo subirte al coche. Siempre nos dijo: ‘Yo subo al niño de la calle y tiene tanta hambre que va a ir más rápido que ustedes’. Se me quedó muy grabado porque es verdad”, compartió.

A partir de esa enseñanza, Pérez explicó que mantener la motivación a lo largo de una carrera deportiva implica responsabilidades que no siempre son visibles para los aficionados, especialmente cuando los resultados están por debajo de las expectativas.

“Al final creo que mantener el hambre, mantener todo el entorno alrededor de ti, mantener a tu equipo motivado, a tus patrocinadores motivados, a toda tu afición, todo eso es un paquete muy grande. Al final lo más fácil es manejar el auto. Es todo lo que hay que hacer alrededor y en los momentos difíciles, porque en los buenos cualquiera lo puede hacer“, aseguró.

Esta filosofía también ha marcado su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, donde ahora tiene mayores responsabilidades dentro de la estructura del equipo y participa en decisiones relacionadas con su desarrollo.

Checo Pérez quiere aprovechar su experiencia para convertir a Cadillac en protagonista

Checo Pérez y su papel con Cadillac | Reuters

El mexicano explicó que su papel en Cadillac es diferente al que desempeñó durante su etapa con Red Bull. Además de sus responsabilidades como piloto, participa en la incorporación de talento, el desarrollo del automóvil y la construcción de una estructura que permita competir por resultados importantes.

“Este año ha sido muy intenso. Hemos trabajado muchísimo fuera de la pista, en la parte del equipo, apoyándolo, recomendando gente, buscando mejorar, porque si algo ha sido muy claro es que no estamos aquí por estar”, afirmó.

Checo aseguró que el compromiso de la escudería es construir un proyecto competitivo y que buena parte de sus esfuerzos durante 2026 se han concentrado en el trabajo que no se refleja directamente en los resultados de las carreras.

“Estamos para ir hacia adelante, para desarrollar y estamos enfocados al mil por ciento en la parte de atrás que no se ve. Quiero que pronto tengamos un auto que nos permita mostrar el gran nivel que tenemos”, expresó.

El tapatío también adelantó que el monoplaza de 2027 se encuentra prácticamente terminado, por lo que los avances del equipo podrían tardar en reflejarse. Sin embargo, confía en la incorporación de ingenieros con quienes trabajó en otras escuderías para fortalecer el proyecto.

Al comparar esta etapa con sus años en Red Bull, Pérez reconoció que anteriormente tenía menos posibilidades de influir en las decisiones del equipo, aunque considera que supo aprovechar las oportunidades que recibió.

“Fui muy inteligente en sacarle el máximo provecho a la oportunidad que me dio Red Bull, porque yo sabía que ahí no tenía ninguna oportunidad de hacer nada y, aun así, hice grandes cosas”, señaló.

Checo Pérez, ante su Gran Premio 300: “Todo valió la pena”

Checo Pérez hace historia en casa. | Claro Sports

El piloto también reflexionó sobre el significado de alcanzar los 300 Grandes Premios precisamente en México, una coincidencia que considera difícil de imaginar cuando comenzó su carrera en la Fórmula 1.

“Es algo soñado. Cuántas cosas tuvieron que haber pasado para que esto se convierta en realidad y pueda pasar aquí enfrente de toda mi gente, todo mi público, todos mis patrocinadores que han estado conmigo durante tantos años”, expresó.

Durante la entrevista, Pérez reconoció que volver a competir ante su afición después de ausentarse de la parrilla en 2025 representa una oportunidad para disfrutar de los resultados de una trayectoria marcada por sacrificios y decisiones.

“Todo esto valió la pena. Todos esos momentos de tanta incertidumbre, tantos momentos complicados, todo valió la pena”, compartió.

Al preguntarle qué consejo le daría al joven Checo que debutó en Australia en 2011, el mexicano aseguró que le recomendaría disfrutar más cada etapa de su carrera, pues considera que el tiempo transcurrió mucho más rápido de lo que imaginaba.

“Le diría que lo disfrute mucho más, que va a pasar mucho más rápido de lo que se imagina y que disfrute de los malos momentos y de los buenos, y que no es tan malo como él cree ni tan bueno como lo piensa”, reflexionó.

Finalmente, Pérez reconoció que el cariño de los aficionados mexicanos fue una de las principales razones por las que decidió regresar a la Fórmula 1, pues considera que su historia con el automovilismo nacional todavía merece un cierre diferente.

“No nos merecíamos una despedida como la que tuvimos. Nos merecemos una despedida, cuando vaya a ser, que sea una buena despedida y se cierre un ciclo importante en la etapa de todos”, afirmó.

Con 300 Grandes Premios en el horizonte, Checo Pérez no solamente piensa en el futuro de Cadillac y en el cierre de su trayectoria, sino también en la posibilidad de que otros mexicanos recorran el camino que él comenzó hace más de 15 años. Para el tapatío, el desafío es que las nuevas generaciones encuentren mejores oportunidades y desarrollen la mentalidad necesaria para competir en la Fórmula 1, incluso con la posibilidad de superar sus propios logros.

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