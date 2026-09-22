La Selección Mexicana tiene su primer entrenamiento bajo el mando de Rafael Márquez

Elementos como Erik Lira, Jorge Sánchez, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Gil Mora, Orbelín Pineda, Israel Reyes y Jesús Gallardo ya recibieron sus primeras ordenes de parte del ‘Kaiser’

La selección mexicana comenzó sus trabajos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) como parte de la primera concentración del nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Rafael Márquez. Los futbolistas convocados comenzaron a reportar con el objetivo de preparar los compromisos amistosos de la Fecha FIFA de septiembre.

Los jugadores que terminaron su participación con sus clubes durante el fin de semana fueron llegando a las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol para integrarse al grupo. El cuerpo técnico encabezado por Márquez inició así la observación de los elementos convocados para esta nueva etapa del combinado nacional.

Durante los primeros entrenamientos, el equipo mexicano trabajó en cancha con ejercicios físicos y tácticos. La planificación contempla dobles sesiones durante la semana, con el objetivo de avanzar en la preparación antes del primer partido de esta ventana internacional.

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El primer encuentro del nuevo proceso será ante Colombia el próximo sábado 26 de septiembre, duelo que marcará el debut de Rafael Márquez como entrenador de la selección mexicana. Posteriormente, el equipo continuará con su calendario de preparación frente a Perú, Estados Unidos y Chile.

La concentración también tuvo una modificación debido a la baja de Alan Cervantes. El mediocampista del América no podrá continuar con el equipo nacional por una lesión, por lo que el cuerpo técnico tomó la decisión de integrar a Isaías Violante en su lugar.

Los futbolistas que integran esta convocatoria buscarán aprovechar los entrenamientos en el CAR para mostrar sus condiciones ante Rafael Márquez y su equipo de trabajo. Esta primera etapa representa el inicio de una nueva evaluación de cara al proceso rumbo al próximo ciclo mundialista.

Algunos de los elementos que ya se encuentran con el combinado nacional y que ya se pusieron a las ordenes de Rafa Márquez son Erik Lira, Jorge Sánchez, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Gil Mora, Orbelín Pineda, Israel Reyes y Jesús Gallardo, entre otros.

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México continuará con sus sesiones durante los próximos días antes de viajar para enfrentar a Colombia. El cuerpo técnico tendrá poco tiempo de trabajo antes del primer compromiso, por lo que cada entrenamiento será parte de la construcción de la idea futbolística que Márquez pretende implementar.

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