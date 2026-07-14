Harry Kane: 7 datos que explican por qué es una leyenda del fútbol inglés

El capitán de Inglaterra llega al Mundial 2026 con una trayectoria llena de curiosidades, récords y momentos que marcaron su carrera

Harry Kane Es Un Histórico De Inglaterra | Chandan Khanna | AFP

El delantero Harry Kane es uno de los futbolistas más importantes de su generación y el gran referente de Inglaterra que disputa las semifinales en el Mundial 2026. Su capacidad goleadora lo ha llevado a romper récords en la Premier League, con la selección inglesa y en competiciones internacionales. El nivel mostrado en esta Copa del Mundo lo pone como una de las piezas clave para el partido Inglaterra vs Argentina por el pase a la final.

Sin embargo, detrás de sus goles existe una historia llena de curiosidades que pocos aficionados conocen.

Desde un rechazo en las categorías infantiles hasta una fotografía junto a David Beckham que terminó convirtiéndose en una anécdota inolvidable, estos siete datos ayudan a entender cómo el delantero construyó una carrera que hoy lo coloca entre los mejores atacantes del fútbol mundial.

Los 7 datos que marcaron la carrera de Harry Kane

1. El Arsenal lo rechazó cuando apenas tenía nueve años

Antes de convertirse en el máximo goleador de Inglaterra, Harry Kane formó parte de las categorías infantiles del Arsenal. Sin embargo, el club decidió no darle continuidad al considerar que era un niño con sobrepeso y poca velocidad.

Poco tiempo después encontró una oportunidad en el Tottenham Hotspur, institución donde desarrolló toda su formación y terminó escribiendo su propia historia.

2. Una fotografía con David Beckham cambió su vida

Cuando tenía 11 años asistió a la inauguración de la Academia Beckham. Ahí posó para una fotografía junto al excapitán de Inglaterra y una compañera llamada Kate Goodland. Con el paso de los años, aquella niña se convirtió en su esposa, mientras él heredó el brazalete de capitán de la selección inglesa.

3. No comenzó como delantero

En las categorías inferiores no jugaba como centro delantero. Sus primeros entrenadores lo utilizaban como mediocampista, una posición que le permitió desarrollar visión de juego y una capacidad para asociarse que aún distingue su estilo dentro del área.

4. Terminó con el dominio de Messi y Cristiano Ronaldo

En 2017 logró una hazaña que parecía imposible. Cerró el año como máximo goleador del planeta con 56 anotaciones, superando los registros de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Nadie había conseguido romper esa hegemonía desde 2010.

Récords que consolidaron su lugar entre los grandes

5. Es el máximo goleador histórico del Tottenham

Kane dejó una huella imborrable en el club londinense al convertirse en su máximo anotador histórico con 280 goles oficiales, superando la legendaria marca de Jimmy Greaves. Además, ocupa el segundo lugar entre los máximos goleadores de toda la historia de la Premier League.

6. También hizo historia con Inglaterra

El delantero superó el récord goleador de Wayne Rooney y se consolidó como el máximo anotador histórico de la selección inglesa. Sus más de 85 goles con los Three Lions reflejan una regularidad pocas veces vista en el fútbol internacional.

7. El golf es su otra gran pasión

Fuera de las canchas, Harry Kane dedica buena parte de su tiempo libre al golf. Posee un hándicap oficial de 3.9 y ha firmado rondas de 66 golpes, un nivel que especialistas consideran excepcional para un deportista profesional de otra disciplina.

La carrera de Harry Kane demuestra que el talento también necesita paciencia y perseverancia.

Aquel niño descartado por el Arsenal terminó convirtiéndose en capitán de Inglaterra, referente del fútbol europeo y uno de los goleadores más prolíficos de su época. Ahora, en el Mundial 2026, busca añadir el único logro que aún falta en su brillante trayectoria: conquistar la Copa del Mundo.

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