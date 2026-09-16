Semana 2 NFL 2026, en vivo: horarios y dónde ver todos los partidos del 17 al 19 de septiembre

La actividad no para en el fútbol americano. Conoce los nueve partidos que podrás seguir por TV en México este fin de semana

¿Qué partidos de la NFL pasan por TV esta Semana 2? |

El fútbol americano de la NFL no para. El 14 de septiembre terminó la Semana 1 y solo hay dos días de descanso antes del arranque del siguiente fin de semana de compromisos. Tendremos 16 partidos en la Semana 2, con la programación habitual: uno en jueves, 14 en domingo y uno el lunes.

Pese a que la temporada es joven, los 16 equipos que perdieron en la Semana 1 tiene un mayor sentido de urgencia, ya que solo 46 de 433 equipos que comenzaron 0-2 llegaron a los Playoffs desde que se unieron la NFL y la AFL en 1970 (10.6%). Desde 2020, cuando la NFL aumentó la cantidad de equipos que pasan a la postemporada, 8 de 51 lo lograron (15.7%), incluyendo tres en cada una de las últimas tres temporadas

Los equipos que calificaron a los Playoffs pese a iniciar 0-2, desde la temporada 2020

2022: Cincinnati Bengals

2023: Houston Texans

2024: Baltimore Ravens

2024: Los Angeles Rams

2024: Denver Broncos

2025: Carolina Panthers

2025: Houston Texans

2025: Chicago Bears

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de la Semana 1 de la NFL

NFL 2026: fechas y horarios de los partidos de la Semana 2

Esta Semana 2 tenemos solo dos partidos entre equipos que llegaron a los Playoffs en la temporada 2025 (Steelers visitando a Patriots y Jaguars a Broncos), además de cinco partidos divisionales en el calendario.

Jueves 17 de septiembre Detroit Lions vs Buffalo Bills | 6:15 PM CDMX

Domingo 20 de septiembre Minnesota Vikings vs Chicago Bears | 11:00 AM CDMX Philadelphia Eagles vs Tennessee Titans | 11:00 AM CDMX Cincinnati Bengals vs Houston Texans | 11:00 AM CDMX Cleveland Browns vs Tampa Bay Buccaneers | 11:00 AM CDMX Pittsburgh Steelers vs New England Patriots | 11:00 AM CDMX Green Bay Packers vs New York Jets | 11:00 AM CDMX Carolina Panthers vs Atlanta Falcons | 11:00 AM CDMX New Orleans Saints vs Baltimore Ravens | 11:00 AM CDMX Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers | 2:05 PM CDMX Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos | 2:05 PM CDMX Miami Dolphins vs San Francisco 49ers | 2:25 PM CDMX Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals | 2:25 PM CDMX Washington Commanders vs Dallas Cowboys | 2:25 PM CDMX Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs | 6:20 PM CDMX

Lunes 21 de septiembre New York Giants vs Los Angeles Rams | 6:15 PM CDMX



¿Quién transmite en vivo la Semana 2 de la NFL y dónde ver por TV y online en México?

De los 16 partidos de la Semana 2 de la NFL, nueve se podrán seguir por TV en México, incluyendo dos juegos en señal abierta. Estos son los días, partidos, horarios y canales:

Jueves 17 de septiembre | Detroit Lions vs Buffalo Bills | 6:15 PM CDMX | FOX y FOX One

| 6:15 PM CDMX | FOX y FOX One Domingo 20 de septiembre | Cincinnati Bengals vs Houston Texans | 11:00 AM CDMX | FOX y FOX One

| 11:00 AM CDMX | FOX y FOX One Domingo 20 de septiembre | Pittsburgh Steelers vs New England Patriots | 11:00 AM CDMX | Canal 5

| 11:00 AM CDMX | Canal 5 Domingo 20 de septiembre | New Orleans Saints vs Baltimore Ravens | 11:00 AM CDMX | FOX y FOX One

| 11:00 AM CDMX | FOX y FOX One Domingo 20 de septiembre | Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers | 2:05 PM CDMX | FOX y FOX One

| 2:05 PM CDMX | FOX y FOX One Domingo 20 de septiembre | Miami Dolphins vs San Francisco 49ers | 2:25 PM CDMX | FOX y FOX One

| 2:25 PM CDMX | FOX y FOX One Domingo 20 de septiembre | Washington Commanders vs Dallas Cowboys | 2:25 PM CDMX | Canal 5

| 2:25 PM CDMX | Canal 5 Domingo 20 de septiembre | Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs | 6:20 PM CDMX | ESPN

| 6:20 PM CDMX | ESPN Lunes 21 de septiembre | New York Giants vs Los Angeles Rams | 6:15 PM CDMX | ESPN

El resto de partidos se pueden seguir por streaming en el NFL Game Pass, disponible en DAZN.

¿Quiénes son los favoritos para ganar en la Semana 2 de la NFL 2026? Momios y pronósticos

Estos son los momios de Caliente.mx consultados el miércoles 16 de septiembre. Tenemos a cuatro equipos que son favoritos como visitantes (Carolina, Green Bay, Philadelphia y Seattle), además de la primera línea de doble dígito de la temporada (San Francisco ante Miami).

Detroit Lions vs Buffalo Bills (-4.5, total 54.5)

(-4.5, total 54.5) Minnesota Vikings vs Chicago Bears (-5.5, total 48.0)

(-5.5, total 48.0) Philadelphia Eagles vs Tennessee Titans (+7.0, total 39.5)

(+7.0, total 39.5) Cincinnati Bengals vs Houston Texans (-2.5, total 46.5)

(-2.5, total 46.5) Cleveland Browns vs Tampa Bay Buccaneers (-8.5, total 41.5)

(-8.5, total 41.5) Pittsburgh Steelers vs New England Patriots (-5.0, total 41.5)

(-5.0, total 41.5) Green Bay Packers vs New York Jets (+3.5, total 44.5)

(+3.5, total 44.5) Carolina Panthers vs Atlanta Falcons (+2.5, total 43.5)

(+2.5, total 43.5) New Orleans Saints vs Baltimore Ravens (-8.5, total 47.0)

(-8.5, total 47.0) Las Vegas Raiders vs Los Angeles Chargers (-6.5, total 43.5)

(-6.5, total 43.5) Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos (-2.5, total 45.5)

(-2.5, total 45.5) Miami Dolphins vs San Francisco 49ers (-13.0, total 45.5)

(-13.0, total 45.5) Seattle Seahawks vs Arizona Cardinals (+4.0, total 41.0)

(+4.0, total 41.0) Washington Commanders vs Dallas Cowboys (-4.0, total 50.5)

(-4.0, total 50.5) Indianapolis Colts vs Kansas City Chiefs (-6.5, total 46.5)

(-6.5, total 46.5) New York Giants vs Los Angeles Rams (-7.0, total 48.0)

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