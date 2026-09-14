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Cowboys 0-7 Giants en vivo la NFL 2026: ¡Nueva York se pone al frente con touchdown de Skattebo!

Publicado por Guillermo Herrera

Dallas y Nueva York abren su camino en la temporada con un duelo divisional que promete marcar el rumbo inicial

NFL 2026
Sigue el Giants vs Cowboys, en vivo | Reuters

Los Dallas Cowboys y New York Giants comienzan su participación en la temporada 2026 de la NFL con un enfrentamiento directo entre rivales de la NFC Este. Sigue en vivo el resultado, las anotaciones, estadísticas, jugadas clave y todo lo que ocurra durante el partido de la Semana 1, en una nueva edición de una rivalidad que vuelve a colocar frente a frente a dos de las franquicias con mayor seguimiento en México.

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