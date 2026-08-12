El reclamo de Diego Lainez que encendió la polémica ante Vancouver: ¿cuántos juegos podría perder por su expulsión?

La expulsión de Lainez ante Vancouver podría tener consecuencias más allá del partido, luego de la revisión del reglamento disciplinario de la Leagues Cup

Lainez y su reclamo a Barton sobre la MLS | Captura de pantalla

La derrota parecía el peor escenario para Tigres en su cierre de la fase regular de la Leagues Cup 2026, pero la polémica terminó robándose los reflectores después de la expulsión de Diego Lainez. El atacante mexicano dejó a los felinos con un hombre menos tras reclamar una decisión del árbitro salvadoreño Iván Barton, en un momento clave del partido ante Vancouver Whitecaps.

La acción ocurrió al minuto 88, poco después de que Emmanuel Sabbi marcara el empate para el conjunto canadiense. Tigres buscaba una respuesta inmediata y reclamó una posible falta dentro del área sobre Fernando Gorriarán, pero el silbante decidió no señalar penal, situación que provocó la molestia de Lainez.

El futbolista de 26 años se acercó directamente a Barton para protestar la jugada y expresar su inconformidad. En un video que circula en redes sociales se observa al jugador de Tigres encarando al árbitro, mientras se escucha una frase que generó polémica: “¿Tiene que ganar la MLS a fuerza o qué?”.

Diego Laínez fue expulsado porque le dijo a Barton:



"Tiene que ganar la MLS a fuerza o que?" pic.twitter.com/ibjtWsqdnj — History Liga MX (@History_LigaMX) August 12, 2026

Después de ese primer reclamo, Lainez continuó la discusión con el silbante e incluso realizó un gesto con la mano mientras señalaba al árbitro. Barton se acercó al jugador mexicano y, tras un nuevo intercambio de palabras, decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

Las imágenes no permiten identificar cuál fue el último comentario de Lainez antes de recibir la expulsión, pero el árbitro determinó que la protesta había cruzado el límite permitido. Incluso después de abandonar el terreno de juego, el futbolista continuó mostrando su molestia, mientras algunos integrantes de Tigres intentaban calmarlo.

La expulsión de Lainez complicó todavía más un partido que ya estaba siendo tenso para el conjunto regiomontano. Minutos más tarde, en el tiempo agregado, Nahuel Guzmán también vio la tarjeta roja después de empujar al árbitro en una acción donde buscaba acelerar la reanudación del juego.

Con nueve jugadores sobre la cancha, Tigres tuvo que resistir los últimos minutos y posteriormente definir el encuentro desde los penales, donde consiguió quedarse con la victoria. Sin embargo, la indisciplina y las expulsiones dejaron una fuerte preocupación dentro del equipo, más allá del resultado obtenido.

La situación de Lainez se suma a una fase regular complicada para Tigres, que ahora depende de otros resultados para avanzar a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026. El equipo de la UANL consiguió mantenerse con vida en el torneo, pero la expulsión del atacante mexicano quedó como uno de los momentos más polémicos de su participación.

¿Qué castigo podría recibir Diego Lainez tras su expulsión ante Vancouver Whitecaps?

La expulsión de Diego Lainez ante Vancouver Whitecaps podría tener consecuencias más allá de la tarjeta roja mostrada durante el partido. De acuerdo con el reglamento de la Leagues Cup 2026, un jugador expulsado debe cumplir una suspensión automática para el siguiente encuentro, aunque el caso también puede ser revisado por el Comité Disciplinario.

El reglamento contempla sanciones adicionales para jugadores que incurran en conductas de falta de respeto hacia los árbitros u oficiales del partido. Dependiendo de la gravedad del comportamiento, un futbolista puede recibir desde un partido de suspensión por mostrar falta de respeto, hasta castigos de uno a tres encuentros si existe un insulto verbal hacia los árbitros.

La sanción definitiva para Lainez dependerá del reporte del árbitro Iván Barton y del análisis que realice el Comité Disciplinario. El reglamento establece que los informes arbitrales incluyen los incidentes relacionados con conductas indebidas que deriven en amonestaciones o expulsiones.

Por ahora, Lainez tiene garantizada al menos una suspensión, pero Tigres deberá esperar la resolución oficial para saber si podrá contar con el atacante en los próximos compromisos de la Leagues Cup 2026. La expulsión se suma a la de Nahuel Guzmán, quien también dejó al equipo con nueve jugadores ante Vancouver.

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